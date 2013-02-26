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Samsung, Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Firefox OS'a sıcak bakmıyor

6 yıl
687
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14
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung, Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Firefox OS'a sıcak bakmıyor
İlk örneklerini Huwaei, ZTE ve Alcatel gibi üreticilerden göreceğimiz Mozilla'nın açık kaynak kodlu işletim sistemi Firefox OS, Sony ve LG'nin de bir hayli ilgisini çekmiş durumda. Ancak, Samsung cephesinde Firefox OS'a duyulan ilgi pek de beklenildiği gibi değil.

Henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da, üst düzey bir Samsung yöneticisinden alınan bilgiye göre, Güney Koreli üretici Firefox OS ile ilgilenmiyor. Halihazırda şirketin Android cephesindeki başarısı ve kendi bünyesinde geliştirmeye devam ettiği Tizen'in varlığı göz önüne alındığında Firefox OS'a sıcak bakmaması oldukça mantıklı görünüyor. 

Samsung'un desteğini arkasına alamasa da pazarın diğer üreticilerinin ve geliştiricilerin bir hayli dikkatini çeken Firefox OS'un mobil işletim sistemi arenasında nasıl bir etki yaratacağını önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak ilk cihazların kendini göstermesiyle hep birlikte göreceğiz.

http://asia.cnet.com/samsung-says-no-to-firefox-os-62220636.htm Yorum Yaz
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mert1907 6 yıl
Bakmasın daha iyi. Eline aldığı sistemi laçka ediyor. IOS kullansa onunda içine eder Samsung...
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multiTYRT 6 yıl
GEREKSİZ


Zaten zibilyon tane Mobil OS var piyasada.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
JohnLord
Computeus
SrhtCnr44
orientem
SrhtCnr44
cngizAçık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.
Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.
Tamamı açık kaynak değil google ın elinde hâlâ bir kısmı
Firefox OSta tamamen açık kaynaklı olmayacak. Sonuçta kontrolü az çok elinizde tutmanız gerekiyor bunu da firma olarak üstlenmek zorundalar Firefox OSta az çok şirketin kontrolü altında olacak. Android OS ne kadar özgürlükçüyse Firefox OSta en fazla o kadar özgürlükçü olabilir tamamen kullanıcıya alın işletim sistemi sizin diye birşey belirtmediler de zaten hiçbiryerde.
Firefox OSun tamamen açık kaynaklı olmayacağı ile ilgili kanıt, kaynak verir misiniz?
Root atıp rom kurduğunda garanti dışı kalan bir sistem açık kaynak kodlu değildir. Apple dan ne farkı kaldı.

kısmet doğru kısmen yanlış bu söyledğini. kısmen doğru tarafı için + verdim ama şu açıdan bakarsak pc'ler açık kaynak olması lazım. çünkü aldığımız notebook ile gelen win7 home basic'i kaldırıp win8 pro kurduğumuzda garanti gitmiyor ama sonuçta windows kapalı bir sistem.
bir de şöyle bir yanlış algı var açık kaynak dendiğinde zannediliyor ki tüm kodlar hobaa meydana saçılıyor. yok öyle bir durum. açık kaynak olsa da orada adamın üstüne koyduğu bir bilgi, emek, zaman, para, işgücü vs vs var. açık kaynağın her tarafı paylaşılmaz. linux demek beleş demek de değildir. zira para ile satılan bi dünya linux os var.
diyceksiniz android beleş, açık kaynak, isteyen alır kullanır. orda da durun bi... bilmeyenlar biraz arşiv araması yaparsa microsoftun aslında android üzerinden wp'dan bile fazla gelir elde ettiğini görür. neden? adamın bilgisini kullanıyor çünkü android. yani yine beleş değil dolaylı yoldan patent sahipleri parasını alıyor. ya google? o da sizin nerede facebook açıp, hangi oyunları oynadığınızı, hangi saat aralıklarında konuşma yapıp, wi-fi mı mobil ağı mı kullandığınızın istatistiğini tutup bunlardan para kazanıyor. yok yapmaz öyle şey diyenler biraz dikkatli şekilde google kullanıcı sözleşmesini okursa görür. neredeyse her bilginizi alma hakkını google söyledi. google ürünü kullanarak da bunu kabul ettiniz/ettik/ediyoruz.
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JohnLord 6 yıl
Computeus
SrhtCnr44
orientem
SrhtCnr44
cngizAçık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.
Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.
Tamamı açık kaynak değil google ın elinde hâlâ bir kısmı
Firefox OSta tamamen açık kaynaklı olmayacak. Sonuçta kontrolü az çok elinizde tutmanız gerekiyor bunu da firma olarak üstlenmek zorundalar Firefox OSta az çok şirketin kontrolü altında olacak. Android OS ne kadar özgürlükçüyse Firefox OSta en fazla o kadar özgürlükçü olabilir tamamen kullanıcıya alın işletim sistemi sizin diye birşey belirtmediler de zaten hiçbiryerde.
Firefox OSun tamamen açık kaynaklı olmayacağı ile ilgili kanıt, kaynak verir misiniz?

Root atıp rom kurduğunda garanti dışı kalan bir sistem açık kaynak kodlu değildir. Apple dan ne farkı kaldı.
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-mehmet- 6 yıl
samsung bence Firefox os u kullanmak için önce işletim sisteminin popülerleşmesini bekleyecektir ve bence mantıklısı da budur.
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Computeus 6 yıl
SrhtCnr44
orientem
SrhtCnr44
cngizAçık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.
Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.
Tamamı açık kaynak değil google ın elinde hâlâ bir kısmı
Firefox OSta tamamen açık kaynaklı olmayacak. Sonuçta kontrolü az çok elinizde tutmanız gerekiyor bunu da firma olarak üstlenmek zorundalar Firefox OSta az çok şirketin kontrolü altında olacak. Android OS ne kadar özgürlükçüyse Firefox OSta en fazla o kadar özgürlükçü olabilir tamamen kullanıcıya alın işletim sistemi sizin diye birşey belirtmediler de zaten hiçbiryerde.

Firefox OS'un tamamen açık kaynaklı olmayacağı ile ilgili kanıt, kaynak verir misiniz?
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M-A-K 6 yıl
Tizen varken firefox os e neden baksın. Samsung ve intel de çok uzun bir zamandır tizen in üzerinde çalışıyor zaten. Bu arada Ubuntu mobile dan daha çok etkilenmiştim.
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
orientem
SrhtCnr44
cngizAçık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.
Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.
Tamamı açık kaynak değil google ın elinde hâlâ bir kısmı

Firefox OS'ta tamamen açık kaynaklı olmayacak. Sonuçta kontrolü az çok elinizde tutmanız gerekiyor bunu da firma olarak üstlenmek zorundalar Firefox OS'ta az çok şirketin kontrolü altında olacak. Android OS ne kadar özgürlükçüyse Firefox OS'ta en fazla o kadar özgürlükçü olabilir tamamen kullanıcıya alın işletim sistemi sizin diye birşey belirtmediler de zaten hiçbiryerde.
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londoner23 6 yıl
sıcak bakan bakıyor... samsung bakmasa nolacak...
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interwap 6 yıl
Samsung'un kullanmadığı mobil işletim sistemi benim bildiğim WebOS ve iOS var. Bunu da kullanacaktır.
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
cngiz
Açık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.

Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.
1 Yanıt Yanıtla
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orientem 6 yıl Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44
cngiz
Açık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana. Belliki Applea atıp tutan Samsung kendiside Appledan hiçte farklı değil.

Niye Android özgürlükçü açık kaynaklı bi işletim sistemi değil mi ? Nesini gördün de böyle konuştun anlamadım yıllardır akıllı cihaz kavramını en iyi şekilde sunan işletim sistemi oldu. Akıllı cihaz diye adlandırılan cihazların %75 i Android İşletim sistemini kullandılar telefonlarında kullanıcılar da beğenerek alıp kullanıyorlar. Gayette üzerinde istediğin gibi özelleştirebiliceğin uygulamalar geliştirebiliceğin kişiselleştirebileceğin bir işletim sistemi. Daha 2 cihazda Firefox OS kullandılar hele dur da bi elimize alıp bakalım artılarını eksilerini.

Tamamı açık kaynak değil google ın elinde hâlâ bir kısmı
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cngiz 6 yıl
Açık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana.
Belliki Apple'a atıp tutan Samsung kendiside Apple'dan hiçte farklı değil.
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ALBAY 6 yıl cngiz
cngiz

Açık kaynağa, şeffaflığa verilen destek androidde değil. Özgürlükçülüğe gerçekten destek veren samimi firmalar Firefox OS ile çıkacaklar meydana.

Belliki Apple'a atıp tutan Samsung kendiside Apple'dan hiçte farklı değil.

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