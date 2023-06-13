En iyi çamaşır kurutma makinesi, çamaşır yıkama rutininizi düzene koymanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kurutma makinesinin ucuz ve verimli olmasının dışında ne kadar sıklıkla çamaşırların yıkandığından bağımsız hane halkının ihtiyaçlarını da karşılaması gerekir. Peki, 2023’te en iyi kurutma makinesi hangisi? Tavsiye isteyenler için piyasadaki en iyi kurutma makinesi marka ve modellerini listeledik 👇🏻

Kurutma makinesi yorumları göz önüne alındığında; en iyi çamaşır kurutma makinesimarkaları sıralamasında Arçelik, Bosh ve Hoover bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek kurutma makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 91 YB, Beko KM 80 ve Hoover HLE C10DG-17 modelleri; ucuz fiyatlı, tasarruflu ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.

1️⃣ Altus AL 91 YB 9 kg kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Altus AL 91 YB, ucuz çamaşır kurutma makinesi arayanlara tavsiye edeceğimiz modellerin başında geliyor. Altus kurutma makinesi, yoğuşmalı özellikleri, B sınıfı enerji sarfiyatı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kırışık önleme özelliğiyle kurutma makinelerinde yaygın sorunlardan birini yaşatmayan Altus AL 91 YB modeli, 9 kg çamaşır kurutma kapasitesine sahip. Kurutma tipi : Yoğuşturmalı

: Yoğuşturmalı Enerji sınıfı : B

: B Program sayısı: 15

15 Kapasite : 9 kg

: 9 kg Tambur hacmi: 110 L

110 L Yıllık enerji tüketimi : 616.6 kWh

: 616.6 kWh Diğer özellikler: Kırışık önleme, çocuk kilidi, zaman erteleme, program sonu uyarısı

Kırışık önleme, çocuk kilidi, zaman erteleme, program sonu uyarısı Ölçüleri: 60.1 cm (derinlik) x 59.7 cm (genişlik) x 84.6 cm (yükseklik) Altus AL 91 YB Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün mükemmel; 5 yıldız bile az. Asla kırıştırmıyor, kupkuru çıkartıyor. Biz çok memnunuz ve program sürelerinin de kısa olması bizi ayrıca memnun etti. ✍🏻 2 ay önce kendimize aldık, çok memnun kaldık ve şimdi annemize de aldık. B sınıfı enerji olmasına hiç takılmayın; haftada 3 defa çalıştırıyorum ve neredeyse hiç etki etmedi faturaya. Kurutma bakımından gayet başarılı. Ses konusunda çamaşır makinesi kadar ses çıkarıyor bence rahatsız edici değil. Keşke daha önce alabilseydik dedik. İsteyen herkesin gönlüne göre olsun inşallah. Çevremde herkese öneriyorum. 3 gün içinde ürünü sipariş verdik, geldi kuruldu kullanmaya başladı bile annem. Tertemiz mis gibi paketlendi geldi. Kurulumu hemen yapıldı. Ne kadar teşekkür etsem az.

2️⃣ Hoover HLE C10DG-17 10 kg kurutma makinesi Tam Boyutta Gör HLE C10DG-17, uygun fiyatlı kurutma makinesi arayanların değerlendirmesini istediğimiz modellerden biri. 10 kg kapasiteli Hoover çamaşır kurutma makinesi, NFC bağlantısıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Yüksek performanslı ve tasarruflu kurutma makineleri modellerine bakıyorsanız, Hoover’ın HLE C10DG-17 modeline bakmalısınız. Kurutucu tipi: Konderserli

Konderserli Kapasite : 10 kg

: 10 kg Tambur hacmi: 125 L

125 L Program sayısı: 15+1

15+1 Enerji verimlilik sınıfı: B

B Yıllık enerji tüketimi: 671 kWh

671 kWh Diğer özellikler: NFC, IoT uygulaması, gecikmeli başlatma, program sonu uyarısı

NFC, IoT uygulaması, gecikmeli başlatma, program sonu uyarısı Ölçüleri : 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik) Hoover HLE C10DG-17 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Uzun süren kullanıcı yorumlarının araştırılması sonrasında bu ürünü satın almaya karar verdim. Tam bir fiyat/performans ürünü, herkese gözü kapalı bir şekilde tavsiye ederim. Kurutma performası çok başarılı. Muadillerine göre toz ve tüy toplama olarak bariz önde, ses konusunda standartlarda olan bir ürün; farklı marka ve modellerde de bu derece gürültü mevcut. ✍🏻 Ürün satın aldıktan 3 gün sonra geldi, servis tarafından ertesi gün kurulum yapıldı. Evde köpeğimiz olduğu için tüylere karşı etkili olacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda

fiyatı uygun olduğu için bu modeli tercih ettik. Yeni yıkanmış çamaşırlardan çıkan tüyleri gördüğümüzde şok olduk. Kurutma makinesini keşke çok daha önce alsaymışız. Evinizdeki tozların, tüylerin azaldığını fark edeceksiniz. Hele evcil hayvan sahibiyseniz, kesinlikle almanızı öneririm. Kurutma performansına gelince, 7-8 kg çamaşırı 1 saatlik programda bile %95 civarı kurutuyor, uzun programları da var (2,3,4 saat gibi) fakat gerek bile duymadık. O bakımdan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Makinenin su gideri yok, altındaki su tankına 6 litreye yakın su dolduruluyor. Her yıkamada suyu yeniliyoruz. Özet olarak kesinlikle evde olması gereken bir makine. Fiyatı diğer makinelere göre uygun. WiFi bağlantısının olmaması sizin için bir olumsuz kriter değilse, düşünmeden alabilirsiniz.

3️⃣ Beko KM 80 A++ 8 kg çamaşır kurutma makinesi Tam Boyutta Gör En iyi kurutma makinesi hangi marka? diye sorulduğunda Beko, sıralamada başlarda gelir. Beko KM 80 modeli de en iyi çamaşır kurutma makinesi listesinde üst sıralarda. Beko’nun en çok tercih edilen kurutma makinelerinden biri olan KM 80, 8 kg kapasiteli. Kurutma süresini istenilen kuruluk derecesine göre hesapladığından ne kadar az çamaşır atarsanız enerji tüketimi de o kadar azalıyor. Kurutma teknolojisi : Isı pompalı

: Isı pompalı Kurutma kontrol tipi : Eco Sense

: Eco Sense Kurutma kapasitesi: 8 kg

8 kg Enerji sınıfı : A++

: A++ Program sayısı: 15

15 Tambur hacmi: 110 L

110 L Yıllık enerji tüketimi : 234.6 kWh

: 234.6 kWh Diğer özellikler: Kötü koku önleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu sesli uyarı

Kötü koku önleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu sesli uyarı Ölçüleri : 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Beko KM 80 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kurutma makinesinin gerekliliğini sorguluyordum ama olmazsa olmazmış. Hem büyük kolaylık hem de her kurutmada filtreden çıkan tozu, pisliği görünce gerçekten ne giyiyormuşuz diye soruyorum. Filtre temizliği kolay, programlar yeterli, performansı iyi, fazla bir gürültüsü yok. Gerçekten güzel makine. Çamaşır makinesi üzerine kurulum yaptırdım; servis, araya sabitleme aparatlarını da ücretsiz takıyor. ✍🏻 Ürün gayet kullanışlı ve bunca zaman neden almamışız dedirten türden. Beko kalitesi tartışılmaz bence; yerli malı olması ve muhteşem bir servis ağının olması harika. Daha ürün eve gelmeden kurulum için randevu ayarlanmıştı. Satıcının ilgi ve alakası muhteşemdi, teşekkürler. Ayrıca çamaşır makinesi üstüne montaj yaptıracaklara söylemiş olayım; aparat Beko servisi tarafından ücretsiz olarak getirilip takılıyor.

4️⃣ Electrolux EW7H458ST Isı pompalı kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Kurutma makinesi tavsiye isteyenlere önereceğimiz bir başka model de Electrolux EW7H458ST. GentleCare System ısı pompalı kurutma sistemi sayesinde giysileriniz standart kurutma makinelerine göre yarı sıcaklıkta kurutularak korunur, enerjiden ekstra tasarruf sağlarsınız. Bu sistem ile giysileriniz daha uzun süre yeniliğini korur. ReverseAction çift yöne dönebilen tambur ile dolanma ve kırışmalar önlenir. Yükleme kapasitesi : 8 kg

: 8 kg Enerji verimlilik sınıfı : A++

: A++ Kurutma teknolojisi: Isı pompalı

Isı pompalı Program sayısı: 12

12 Tambur hacmi: 118 L

118 L Yıllık enerji tüketimi : 235 kWh

: 235 kWh Diğer özellikler : Heat Puma ısı pompası teknolojisi, nem sensörü, çift yönlük kurutma sistemi, başlangıç erteleme

: Heat Puma ısı pompası teknolojisi, nem sensörü, çift yönlük kurutma sistemi, başlangıç erteleme Ölçüleri : 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (yükseklik) x 63.8 cm (derinlik) Electrolux EW7H458ST Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 4 kere kullandım; yorgan ve nevresim kuruttum. Makine, çıkan tozlar bir yana havluları yumuşacık yapması, kıyafetleri ilk sıcaklığıyla çıkarıp katlarsanız ütüye gerek kalmamasıyla adeta gönlüme taht kurdu. "Çok kırıştırıyor" şehir efsaneleri eski tip makineler içinmiş. Sadece lastikli çarşafların lastik kısmında bir nemlilik kaldı; onu da yün toplarla çözmeyi düşünüyorum. Umarım uzun yıllar aynı performansla kullanırım. Yalnız, kurutma makinesi evin temel taşıymış; alın, aldırın. ✍🏻 Ürün yoğuşmalı değil, ısı pompalı model. Bu sebepten dolayı enerji verimliliği yüksek (etiket değerine göre 800 watt). Makine üç aşamalı kurutmaya sahip. Pamuklu tam kurutma seçeneğinde 2.5 saatte tamamen kupkuru olarak çıkarıyor. Ortalama 7 kg. çamaşırı her yeri ile kupkuru yapıyor. Ses olarak vantilator sesine yakın bir sesi var. Tambur hacmi çok geniş. İç ışıklandırılması tambur işini gayet aydınlık olarak gösteriyor. Çamaşırlardan çıkan tiftiklerin tamamı ön filtresinde birikiyor. Ayrıca çamaşır makinesı üzerine montaj için Electrolux kendine ait bir montaj aparatını da servisi vasıtası ile satın aldım. İsteğe bağlı zamanlama seçeneği ise güzel. Fakat 10, 20 dakikalık seçeneklerde kurutma işlemi yapmıyor, sadece havalandırma işlemi yapıyor. Ürün genel olarak güzel, ihtiyacı olana tavsiye ederim.

5️⃣ Grundig GPDH 8634 çamaşır kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Grunding, en iyi kurutma makinesi markaları sayıldığında ilk akla gelen isimlerden biri. A++ kurutma makinesi arıyorsanız GPDH 8634 modeline bakmalısınız. Grunding kurutma makinesi, kurutma işlemi bittikten sonra çamaşırlar makineden alınmadığında 2 saat boyunca belli aralıklarla devreye giren kırışık önleme özelliği, çamaşırların daha düşük enerji ile daha kısa süre kurumasını sağlayan Multisense ve çamaşırların renklerini soldurmayan özel kurutma teknolojisi ve kırışıklıkları azaltarak ütü yapma derdinden kurtaran SteamCare ile öne çıkıyor. Kurutma kapasitesi: 8 kg

8 kg Program sayısı : 15

: 15 Enerji performansı: A++

A++ Kurutma teknolojisi: Yoğuşturmalı - Isı pompalı

Yoğuşturmalı - Isı pompalı Yıllık enerji tüketimi: 259 kWh

259 kWh Diğer özellikler : Kırışık önleme, program takip, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı

: Kırışık önleme, program takip, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı Ölçüleri : 61 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Grundig GPDH 8634 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Öncelikle makine çok hızlı geldi. Ürün, önce Arçelik bayisine gönderiliyor, onlar arayıp randevu alarak size getiriyorlar. Evde iki tane kedim var. Tüy problemi nedeniyle aldım ve sonuç inanılmaz. Kurutulan çamaşırlardan bir tane bile tüy çıkmadı. Çamaşır makinesi kadar gürültü çıkartıyor; bu nedenle sesi beni çok rahatsız etmedi. Program sayısı da yeterli. Makine çalışırken dışarıya çok hafif bir ısı veriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. ✍🏻 Elim kolum canım kurutma makinem, çok güzel çok memnunum.

6️⃣ Hoover NDPEH10A2TCBEXSS WiFi + Bluetooth bağlantılı kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Hoover NDPEH10A2TCBEXSS, uygun fiyatlı en iyi kurutma makinesi modeli arayanlara önerimizdir. WiFi ve Bluetooth bağlantılı ısı pompalı kurutma makinesi, 10 kg kapasiteye sahip. AutoCare programı sayesinde her türlü giysiyi mükemmel bir şekilde ve enerji tasarruflu kuran Hoover kurutma makinesi, telefonunuza yükleyeceğiniz uygulama üzerinden bakım bildirimleri sunuyor. Makinenizin yazılımını da güncelleyebiliyorsunuz. Kurutucu tipi: Isı pompalı

Isı pompalı Tambur hacmi: 125 L

125 L Program sayısı: 15 + 1

15 + 1 Enerji verimlilik sınıfı: A++

A++ Yıllık enerji tüketimi: 282 kWh

282 kWh Diğer özellikler: Ayakkabı kurutma rafı, patentli Aquavision teknolojisi, hijyenik kurutma, 9 bakım döngüsü seti, scan to care, 4 farklı kurutma derecesi, etiket tarama

Ayakkabı kurutma rafı, patentli Aquavision teknolojisi, hijyenik kurutma, 9 bakım döngüsü seti, scan to care, 4 farklı kurutma derecesi, etiket tarama Ölçüleri : 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik) Hoover NDPEH10A2TCBEXSS Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün sessiz. Çamaşır makinemızdan daha da sessiz geldi. Ardiyede çamaşır makinesi üzerine yerleştirdik. Sallanma yok, yerinden oynamıyor. Ortamda rutubet vs yapmıyor. Ürünün Türkçe kılavuzu yok, çağrı merkezi bana e-posta ile gönderdi. Çok ilgililer. Kurutması ve kırışıklık konusu çok başarılı. Nem durumuna ve çamaşır yoğunluğuna göre bazen çalışması planlanan süreden kısa sürüyor. 1 aydır kullanmaktayız, şimdilik herşey yolunda. Müthiş toz topluyor. Toz haznesi ve su haznesini temizlemek çok pratik. ✍🏻 Ürünü istediğim özelliklerin tümünü barındırdığı için tercih ettim. Isı pompalı yani yeni yöntem ve bulunduğu odada herhangi bir buhar ya da ısınmaya neden olmuyor. Enerji tüketimi düşük. Gidere bağlayabilirsiniz, bağlayamazsanız çıkan suyu kapağındaki şeffaf bir hazneye biriktiriyor. Her yıkamada ortalama yüzde 10'u doluyor. Suyu dökmek eğlenceli bile geliyor sonra tık diye yerine oturtuluyor. Wifi ayarına getirirseniz, cep telefonu uygulaması ile birçok kurutma seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Nem sensörü olan bir model. Yani seçtiğiniz programa göre standart bir kurutma süresi var ama daha önce kuruduysa daha evvel bitiriyor. Mesela 2 saat 30 dk'lık programı seçiyorum. Genelde 1 saat 30 dk'da bitiriyor. 10 kg; içi çok geniş. Ben aldığım tarihte bu ve bazı modellerin 10 yıl motor garantisi vardı. Bence çok iyi bir şey. Ama telefon edip kayıt ettirmek şartıyla. Ard arda iki ayrı filtresi var. Bunlardan kaçan hava olursa ön taraftaki kapağı açıp dikkatlice temizleyebileceğiniz üçüncü bir yeri var. Hepsi kolayca alınıp temizlenecek şekilde. Biz alerji nedeniyle aldık. Normalde kurutma makinesine çok gerekli bir alet gözüyle bakmazdım. Ama cidden yıkanan eşyaların içinden o kadar toz ya da hava ayırıyor ki ben memnun kaldım. Salondaki halıları kaldırmıştık ve pamuklu kilim vardı. O kadar hava çıktı ki, filtre bir kerede neredeyse tamamen doldu. Fotoğraf çekmediğime pişman oldum. Ayakkabı da kurutabiliyorsunuz. Bunun için de bir aparat içinden çıkıyor. Bence makinenin hoş bir görüntüsü var. Eşim de gayet memnun. Makine gelince Hoover'ın telefonunu arıyorsunuz, onlar servisi yönlendiriyor. Gerekirse giderine bağlayabilelim diye ben kapalı balkona koydum. Ürünü tavsiye ederim.

7️⃣ Beko KM 94 B ısı pompalı kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Beko KM 94 B, kırıştırmayan çamaşır kurutma makinesi önerisi isteyenlere önerebileceğimiz birkaç iyi modelden biri. Beko kurutma makinesi, akıllı nem sensörü sayesinde kuruluk seviyesini algılayarak süreyi istenilen kuruluk derecesine göre hesaplıyor ve otomatik olarak ayarlıyor. Bölelikle enerjiden tasarruf ediyorsunuz. Makinenin kapağının yönünü değiştirme şansına sahipsiniz. Ironfinish teknolojisi ile çamaşırlarınız hem olabildiğince kuru çıkar hem de fazla ütü istemez. Kurutma teknolojisi : Isı pompalı

: Isı pompalı Kurutma kontrol tipi: Akıllı nem sensörü

Akıllı nem sensörü Kurutma kapasitesi: 9 kg

9 kg Enerji sınıfı : A++

: A++ Program sayısı : 15

: 15 Tambur hacmi: 110 L

110 L Yıllık enerji tüketimi: 258.6 kWh

258.6 kWh Diğer özellikler : Koku tazeleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, program sonunda sesli uyarı, çocuk kilidi

: Koku tazeleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, program sonunda sesli uyarı, çocuk kilidi Ölçüleri : 84.6 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 60.5 cm (derinlik) Beko KM 94 B Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel makine. Satın alma, teslimat, servis süreçlerini kusursuz geçirdik. Kullanıma hemen başladık. ✍🏻 Keşke daha önce alsaymışız diyoruz. Evimiz tozdan kurtuldu, kıyafetlerimiz yeni gibi oldu. Sessiz çalışıyor (aşırı sesli değil) ve ütü özelliği de gayet yeterli. Ütülenmiş gibi çıkmıyor tabiki ama bundan önce kullandığım kurutma makinesi ütüyle bile açılmayan kırışıklıklara sebep oluyordu, şimdi Beko’da bu sorunu yaşamıyorum. Hafif bir ütüyle halloluyorlar. Filtreyi ve su tankını her makine sonrası temizliyorum. Verilen parayı hak eden bir ürün.

8️⃣ Grunding GPDH 9644 9 kg kurutma makinesi Tam Boyutta Gör Çamaşır kurutma makinesinde hangi markayı tercih edersiniz? diye sorsanız, Grunding sayacağımız birkaç markadan biri olur. Çamaşırlarınızı kurutma makinesinde unutmanız durumunda devreye giren kırışık önleme özelliği, çamaşırlarınızın çok daha az enerji tüketerek kurumasını sağlayan Heat Pump teknolojisi ve 15 program sayısıyla Grunding kurutma makinesi GPDH 9644 tam da aradığınız model. Kurutma kapasitesi: 9 kg

9 kg Program sayısı: 15

15 Enerji performansı : A++

: A++ Kurutma teknolojisi : Yoğuşturmalı - Isı pompalı

: Yoğuşturmalı - Isı pompalı Yıllık enerji tüketimi : 259 kWh

: 259 kWh Diğer özellikler: Kondenser temizleme uyarısı, kırışık önleme, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı

Kondenser temizleme uyarısı, kırışık önleme, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı Ölçüleri: 61 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik) Grunding GPDH 9644 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün elime ulaştığında gayet güzel paketlenmişti. Hasar veya darbe görmedim. Servis kuruluma hemen geldi ve güzel ilgilendiler. ✍🏻 Makineden çok memnunum. Nem sensörü sayesinde kuruduğunda duruyor. 9 kilo çamaşırımı 2 saate kalmadan kuruttu ve kırışıklık yapmıyor.

En iyi & kaliteli çamaşır makinesi tavsiyeleri 1 gün önce eklendi

Kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐 Tam Boyutta Gör Çamaşır kurutma makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenleri bilirseniz, marka ve model seçimini daha hızlı ve doğru yapabilirsiniz. İşte kurutma makinesi alırken dikkat etmeniz gerekenler: Kurutma kapasitesi Kurutma teknolojisi Enerji sınıfı Sensör teknolojisi Ses (gürültü) seviyesi Enerji verimliliği Ölçüleri

En İyi Kurutma Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2222

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