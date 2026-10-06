En iyi çamaşır kurutma makinesi, çamaşır yıkama rutininizi düzene koymanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kurutma makinesinin ucuz ve verimli olmasının dışında ne kadar sıklıkla çamaşırların yıkandığından bağımsız hane halkının ihtiyaçlarını da karşılaması gerekir. Peki, 2026'da en iyi kurutma makinesi hangisi? Tavsiye isteyenler için piyasadaki en iyi kurutma makinesi marka ve modellerini listeledik 👇🏻

Kurutma makinesi yorumları göz önüne alındığında; en iyi çamaşır kurutma makinesimarkaları sıralamasında Arçelik, Bosh ve Hoover bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek kurutma makinesi tavsiyesi olarak da Arçelik 1011 KMP, Bosh Serie 8 ve Hoover H-DRY 500 modelleri; sessiz kurutma, enerji tasarrufu ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.

1️⃣ Arçelik 1011 KMP 10 kg Kurutma Makinesi Tam Boyutta Gör Arçelik, en iyi kurutma makinesi markaları arasında yer alıyor. Arçelik 1011 KMP, markanın en yeni ve en beğenilen kurutma makinesi. Arçelik kurutma makinesi, ısı pompalı kurutma teknolojisiyle geleneksel kondenserli kurutma makinelerine göre kıyafetleri daha verimli ve renklerini koruyarak kurutuyor. Akıllı nem sensörü, kurutma süresini istenilen kuruluk derecesine göre otomatik olarak ayarlıyor. Böylece az kapasite çamaşır kuruturken daha az enerji harcıyor. Bu, eşyaların da yıpranmasını da önlüyor. Kurutma işlemi bittikten sonra çamaşırların makineden boşaltılamaması durumunda, belirli aralıklarla tambur dönmeye devam ediyor. Kırışıklıklar azalıyor. IronTouch olarak adlandırılan özel püskürtme teknolojisi sayesinde çamaşırları ütüye ihtiyaç kalmadan giyime hazır hale getiriyor. Kurutma esnasında yoğuşturulan su, kırışıklığı çözmek için en uygun anda ve miktarda çamaşırların üzerine püskürtülüyor. Yüksek sıcaklıkta buhar etkisi ile kırışıklıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Homewhiz uygulaması üzerinden de kurutma makinesinin enerji tüketimi takip edilebiliyor. Kapasite: 10 kg

Kurutma teknolojisi: Isı pompalı

Tambur hacmi 110 litre

Enerji sınıfı: D

Program sayısı: 15

Kırışık önleme fonksiyonu

Kalan zaman göstergesi

Zaman erteleme özelliği (24 saate kadar)

Su tankı dolu uyarısı

Filtre temizleme uyarısı

Çocuk kilidi Arçelik 1011 KMP Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Beklemediğimizden daha iyi çıktı. Kurutma performansı çok güzel. Renklileri sentetik programda kurutuyoruz, çekme ve kırışıklık yapmıyor. ✍🏻 Üründen memnun kaldık. Gelmeden önce bizi aradılar, adresi teyit ettiler, Arçelik servis hemen gelip kurdu. Ürünleri güzel kurutuyor, kırıştırma yapmıyor, kötü koku yapmıyor. Ses, sarsıntı vs. yapmıyor. Dolap kuruluğunda kullanıyorum, beklediğimiz performansı aldık. Açıkçası tavsiye ediyoruz.

2️⃣ Bosch WQB245AXTR Isı Pompalı Kurutma Makinesi 9 kg Tam Boyutta Gör Bosch WQB245AXTR, kullananların memnun kalıp tavsiye ettiği en iyi kurutma makineleri arasında. Bosh kurutma makinesi, akıllı kurutma özelliğiyle doğru programı seçmenize yardımcı oluyor. Kendini temizleyen kondenser, A+++ enerji verimliliğini korumak için kurutma makinesini tozlardan ve tüylerden uzak tutuyor. Hem kırışıklıkları hem ütüye ayrılan zamanı azaltan buhar uygulaması mevcuttur. Bosh çamaşır kurutma makinesi, sensörleriyle ısı ve nemi sürekli ölçerek çamaşırları yüksek sıcaklıktan ve aşırı kurumadan korur. Kapasite: 9 kg

Kurutma tipi: Yoğunlaştırmalı

Enerji sınıfı: A+++

Kırışık azaltma sistemi

Yünlüler için özel kurutma sepeti

Program bitiminde akustik sinyal

Çocuk kilidi

Akıllı kurutma Bosch WQB245AXTR Serie 8 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Makineyi hem giysilerde hem nevresimlerde kullandık ve bayıldık. Giysiler 40 dakikada bile mükemmel kurulukta çıktı, asla küçülme olmadı ve kırışıklık yoktu. Uygulama ile kontrol edilmesini de ayrıca sevdik. Ne kurutmak istediğimi ve ne kadar kuru olmasını istediğimi seçiyorum, uygulama otomatik olarak makineden o programı seçiyor. Kullanalı daha 1 hafta oldu ama iyi ki almışız. Parasını sonuna kadar hakediyor. Eğer bütçeniz var ise kesinlikle bu makineyi tercih etmenizi öneririz. ✍🏻 Bugüne kadar kullandıklarım içerisinde en harikası; Tek tuşla kurutma, sessiz çalışma, istediğin kıvamda kurutma ve son teknoloji uzaktan kontrol; başlatma, durdurma ve kapatma sorunsuz çalışıyor.

3️⃣ Hoover H-DRY 500 Kurutma Makinesi 11 kg Tam Boyutta Gör Hoover H-DRY 500, uygun fiyatlı kurutma makinesi arayanlara tavsiyemizdir. Hoover kurutma makinesi, Auto Care programı sayesinde her türlü giysiyi mükemmel ve verimli bir şekilde kurutmasıyla beğeniliyor. hOn uygulaması, kumaşın ağırlığına ve türüne göre en uygun kurutma programını önererek kullanıcıya yardımcı oluyor. Active Dry ile çamaşırlar, 20 dakikadan kısa sürede havalandırılıyor. Ütü kuruluğu, askı kuruluğu, dolap kuruluğu ve ekstra kuru olmak üzere 4 farklı kurutma programı mevcut. Ayakkabı kurutma rafı sayesinde iki çift ayakkabıyı kurutabiliyor. Isı pompalı kurutma makinesi, filtre temizliğini kolay ve hızlı hale getiren push/pull çözümüyle birlikte geliyor. Kapasite: 11 kg

Kurucu tipi: Isı pompalı

Program sayısı: 15+1

Enerji sınıfı: E

Auto Care program atama teknolojisi

Active Dry doğal ve hijyenik kurutma

4 farklı kurutma derecesi seçeneği

Ayakkabı kurutma rafı

Su seviyesini gösteren patentli Aquavision teknolojisi

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hOn uygulamasıyla telefondan kontrol Hoover H-DRY 500 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gerçekten de ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ses seviyesi gayet makul, enerji tüketimi ideal. Kurutma performansı için 2 programı denedik; hepsi bir arada ve autocare. Gerçekten de daha önce almadığımıza pişman olduk. Biz çok memnun kaldık. ✍🏻 Nasıl ki çamaşır ve bulaşık makinesi zaruri ihtiyaçsa kurutma makinesi de denli önemli. Bu zamana kadar almamış olmak büyük bir hataydı. Sağlık açısından da oldukça artıları var. Elbisedeki tüy, kıl vb. maddeleri temizliyor. Kıyafetin güneşte solmasını ve kuruyup yıpranmasını önlüyor. Bu markaya gelince, kesinlikle diğer markalara büyük paralar vermeyin. Hoover her ne kadar bilinmese de beyaz eşya konusunda çok iyi. Paranızı sokağa atmayın. Fiyat, performans ürünü arıyorsanız bunu almalısınız.

4️⃣ Beko KMX 90 Kurutma Makinesi 9 kg Tam Boyutta Gör Isı pompalı kurutma makinesi tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model de Beko KMX 90. Beko kurutma makinesi, 9 kg kapasiteye sahip. Isı pompalı kurutma teknolojisi, geleneksel kondenserli kurutma makinelerine göre kıyafetleri daha verimli, renklerini koruyarak kurutuyor. Akıllı nem sensörü sayesinde makine kuruluk seviyesini algılayarak, kurutma süresini istenilen kuruluk derecesine göre hesaplıyor ve otomatik olarak ayarlıyor. Kapasite: 9 kg

Kurutma teknolojisi: Isı pompalı

Program sayısı: 15

Tambur hacmi: 110 litre

Enerji sınıfı: E

Kırışık önleme fonksiyonu

Kalan zaman göstergesi

Zaman erteleme özelliği (0-24 saat)

Su tankı dolu uyarısı

Filtre temizleme uyarısı

Program sonu sesli uyarı

Çocuk kilidi Beko KMX 90 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kurutma performansı gayet güzel. Kapak tamamen plastik; sessizlik ve ağırlık açısından güzel. Normal çamaşırdan muazzam toz, tüy, kıl vb. çıkıyor. Giysilerin üzerindeki topaklanan tüyleri aldığı için çamaşırlar daha yeni gözüküyor. Suyu gidere koku olabileceği için bağlamadık, tercihinize kalmış. Kendi haznesi tek kurutmada %80 doluyor. Hazne taşma imkanı yok, eğer dolarsa makine duruyor ve siz boşaltınca tekrar çalışıyor. Giysilerimizin cinsleri farklı olduğu için karma program kullandık. 1000 devir sıkmaya 9 kg çamaşırı yüksek dolap kuruluğu programında 2.5 saatte kurutuyor. Havlu programı da 2.5 saatte kurutuyor. Lastikli çarşaflar kendi içine toplandığı için hafif nemli kalabilir. Kendi programları dışında dolap kuruluğu ve ütü seviyeleri var. Kendinize uygun kurutma süresini ayarlayabilirsiniz. Bebekli ve alerjik bireyli evler için ideal. Genel olarak memnunuz. ✍🏻 Performansı çok başarılı. Kolay kullanıma sahip çok kaliteli bir kurutma makinesi. Zaten Beko marka olması benim için en büyük güvence. Çalışırken sesi hiç yüksek değil, geç vakitte bile kullanılabilecek kadar sesi var. Kurutması da mükemmel. Tavsiye ederim.

5️⃣ Siemens iQ500 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Tam Boyutta Gör En iyi çamaşır kurutma makinesi yorumları incelendiğinde öne çıkan modellerden biri de Siemens iQ500. Siemens kurutma makinesi, çamaşırları nazik ve hassas bir şekilde kurutarak enerji tüketimini ve ütüye ayrılan zamanı azaltır. SmartFinish programı, hafif buhar uygulayarak kırışıklıkları açar. Rapid 40 programı ile kurutma işlemi sırasında nem seviyeleri sürekli ölçülürken, küçük yükleri (1 kg) sadece 40 dakikada dikkatlice kurutur. Sentetik elyaflar, hafif pamuklu veya karışık kumaşlar (hassas olmayan tekstiller) için idealdir. Super15' yıkama programıyla birlikte kullanıldığında ise bir saatten kısa sürede yeni yıkanmış çamaşırlar çıkartılabilir. AntiVibration sistemli Siemens çamaşır kurutma makineleri, tambur dönerken titreşimleri emer. Bu özellik, makinenin sessiz çalışmasını sağlar. Kapasite: 9 kg

Kurutma tipi: Kondenserli

Tambur hacmi: 112 litre

Enerji verimlilik sınıfı: A++

Kırışık azaltma sistemi

Çocuk kilidi

40 dakika hızlı kurutma programı

Spor giysiler gibi farklı kumaş türleri için özel programlar

AutoDry - Giysileri koruyan nazik ve hassas kurutma Siemens WQ41G2C0TR iQ500 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü alalı neredeyse bir ay alacak. Benim kullanımımda elektrik faturası 60 TL fark etti ki; makineyi yoğun kullandık. Enerji tüketimi iyi diyebilirim. Fonksiyonları ve kurutma performansını çok beğendim, mükemmel. Çamaşırlara herhangi bir zarar vermeden kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Kurutma makinesi çok iyi. Kumaşlar ütülü gibi çıkıyor. Elbiselerin üzerindeki tozlar tamamen gidiyor. Alerjisi olanlar almalı.

6️⃣ Profilo KM10611JTR 10 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Tam Boyutta Gör Kurutma makinesi en iyisi hangisi diye merak edenler için tavsiye listemizde yer verdiğimiz bir model de Profilo KM10611JTR. Profilo kurutma makinesi, geniş iç hacme sahip olmasıyla yorganları, battaniyeyi ve yatak örtülerini rahatça kurutur. Nem ve zaman sensörü ile çamaşırlar, her zaman eşit olarak kurutulurken yüksek sıcaklıklara ve yıpranmaya karşı korunur. Hassas kurutma teknolojisi çok sayıda kıyafeti daha az kırışıklıkla yumuşacık kurutur. Kurutma Asistanı, kumaş türüne, çamaşır miktarına ve istenen sonuca göre en iyi yıkama programını önerir. Akıllı Kurutma fonksiyonu da çamaşır makinenizle senkronize olarak en uygun kurutma programını otomatik seçer. Kapasite: 10 kg

Kurutma tipi: Isı pompalı

Program sayısı: 15+

Enerji verimlilik sınıfı: E

Akıllı kurutma

Program indirme özelliği

Hassas kurutma teknolojisi

Çocuk kilidi

Program asistanı Profilo KM10611JTR Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kurutma derecesi seçilebiliyor, şu ana kadar ıslak kalma veya çekme sorunu yaşamadım. Uygulama üzerinden kontrol edilmesi de güzel, başlama/bitirme süresini takip edebiliyorum. Kurutma bittiğinde hemen çıkaramayacaksam kırışıklık olmaması için uzaktan kontrol edebiliyorum ve cihaz üzerinde kayıtlı olmayan programları indirip, kullanabiliyorum. Ek programlar eklendikçe indirebiliyorum ve tek tek ürün bile seçebiliyorum. Şu an her şey yolunda, tavsiye ederim. ✍🏻 Baş ağrıtan dandik bir makineden sonra ilaç gibi geldi. Aranan her özellik bu makinede fazlasıyla mevcut. Profilo zaten kaliteli bir marka.

7️⃣ Samsung DV90DG6845LEAH 9 kg Kurutma Makinesi Tam Boyutta Gör Samsung DV90DG6845LEAH, WiFi bağlantısı ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekici kurutma makinesi modeli. Samsung kurutma makinesi, AI (Yapay Zeka) kontrolü sayesinde çamaşırları kolay ve etkili bir şekilde kurutur. Bu özellik, kişinin alışkanlıklarını hatırlayarak, program önererek ve bilgileri zamanında göstererek kurutma işlemini kişiselleştirir. SmartThings uygulaması, program, planlama ve sorun giderme konusunda tavsiyelerde bulunur, yıkama programına uygun kurutma programını seçer. AI Enerji Modu, elektrik kullanımını tahmini olarak hesaplar ve belirli programlar seçildiğinde kompresörün hızını ve program süresini ayarlayarak enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Süper Hızlı program, pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırları 81 dakikada kurutur. Hızlı Kurutma programı, 1 kg'a kadar çamaşır yükünü 35 dakikada kurutur. Kırışıklık Önleyici program, giysilerin sıcakken uzun süre aynı yerde kalmasını önleyerek kumaşta kırışıklık oluşmasını engeller. Kapasite: 9 kg

Kurutucu tipi: Isı pompalı

Enerji verimlilik sınıfı: A

Otomatik geliştirilmiş kurutma (AI Kurutma+)

Akıllı enerji tasarrufu

Hızlı kurutma (35 dakika)

Kırışıklık önleyici program

SmartThings ile telefondan kontrol

Çocuk kilidi Samsung DV90DG6845LEAH Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Sessiz ve güzel çalışıyor. Sadece ilk kurutmada bile çıkan tozun, tüyün hattı hesabı yok. Akıllı kurutma sayesinde kendi ayarlıyor. Çamaşır makinem de Samsung. Servis ücretsiz olarak kurulum yaptı. ✍🏻 Bu zamana kadar neden almamışım dedirtti. Oldukça iyi. Toz filtresi çok pratik. Wifi özelliği sayesinde programları telefondan belirleyip başlatabiliyorum. Kıyafetlere hiçbir zarar vermiyor.

8️⃣ LG RH10V9AV2W 10 kg Kurutma Makinesi Tam Boyutta Gör Kurutma makinesi öneri listemizi en memnun kalınan modellerden biri olan LG RH10V9AV2W ile sonlandırıyoruz. LG kurutma makinesi, enerji tasarruflu ve sağlıklı şekilde çamaşırları kurutur. Antibakteriyel döngü, yüksek sıcaklıkta kurutma ile giysilerdeki bakterileri %99,9 oranında azaltır. Çift Filtre sayesinde en iyi temizlik sağlanır. Nem sensörünün kuruma süresini otomatik olarak optimize ettiği Sensor Dry ile çamaşırlar ilk seferde iyice kurur. Kondenser, kendi kendini temizler, sizin temizlemenize gerek kalmaz. Daha düşük sıcaklıkta kurutma ile kıyafetlerin çekmesi veya hasar görmesi önlenir. LG ThinQ uygulaması, telefondan kurutma programını başlatma kolaylığı sağlarken, çamaşırlar kuruduğunda haberdar eder. Kapasite: 10 kg

Kurutma tipi: Isı pompalı

Enerji verimlilik sınıfı: A+++

Otomatik temizlemeli kondenser

Su boşaltma göstergesi

Kırışıklık önleyici

LG ThinQ uygulamasıyla telefondan kontrol LG RH10V9AV2W Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü çok araştırarak aldım ve doğru karar verdiğimi anladım. Kendi kendini temizleme özelliği en önemli kriterimdi. Kurulumu bugün yapıldı ve hemen çalıştırdım, gayet sessiz ve tam performans sergiledi. ✍🏻 Ürün çok iyi. Elektirik harcamasından korkanlar icin çok bir fark yaratmıyor. Sessiz çalışıyor ve evinde evcil hayvan olanlara şiddetle öneriyorum.

En iyi & kaliteli çamaşır makinesi tavsiyeleri 8 ay önce eklendi Kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐 Tam Boyutta Gör Çamaşır kurutma makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenleri bilirseniz, marka ve model seçimini daha hızlı ve doğru yapabilirsiniz. İşte kurutma makinesi alırken dikkat etmeniz gerekenler: Kurutma kapasitesi Kurutma teknolojisi Enerji sınıfı Sensör teknolojisi Ses (gürültü) seviyesi Enerji verimliliği Ölçüleri

En İyi Kurutma Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2222

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