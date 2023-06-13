- En iyi kurutma makineleri
- 1️⃣ Altus AL 91 YB 9 kg kurutma makinesi
- 2️⃣ Hoover HLE C10DG-17 10 kg kurutma makinesi
- 3️⃣ Beko KM 80 A++ 8 kg çamaşır kurutma makinesi
- 4️⃣ Electrolux EW7H458ST Isı pompalı kurutma makinesi
- 5️⃣ Grundig GPDH 8634 çamaşır kurutma makinesi
- 6️⃣ Hoover NDPEH10A2TCBEXSS WiFi + Bluetooth bağlantılı kurutma makinesi
- 7️⃣ Beko KM 94 B ısı pompalı kurutma makinesi
- 8️⃣ Grunding GPDH 9644 9 kg kurutma makinesi
- Kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐
- Yorumlar
En iyi çamaşır kurutma makinesi, çamaşır yıkama rutininizi düzene koymanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Seçtiğiniz kurutma makinesinin ucuz ve verimli olmasının dışında ne kadar sıklıkla çamaşırların yıkandığından bağımsız hane halkının ihtiyaçlarını da karşılaması gerekir. Peki, 2023’te en iyi kurutma makinesi hangisi? Tavsiye isteyenler için piyasadaki en iyi kurutma makinesi marka ve modellerini listeledik 👇🏻
|Marka - Model 👕
|Fiyat 🏷️
|Altus AL 91 YB
|9.999 TL
|Hoover HLE C10DG-17
|7.299 TL
|Beko KM 80
|11.899 TL
|Electrolux EW7H458ST
|15.299 TL
|Grundig GPDH 8634
|17.149 TL
|Hoover NDPEH10A2TCBEXSS
|10.199 TL
|Beko KM 94 B
|14.999 TL
|Grunding GPDH 9644
|19.249 TL
Kurutma makinesi yorumları göz önüne alındığında; en iyi çamaşır kurutma makinesimarkaları sıralamasında Arçelik, Bosh ve Hoover bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek kurutma makinesi tavsiyesi olarak da Altus AL 91 YB, Beko KM 80 ve Hoover HLE C10DG-17 modelleri; ucuz fiyatlı, tasarruflu ve kaliteli olmalarıyla birçok kullanıcı tarafından öneriliyor.
1️⃣ Altus AL 91 YB 9 kg kurutma makinesi
- Kurutma tipi: Yoğuşturmalı
- Enerji sınıfı: B
- Program sayısı: 15
- Kapasite: 9 kg
- Tambur hacmi: 110 L
- Yıllık enerji tüketimi: 616.6 kWh
- Diğer özellikler: Kırışık önleme, çocuk kilidi, zaman erteleme, program sonu uyarısı
- Ölçüleri: 60.1 cm (derinlik) x 59.7 cm (genişlik) x 84.6 cm (yükseklik)
Altus AL 91 YB Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün mükemmel; 5 yıldız bile az. Asla kırıştırmıyor, kupkuru çıkartıyor. Biz çok memnunuz ve program sürelerinin de kısa olması bizi ayrıca memnun etti.
✍🏻 2 ay önce kendimize aldık, çok memnun kaldık ve şimdi annemize de aldık. B sınıfı enerji olmasına hiç takılmayın; haftada 3 defa çalıştırıyorum ve neredeyse hiç etki etmedi faturaya. Kurutma bakımından gayet başarılı. Ses konusunda çamaşır makinesi kadar ses çıkarıyor bence rahatsız edici değil. Keşke daha önce alabilseydik dedik. İsteyen herkesin gönlüne göre olsun inşallah. Çevremde herkese öneriyorum. 3 gün içinde ürünü sipariş verdik, geldi kuruldu kullanmaya başladı bile annem. Tertemiz mis gibi paketlendi geldi. Kurulumu hemen yapıldı. Ne kadar teşekkür etsem az.
2️⃣ Hoover HLE C10DG-17 10 kg kurutma makinesi
- Kurutucu tipi: Konderserli
- Kapasite: 10 kg
- Tambur hacmi: 125 L
- Program sayısı: 15+1
- Enerji verimlilik sınıfı: B
- Yıllık enerji tüketimi: 671 kWh
- Diğer özellikler: NFC, IoT uygulaması, gecikmeli başlatma, program sonu uyarısı
- Ölçüleri: 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik)
Hoover HLE C10DG-17 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Uzun süren kullanıcı yorumlarının araştırılması sonrasında bu ürünü satın almaya karar verdim. Tam bir fiyat/performans ürünü, herkese gözü kapalı bir şekilde tavsiye ederim. Kurutma performası çok başarılı. Muadillerine göre toz ve tüy toplama olarak bariz önde, ses konusunda standartlarda olan bir ürün; farklı marka ve modellerde de bu derece gürültü mevcut.
✍🏻 Ürün satın aldıktan 3 gün sonra geldi, servis tarafından ertesi gün kurulum yapıldı. Evde köpeğimiz olduğu için tüylere karşı etkili olacağını düşündüğümüz ve aynı zamanda
fiyatı uygun olduğu için bu modeli tercih ettik. Yeni yıkanmış çamaşırlardan çıkan tüyleri gördüğümüzde şok olduk. Kurutma makinesini keşke çok daha önce alsaymışız. Evinizdeki tozların, tüylerin azaldığını fark edeceksiniz. Hele evcil hayvan sahibiyseniz, kesinlikle almanızı öneririm. Kurutma performansına gelince, 7-8 kg çamaşırı 1 saatlik programda bile %95 civarı kurutuyor, uzun programları da var (2,3,4 saat gibi) fakat gerek bile duymadık. O bakımdan gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Makinenin su gideri yok, altındaki su tankına 6 litreye yakın su dolduruluyor. Her yıkamada suyu yeniliyoruz. Özet olarak kesinlikle evde olması gereken bir makine. Fiyatı diğer makinelere göre uygun. WiFi bağlantısının olmaması sizin için bir olumsuz kriter değilse, düşünmeden alabilirsiniz.
3️⃣ Beko KM 80 A++ 8 kg çamaşır kurutma makinesi
- Kurutma teknolojisi: Isı pompalı
- Kurutma kontrol tipi: Eco Sense
- Kurutma kapasitesi: 8 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Program sayısı: 15
- Tambur hacmi: 110 L
- Yıllık enerji tüketimi: 234.6 kWh
- Diğer özellikler: Kötü koku önleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu sesli uyarı
- Ölçüleri: 60 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Beko KM 80 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kurutma makinesinin gerekliliğini sorguluyordum ama olmazsa olmazmış. Hem büyük kolaylık hem de her kurutmada filtreden çıkan tozu, pisliği görünce gerçekten ne giyiyormuşuz diye soruyorum. Filtre temizliği kolay, programlar yeterli, performansı iyi, fazla bir gürültüsü yok. Gerçekten güzel makine. Çamaşır makinesi üzerine kurulum yaptırdım; servis, araya sabitleme aparatlarını da ücretsiz takıyor.
✍🏻 Ürün gayet kullanışlı ve bunca zaman neden almamışız dedirten türden. Beko kalitesi tartışılmaz bence; yerli malı olması ve muhteşem bir servis ağının olması harika. Daha ürün eve gelmeden kurulum için randevu ayarlanmıştı. Satıcının ilgi ve alakası muhteşemdi, teşekkürler. Ayrıca çamaşır makinesi üstüne montaj yaptıracaklara söylemiş olayım; aparat Beko servisi tarafından ücretsiz olarak getirilip takılıyor.
4️⃣ Electrolux EW7H458ST Isı pompalı kurutma makinesi
- Yükleme kapasitesi: 8 kg
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Kurutma teknolojisi: Isı pompalı
- Program sayısı: 12
- Tambur hacmi: 118 L
- Yıllık enerji tüketimi: 235 kWh
- Diğer özellikler: Heat Puma ısı pompası teknolojisi, nem sensörü, çift yönlük kurutma sistemi, başlangıç erteleme
- Ölçüleri: 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (yükseklik) x 63.8 cm (derinlik)
Electrolux EW7H458ST Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 4 kere kullandım; yorgan ve nevresim kuruttum. Makine, çıkan tozlar bir yana havluları yumuşacık yapması, kıyafetleri ilk sıcaklığıyla çıkarıp katlarsanız ütüye gerek kalmamasıyla adeta gönlüme taht kurdu. "Çok kırıştırıyor" şehir efsaneleri eski tip makineler içinmiş. Sadece lastikli çarşafların lastik kısmında bir nemlilik kaldı; onu da yün toplarla çözmeyi düşünüyorum. Umarım uzun yıllar aynı performansla kullanırım. Yalnız, kurutma makinesi evin temel taşıymış; alın, aldırın.
✍🏻 Ürün yoğuşmalı değil, ısı pompalı model. Bu sebepten dolayı enerji verimliliği yüksek (etiket değerine göre 800 watt). Makine üç aşamalı kurutmaya sahip. Pamuklu tam kurutma seçeneğinde 2.5 saatte tamamen kupkuru olarak çıkarıyor. Ortalama 7 kg. çamaşırı her yeri ile kupkuru yapıyor. Ses olarak vantilator sesine yakın bir sesi var. Tambur hacmi çok geniş. İç ışıklandırılması tambur işini gayet aydınlık olarak gösteriyor. Çamaşırlardan çıkan tiftiklerin tamamı ön filtresinde birikiyor. Ayrıca çamaşır makinesı üzerine montaj için Electrolux kendine ait bir montaj aparatını da servisi vasıtası ile satın aldım. İsteğe bağlı zamanlama seçeneği ise güzel. Fakat 10, 20 dakikalık seçeneklerde kurutma işlemi yapmıyor, sadece havalandırma işlemi yapıyor. Ürün genel olarak güzel, ihtiyacı olana tavsiye ederim.
5️⃣ Grundig GPDH 8634 çamaşır kurutma makinesi
- Kurutma kapasitesi: 8 kg
- Program sayısı: 15
- Enerji performansı: A++
- Kurutma teknolojisi: Yoğuşturmalı - Isı pompalı
- Yıllık enerji tüketimi: 259 kWh
- Diğer özellikler: Kırışık önleme, program takip, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı
- Ölçüleri: 61 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Grundig GPDH 8634 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Öncelikle makine çok hızlı geldi. Ürün, önce Arçelik bayisine gönderiliyor, onlar arayıp randevu alarak size getiriyorlar. Evde iki tane kedim var. Tüy problemi nedeniyle aldım ve sonuç inanılmaz. Kurutulan çamaşırlardan bir tane bile tüy çıkmadı. Çamaşır makinesi kadar gürültü çıkartıyor; bu nedenle sesi beni çok rahatsız etmedi. Program sayısı da yeterli. Makine çalışırken dışarıya çok hafif bir ısı veriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
✍🏻 Elim kolum canım kurutma makinem, çok güzel çok memnunum.
6️⃣ Hoover NDPEH10A2TCBEXSS WiFi + Bluetooth bağlantılı kurutma makinesi
- Kurutucu tipi: Isı pompalı
- Tambur hacmi: 125 L
- Program sayısı: 15 + 1
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Yıllık enerji tüketimi: 282 kWh
- Diğer özellikler: Ayakkabı kurutma rafı, patentli Aquavision teknolojisi, hijyenik kurutma, 9 bakım döngüsü seti, scan to care, 4 farklı kurutma derecesi, etiket tarama
- Ölçüleri: 85 cm (yükseklik) x 59.6 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik)
Hoover NDPEH10A2TCBEXSS Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün sessiz. Çamaşır makinemızdan daha da sessiz geldi. Ardiyede çamaşır makinesi üzerine yerleştirdik. Sallanma yok, yerinden oynamıyor. Ortamda rutubet vs yapmıyor. Ürünün Türkçe kılavuzu yok, çağrı merkezi bana e-posta ile gönderdi. Çok ilgililer. Kurutması ve kırışıklık konusu çok başarılı. Nem durumuna ve çamaşır yoğunluğuna göre bazen çalışması planlanan süreden kısa sürüyor. 1 aydır kullanmaktayız, şimdilik herşey yolunda. Müthiş toz topluyor. Toz haznesi ve su haznesini temizlemek çok pratik.
✍🏻 Ürünü istediğim özelliklerin tümünü barındırdığı için tercih ettim. Isı pompalı yani yeni yöntem ve bulunduğu odada herhangi bir buhar ya da ısınmaya neden olmuyor. Enerji tüketimi düşük. Gidere bağlayabilirsiniz, bağlayamazsanız çıkan suyu kapağındaki şeffaf bir hazneye biriktiriyor. Her yıkamada ortalama yüzde 10'u doluyor. Suyu dökmek eğlenceli bile geliyor sonra tık diye yerine oturtuluyor. Wifi ayarına getirirseniz, cep telefonu uygulaması ile birçok kurutma seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Nem sensörü olan bir model. Yani seçtiğiniz programa göre standart bir kurutma süresi var ama daha önce kuruduysa daha evvel bitiriyor. Mesela 2 saat 30 dk'lık programı seçiyorum. Genelde 1 saat 30 dk'da bitiriyor. 10 kg; içi çok geniş. Ben aldığım tarihte bu ve bazı modellerin 10 yıl motor garantisi vardı. Bence çok iyi bir şey. Ama telefon edip kayıt ettirmek şartıyla. Ard arda iki ayrı filtresi var. Bunlardan kaçan hava olursa ön taraftaki kapağı açıp dikkatlice temizleyebileceğiniz üçüncü bir yeri var. Hepsi kolayca alınıp temizlenecek şekilde. Biz alerji nedeniyle aldık. Normalde kurutma makinesine çok gerekli bir alet gözüyle bakmazdım. Ama cidden yıkanan eşyaların içinden o kadar toz ya da hava ayırıyor ki ben memnun kaldım. Salondaki halıları kaldırmıştık ve pamuklu kilim vardı. O kadar hava çıktı ki, filtre bir kerede neredeyse tamamen doldu. Fotoğraf çekmediğime pişman oldum. Ayakkabı da kurutabiliyorsunuz. Bunun için de bir aparat içinden çıkıyor. Bence makinenin hoş bir görüntüsü var. Eşim de gayet memnun. Makine gelince Hoover'ın telefonunu arıyorsunuz, onlar servisi yönlendiriyor. Gerekirse giderine bağlayabilelim diye ben kapalı balkona koydum. Ürünü tavsiye ederim.
7️⃣ Beko KM 94 B ısı pompalı kurutma makinesi
- Kurutma teknolojisi: Isı pompalı
- Kurutma kontrol tipi: Akıllı nem sensörü
- Kurutma kapasitesi: 9 kg
- Enerji sınıfı: A++
- Program sayısı: 15
- Tambur hacmi: 110 L
- Yıllık enerji tüketimi: 258.6 kWh
- Diğer özellikler: Koku tazeleme, kırışık önleme, program takibi, filtre temizleme uyarısı, program sonunda sesli uyarı, çocuk kilidi
- Ölçüleri: 84.6 cm (yükseklik) x 59.8 cm (genişlik) x 60.5 cm (derinlik)
Beko KM 94 B Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Güzel makine. Satın alma, teslimat, servis süreçlerini kusursuz geçirdik. Kullanıma hemen başladık.
✍🏻 Keşke daha önce alsaymışız diyoruz. Evimiz tozdan kurtuldu, kıyafetlerimiz yeni gibi oldu. Sessiz çalışıyor (aşırı sesli değil) ve ütü özelliği de gayet yeterli. Ütülenmiş gibi çıkmıyor tabiki ama bundan önce kullandığım kurutma makinesi ütüyle bile açılmayan kırışıklıklara sebep oluyordu, şimdi Beko’da bu sorunu yaşamıyorum. Hafif bir ütüyle halloluyorlar. Filtreyi ve su tankını her makine sonrası temizliyorum. Verilen parayı hak eden bir ürün.
8️⃣ Grunding GPDH 9644 9 kg kurutma makinesi
- Kurutma kapasitesi: 9 kg
- Program sayısı: 15
- Enerji performansı: A++
- Kurutma teknolojisi: Yoğuşturmalı - Isı pompalı
- Yıllık enerji tüketimi: 259 kWh
- Diğer özellikler: Kondenser temizleme uyarısı, kırışık önleme, filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, program sonu uyarısı
- Ölçüleri: 61 cm (derinlik) x 60 cm (genişlik) x 85 cm (yükseklik)
Grunding GPDH 9644 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün elime ulaştığında gayet güzel paketlenmişti. Hasar veya darbe görmedim. Servis kuruluma hemen geldi ve güzel ilgilendiler.
✍🏻 Makineden çok memnunum. Nem sensörü sayesinde kuruduğunda duruyor. 9 kilo çamaşırımı 2 saate kalmadan kuruttu ve kırışıklık yapmıyor.
Kurutma makinesi alırken nelere dikkat etmek gerekir 🧐
- Kurutma kapasitesi
- Kurutma teknolojisi
- Enerji sınıfı
- Sensör teknolojisi
- Ses (gürültü) seviyesi
- Enerji verimliliği
- Ölçüleri
En İyi Kurutma Makineleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2222Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi