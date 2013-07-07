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Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın"

5 yıl
25,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un SideSync adını verdiği yeni özellik ile akıllı telefon ve bilgisayarları bir arada kullanabilmek, örneğin bilgisayarın klavye-fare-touchpad özellikleri ile telefonu kontrol etmek ya da telefonun ekranını bilgisayara taşıyarak, bir yandan çalışırken diğer taraftan telefonu takip edebilmek mümkün. Bu teknolojinin hangi koşullarda çalıştığı, kullanmak için neler gerektiği, örnekleriyle açıkladığımız video incelememizde. 
 

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PwaGG 5 yıl en beğenilen
ve hala s4 incelemesi gelmedi
1 Yanıt Yanıtla +39
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PwaGG 5 yıl fx57
fx57
Merhaba,

Galaxy S4 incelemesi üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde yayında olacak, çeşitli nedenlerle inceleme geciktiği için detay konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz, video yayına girdiğinde, en azından gecikme kısmını anlayışıla karşıyalayacağınızı düşünüyorum.

Lütfen incelemeyle ilgili başka yorumlar atarak, videonun kendi konusundan uzaklaşmayalım.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.

Mesut abi yayinlarda hep pazartesiye kadar karsilastirma videosuyla yayinda olucak diyor ama olmadi zaten siz yapana kadar 20-25 milyon satti
fx57Merhaba,Galaxy S4 incelemesi üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Bu hafta içerisinde yayında olacak, çeşitli nedenlerle inceleme ...
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Quad core 5 yıl
Bu konuda bir hayli geç kalmışlar. Nedenini merak edenler Lg one-screen phone yazılımına bakabilir, samsung sanırım bu sefer birebir alıp kopyalamış.


Ayrıca one screen phone da usb ye ek olarak bluetooth ve wifi üzerinden iki cihaz birbirine bağlanabiliyor, samsung bu açıdan da geri kalmış.
Bu konuda bir hayli geç kalmışlar. Nedenini merak edenler Lg one-screen phone yazılımına bakabilir, samsung sanırım bu sefer birebir alıp kopyalamış.
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1 Avatar
kenan_0 5 yıl
çok gereksiz
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infom@n 5 yıl
Beyazıt Çakır
Bu sidesync PC için olan uygulaması nerde 1 saattir arıyorum

Samsung bilgisayarınız yoksa çalışmıyor hocam
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turcoblanco 5 yıl infom@n
infom@n

Beyazıt Çakır

Bu sidesync PC için olan uygulaması nerde 1 saattir arıyorum


Samsung bilgisayarınız yoksa çalışmıyor hocam

var dostum samsung ama pc için setup bulamadım
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turcoblanco 5 yıl
Bu sidesync PC için olan uygulaması nerde 1 saattir arıyorum
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erehyan 5 yıl
valla mobizen daha güzel :D gidip bu program için samsung laptop mu alıcaktık :D
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DH Misafiri 5 yıl
Benim merak ettiğim şey bilgisayarı telefon ekranından kontrol edebilmek, bu mümkünmü? Akıllı Tahtaya bağlı bilgisayarı Not 2 üzerinden kontrol edebilirmiyim?
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DH Misafiri 5 yıl
digimoney
DH Misafiri
digimoney DizÜstü ile Cep telefonunu neden böyle kullanmak gerdigini aciklayacak bir parlak neden ,fikir ariyorum ve bulamiyorum. Pil israfi olmus gereksiz gibi geldi bana. sonucda e-mail intenete gezintisi (SURF) falan herseyi karsiliyor ceptelefonu degilmi ? sonra pc mi acar yazimi yazar. oyunumu oynar yine kapatirim.
Mesela, telefon bilgisayar üzerinden mesela şarj oluyor. Bir arkadaşınıza mesaj atmak istediniz. Takılı kabloyu çıkartıp mı atmak ister siniz, kablo takılıyken/üşenmeyip kabloyu çıkarttıktan sonra yan çevirip büyük klavye ile mi yazmak ister siniz yoksa, telefon yerinde dursun, şarj olsun ama ekranını gördüğünüz telefonu zaten kullandığınız bilgisayardan istifinizi bozmadan mesajınızı atmak mı ister siniz?
telefon sarj olacak diye dizüstünün sarjini yiyecek.hem artik telefona dokunmak da siz icin bu durumda sor mu geliyor ?

Bulunduğunuz ortamda tek priz var, seyahat halindesiniz, toplantıdasınız, keyfiniz yok, ortamda kablosuz bağlantı noktası yok, vs. vs.
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ukyo29 5 yıl
ardicli2000
Orijinalden alıntı: erci501 ativbook 8 de kullanıyorum bu özelliği. cihazdaki en çok hoşuma giden özellik bu olmuştu.
Herhangi bir bilgisayara yüklenecek Mobizen uygulaması ve telefonunuza yükleyeceğiniz app ile aynı özelliği kullanabilirsiniz. Hem de wifi baülantısı destekliyor. Kalvye ve Mouse unuzu telfonda kullanmak istiyorsanız Share KM yükleyebilirisiniz. Hem Wifi hem USB hem de BT destekliyor. Samsung resmen bunlardan çalmış. Bir de sadece Ativ Book larla sınırlamış. Yazık, ayıp.... Buyrun linkler: mobizen.com/... play.google.com/... sites.google.com/... play.google.com/...

S3 ile xp de denedim bikaç saliselik gecikme olsada mükemmel çalışıyor, teşekkürler, mobizeni deneyin arkadaşlar
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digimoney 5 yıl
DH Misafiri
digimoney DizÜstü ile Cep telefonunu neden böyle kullanmak gerdigini aciklayacak bir parlak neden ,fikir ariyorum ve bulamiyorum. Pil israfi olmus gereksiz gibi geldi bana. sonucda e-mail intenete gezintisi (SURF) falan herseyi karsiliyor ceptelefonu degilmi ? sonra pc mi acar yazimi yazar. oyunumu oynar yine kapatirim.
Mesela, telefon bilgisayar üzerinden mesela şarj oluyor. Bir arkadaşınıza mesaj atmak istediniz. Takılı kabloyu çıkartıp mı atmak ister siniz, kablo takılıyken/üşenmeyip kabloyu çıkarttıktan sonra yan çevirip büyük klavye ile mi yazmak ister siniz yoksa, telefon yerinde dursun, şarj olsun ama ekranını gördüğünüz telefonu zaten kullandığınız bilgisayardan istifinizi bozmadan mesajınızı atmak mı ister siniz?

telefon sarj olacak diye dizüstünün sarjini yiyecek.
hem artik telefona dokunmak da siz icin bu durumda sor mu geliyor ?
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DH Misafiri 5 yıl
digimoney
DizÜstü ile Cep telefonunu neden böyle kullanmak gerdigini aciklayacak bir parlak neden ,fikir ariyorum ve bulamiyorum. Pil israfi olmus gereksiz gibi geldi bana. sonucda e-mail intenete gezintisi (SURF) falan herseyi karsiliyor ceptelefonu degilmi ? sonra pc mi acar yazimi yazar. oyunumu oynar yine kapatirim.

Mesela, telefon bilgisayar üzerinden mesela şarj oluyor. Bir arkadaşınıza mesaj atmak istediniz. Takılı kabloyu çıkartıp mı atmak ister siniz, kablo takılıyken/üşenmeyip kabloyu çıkarttıktan sonra yan çevirip büyük klavye ile mi yazmak ister siniz yoksa, telefon yerinde dursun, şarj olsun ama ekranını gördüğünüz telefonu zaten kullandığınız bilgisayardan istifinizi bozmadan mesajınızı atmak mı ister siniz?
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Zuko 5 yıl
Yandaki standın adı ne?
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