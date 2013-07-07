Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın"

Samsung'un SideSync adını verdiği yeni özellik ile akıllı telefon ve bilgisayarları bir arada kullanabilmek, örneğin bilgisayarın klavye-fare-touchpad özellikleri ile telefonu kontrol etmek ya da telefonun ekranını bilgisayara taşıyarak, bir yandan çalışırken diğer taraftan telefonu takip edebilmek mümkün. Bu teknolojinin hangi koşullarda çalıştığı, kullanmak için neler gerektiği, örnekleriyle açıkladığımız video incelememizde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.