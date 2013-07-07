Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un SideSync adını verdiği yeni özellik ile akıllı telefon ve bilgisayarları bir arada kullanabilmek, örneğin bilgisayarın klavye-fare-touchpad özellikleri ile telefonu kontrol etmek ya da telefonun ekranını bilgisayara taşıyarak, bir yandan çalışırken diğer taraftan telefonu takip edebilmek mümkün. Bu teknolojinin hangi koşullarda çalıştığı, kullanmak için neler gerektiği, örnekleriyle açıkladığımız video incelememizde.
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Mesut abi yayinlarda hep pazartesiye kadar karsilastirma videosuyla yayinda olucak diyor ama olmadi zaten siz yapana kadar 20-25 milyon satti
Ayrıca one screen phone da usb ye ek olarak bluetooth ve wifi üzerinden iki cihaz birbirine bağlanabiliyor, samsung bu açıdan da geri kalmış.