Samsung, NFC uyumlu Galaxy cihaz kullanıcılarını TecTiles programlanabilir NFC etiketi programına dahil ediyor

Galaxy S3 amiral gemisini pek çok ülke pazarında satışa sunan Samsung, trendi her geçen gün yükselen NFC teknolojisiyle Galaxy serisini desteklemeyi planlıyor.





TecTiles adı verilen program NFC uyumlu Galaxy cihaz kullanıcılarına programlanabilir NFC etiketleri sunuyor. Bu etiketleri programlayarak telefonunuza pek çok işlem yaptırmanız mümkün oluyor.





Örneğin etiketlere mesaj bırakarak telefonunu dokunduracak kişi tarafından okunmasını sağlayabilirsiniz. Veya etiketi okutarak check-in yapabilir, kişisel bilgileri telefona transfer edebilir, telefonunuzun ayarlarını değiştirebilir, telefonunuzun belirli bir numarayı aramasını sağlayabilir, telefonunuza mesaj gönderebilir, belirli bir internet sitesine girebilir, uygulama çalıştırabilir veya telefonunuzu farklı profil durumlarına alabilirsiniz. Bunların hepsini telefonunuza etiketi okutarak yapabilirsiniz. Benzer bir teknolojiyi Sony ve LG firmalarında da görebiliyoruz.





Etiketlerin programlanma alanları oldukça geniş. 100 000 kere programlanabilen etiketleri NFC uyumlu telefonunuzla, Play üzerindeki bir uygulama ile kolayca programlayabilirsiniz. Programa dahil olacak kullanıcılar ise NFC uyumlu Galaxy S III, Galaxy S II, Galaxy Nexus, Nexus S 4G ve Galaxy S Blaze 4G cihaz sahipleri olacak.





Galaxy S3 modelinin ABD'ye girişi arefesinde başlayan programın global olarak genişleyip genişlemeyeceği bilinmiyor. 5'li TecTiles paketi 15$ olarak AT&T, Verizon, Sprint ve T-Mobile mağazalarında satışa sunulacak.





TecTiles uygulaması da Play Store üzerinden indirilebilir durumda.