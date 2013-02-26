Samsung, Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Firefox OS'a sıcak bakmıyor

İlk örneklerini Huwaei, ZTE ve Alcatel gibi üreticilerden göreceğimiz Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Firefox OS, Sony ve LG'nin de bir hayli ilgisini çekmiş durumda. Ancak, Samsung cephesinde Firefox OS'a duyulan ilgi pek de beklenildiği gibi değil.





Henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, üst düzey bir Samsung yöneticisinden alınan bilgiye göre, Güney Koreli üretici Firefox OS ile ilgilenmiyor. Halihazırda şirketin Android cephesindeki başarısı ve kendi bünyesinde geliştirmeye devam ettiği Tizen'in varlığı göz önüne alındığında Firefox OS'a sıcak bakmaması oldukça mantıklı görünüyor.





Samsung'un desteğini arkasına alamasa da pazarın diğer üreticilerinin ve geliştiricilerin bir hayli dikkatini çeken Firefox OS'un mobil işletim sistemi arenasında nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak ilk cihazların kendini göstermesiyle hep birlikte göreceğiz.

http://asia.cnet.com/samsung-says-no-to-firefox-os-62220636.htm