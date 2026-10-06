En iyi çamaşır kurutma makinesi, çamaşır yıkama rutininizi düzene koymanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kurutma makinesinin ucuz ve verimli olmasının dışında ne kadar sıklıkla çamaşırların yıkandığından bağımsız hane halkının ihtiyaçlarını da karşılaması gerekir. Peki, 2026'da en iyi kurutma makinesi hangisi? Tavsiye isteyenler için piyasadaki en iyi kurutma makinesi marka ve modellerini listeledik 👇🏻
|Marka - Model 👕
|Fiyat 🏷️
|Arçelik 1011 KMP 10 kg Kurutma Makinesi
|36.999 TL
|Bosch WQB245AXTR Serie 8 Kurutma Makinesi
|59.972 TL
|Hoover H-DRY 500 11 kg Kurutma Makinesi
|23.499 TL
|Beko KMX 90 Kurutma Makinesi
|34.122 TL
|Siemens WQ41G2C0TR iQ500 Kurutma Makinesi
|43.146 TL
|Vestel KMI 98402 S WIFI 9 kg Kurutma Makinesi
|44.999 TL
|Profilo KM10611JTR 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi
|34.390 TL
|Samsung DV90DG6845LEAH 9 kg Kurutma Makinesi
|37.506 TL
|LG RH10V9AV2W 10 kg Kurutma Makinesi
|40.889 TL
|Altus AL KM 1160 Isı Pompalı Kurutma Makinesi
|21.200 TL
Kurutma makinesi yorumları göz önüne alındığında; en iyi çamaşır kurutma makinesimarkaları sıralamasında Arçelik, Bosh ve Hoover bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek kurutma makinesi tavsiyesi olarak da Arçelik 1011 KMP, Bosh Serie 8 ve Hoover H-DRY 500 modelleri; sessiz kurutma, enerji tasarrufu ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.
1️⃣ Arçelik 1011 KMP 10 kg Kurutma Makinesi
- Kapasite: 10 kg
- Kurutma teknolojisi: Isı pompalı
- Tambur hacmi 110 litre
- Enerji sınıfı: D
- Program sayısı: 15
- Kırışık önleme fonksiyonu
- Kalan zaman göstergesi
- Zaman erteleme özelliği (24 saate kadar)
- Su tankı dolu uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Çocuk kilidi
Arçelik 1011 KMP Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Beklemediğimizden daha iyi çıktı. Kurutma performansı çok güzel. Renklileri sentetik programda kurutuyoruz, çekme ve kırışıklık yapmıyor.
✍🏻 Üründen memnun kaldık. Gelmeden önce bizi aradılar, adresi teyit ettiler, Arçelik servis hemen gelip kurdu. Ürünleri güzel kurutuyor, kırıştırma yapmıyor, kötü koku yapmıyor. Ses, sarsıntı vs. yapmıyor. Dolap kuruluğunda kullanıyorum, beklediğimiz performansı aldık. Açıkçası tavsiye ediyoruz.
2️⃣ Bosch WQB245AXTR Isı Pompalı Kurutma Makinesi 9 kg
- Kapasite: 9 kg
- Kurutma tipi: Yoğunlaştırmalı
- Enerji sınıfı: A+++
- Kırışık azaltma sistemi
- Yünlüler için özel kurutma sepeti
- Program bitiminde akustik sinyal
- Çocuk kilidi
- Akıllı kurutma
Bosch WQB245AXTR Serie 8 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Makineyi hem giysilerde hem nevresimlerde kullandık ve bayıldık. Giysiler 40 dakikada bile mükemmel kurulukta çıktı, asla küçülme olmadı ve kırışıklık yoktu. Uygulama ile kontrol edilmesini de ayrıca sevdik. Ne kurutmak istediğimi ve ne kadar kuru olmasını istediğimi seçiyorum, uygulama otomatik olarak makineden o programı seçiyor. Kullanalı daha 1 hafta oldu ama iyi ki almışız. Parasını sonuna kadar hakediyor. Eğer bütçeniz var ise kesinlikle bu makineyi tercih etmenizi öneririz.
✍🏻 Bugüne kadar kullandıklarım içerisinde en harikası; Tek tuşla kurutma, sessiz çalışma, istediğin kıvamda kurutma ve son teknoloji uzaktan kontrol; başlatma, durdurma ve kapatma sorunsuz çalışıyor.
3️⃣ Hoover H-DRY 500 Kurutma Makinesi 11 kg
- Kapasite: 11 kg
- Kurucu tipi: Isı pompalı
- Program sayısı: 15+1
- Enerji sınıfı: E
- Auto Care program atama teknolojisi
- Active Dry doğal ve hijyenik kurutma
- 4 farklı kurutma derecesi seçeneği
- Ayakkabı kurutma rafı
- Su seviyesini gösteren patentli Aquavision teknolojisi
- Etiket tarama
- hOn uygulamasıyla telefondan kontrol
Hoover H-DRY 500 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gerçekten de ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ses seviyesi gayet makul, enerji tüketimi ideal. Kurutma performansı için 2 programı denedik; hepsi bir arada ve autocare. Gerçekten de daha önce almadığımıza pişman olduk. Biz çok memnun kaldık.
✍🏻 Nasıl ki çamaşır ve bulaşık makinesi zaruri ihtiyaçsa kurutma makinesi de denli önemli. Bu zamana kadar almamış olmak büyük bir hataydı. Sağlık açısından da oldukça artıları var. Elbisedeki tüy, kıl vb. maddeleri temizliyor. Kıyafetin güneşte solmasını ve kuruyup yıpranmasını önlüyor. Bu markaya gelince, kesinlikle diğer markalara büyük paralar vermeyin. Hoover her ne kadar bilinmese de beyaz eşya konusunda çok iyi. Paranızı sokağa atmayın. Fiyat, performans ürünü arıyorsanız bunu almalısınız.
4️⃣ Beko KMX 90 Kurutma Makinesi 9 kg
- Kapasite: 9 kg
- Kurutma teknolojisi: Isı pompalı
- Program sayısı: 15
- Tambur hacmi: 110 litre
- Enerji sınıfı: E
- Kırışık önleme fonksiyonu
- Kalan zaman göstergesi
- Zaman erteleme özelliği (0-24 saat)
- Su tankı dolu uyarısı
- Filtre temizleme uyarısı
- Program sonu sesli uyarı
- Çocuk kilidi
Beko KMX 90 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kurutma performansı gayet güzel. Kapak tamamen plastik; sessizlik ve ağırlık açısından güzel. Normal çamaşırdan muazzam toz, tüy, kıl vb. çıkıyor. Giysilerin üzerindeki topaklanan tüyleri aldığı için çamaşırlar daha yeni gözüküyor. Suyu gidere koku olabileceği için bağlamadık, tercihinize kalmış. Kendi haznesi tek kurutmada %80 doluyor. Hazne taşma imkanı yok, eğer dolarsa makine duruyor ve siz boşaltınca tekrar çalışıyor. Giysilerimizin cinsleri farklı olduğu için karma program kullandık. 1000 devir sıkmaya 9 kg çamaşırı yüksek dolap kuruluğu programında 2.5 saatte kurutuyor. Havlu programı da 2.5 saatte kurutuyor. Lastikli çarşaflar kendi içine toplandığı için hafif nemli kalabilir. Kendi programları dışında dolap kuruluğu ve ütü seviyeleri var. Kendinize uygun kurutma süresini ayarlayabilirsiniz. Bebekli ve alerjik bireyli evler için ideal. Genel olarak memnunuz.
✍🏻 Performansı çok başarılı. Kolay kullanıma sahip çok kaliteli bir kurutma makinesi. Zaten Beko marka olması benim için en büyük güvence. Çalışırken sesi hiç yüksek değil, geç vakitte bile kullanılabilecek kadar sesi var. Kurutması da mükemmel. Tavsiye ederim.
5️⃣ Siemens iQ500 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi
- Kapasite: 9 kg
- Kurutma tipi: Kondenserli
- Tambur hacmi: 112 litre
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Kırışık azaltma sistemi
- Çocuk kilidi
- 40 dakika hızlı kurutma programı
- Spor giysiler gibi farklı kumaş türleri için özel programlar
- AutoDry - Giysileri koruyan nazik ve hassas kurutma
Siemens WQ41G2C0TR iQ500 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü alalı neredeyse bir ay alacak. Benim kullanımımda elektrik faturası 60 TL fark etti ki; makineyi yoğun kullandık. Enerji tüketimi iyi diyebilirim. Fonksiyonları ve kurutma performansını çok beğendim, mükemmel. Çamaşırlara herhangi bir zarar vermeden kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
✍🏻 Kurutma makinesi çok iyi. Kumaşlar ütülü gibi çıkıyor. Elbiselerin üzerindeki tozlar tamamen gidiyor. Alerjisi olanlar almalı.
6️⃣ Profilo KM10611JTR 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi
- Kapasite: 10 kg
- Kurutma tipi: Isı pompalı
- Program sayısı: 15+
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Akıllı kurutma
- Program indirme özelliği
- Hassas kurutma teknolojisi
- Çocuk kilidi
- Program asistanı
Profilo KM10611JTR Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kurutma derecesi seçilebiliyor, şu ana kadar ıslak kalma veya çekme sorunu yaşamadım. Uygulama üzerinden kontrol edilmesi de güzel, başlama/bitirme süresini takip edebiliyorum. Kurutma bittiğinde hemen çıkaramayacaksam kırışıklık olmaması için uzaktan kontrol edebiliyorum ve cihaz üzerinde kayıtlı olmayan programları indirip, kullanabiliyorum. Ek programlar eklendikçe indirebiliyorum ve tek tek ürün bile seçebiliyorum. Şu an her şey yolunda, tavsiye ederim.
✍🏻 Baş ağrıtan dandik bir makineden sonra ilaç gibi geldi. Aranan her özellik bu makinede fazlasıyla mevcut. Profilo zaten kaliteli bir marka.
7️⃣ Samsung DV90DG6845LEAH 9 kg Kurutma Makinesi
- Kapasite: 9 kg
- Kurutucu tipi: Isı pompalı
- Enerji verimlilik sınıfı: A
- Otomatik geliştirilmiş kurutma (AI Kurutma+)
- Akıllı enerji tasarrufu
- Hızlı kurutma (35 dakika)
- Kırışıklık önleyici program
- SmartThings ile telefondan kontrol
- Çocuk kilidi
Samsung DV90DG6845LEAH Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Sessiz ve güzel çalışıyor. Sadece ilk kurutmada bile çıkan tozun, tüyün hattı hesabı yok. Akıllı kurutma sayesinde kendi ayarlıyor. Çamaşır makinem de Samsung. Servis ücretsiz olarak kurulum yaptı.
✍🏻 Bu zamana kadar neden almamışım dedirtti. Oldukça iyi. Toz filtresi çok pratik. Wifi özelliği sayesinde programları telefondan belirleyip başlatabiliyorum. Kıyafetlere hiçbir zarar vermiyor.
8️⃣ LG RH10V9AV2W 10 kg Kurutma Makinesi
- Kapasite: 10 kg
- Kurutma tipi: Isı pompalı
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Otomatik temizlemeli kondenser
- Su boşaltma göstergesi
- Kırışıklık önleyici
- LG ThinQ uygulamasıyla telefondan kontrol
LG RH10V9AV2W Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü çok araştırarak aldım ve doğru karar verdiğimi anladım. Kendi kendini temizleme özelliği en önemli kriterimdi. Kurulumu bugün yapıldı ve hemen çalıştırdım, gayet sessiz ve tam performans sergiledi.
✍🏻 Ürün çok iyi. Elektirik harcamasından korkanlar icin çok bir fark yaratmıyor. Sessiz çalışıyor ve evinde evcil hayvan olanlara şiddetle öneriyorum.
Kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐
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