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Samsung durumu yeniden değerlendiriyor; Galaxy S ve Tab 7 Android 4.0 alabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
22,6b
1
55
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz haftanın şok gelişmelerinden biri Samsung'un, 10 milyondan fazla satan üst seviye telefonu Galaxy S ve yaygın anlamda satışa sunulan ilk Android tabletlerden biri olan Galaxy Tab 7-inç için Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 güncellemesinin çıkmayacağının açıklanması idi. Cihazlardaki RAM ve ROM kapasitesinin Android 4.0 ve TouchWiz birlikteliğini çalıştıracak seviyede olmadığı gerekçesiyle alındığı belirtilen bu karar sonrası kullanıcılardan gelen yoğun talep, Samsung'un durumu yeniden değerlendirmeye sevk ediyor.
Samsung cephesinden konuyla ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmazken, Kore merkezli ajnews'in haberine göre Samsung, Android 4.0'ın Galaxy S ve Galaxy Tab 7'de çalışabilmesini sağlayacak tüm alternatifleri inceleyerek bir çözüm bulmayı planlıyor.

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Jeryx 7 yıl en beğenilen
geri viteeesss :)
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Firaristt 7 yıl
alacak zaten... Özellikle Galaxy S i9000. portlanmış romlar bile neredeyse stabil rom kadar iyi çalışıyorken vermeme gibi bir şansları yok...Donanımı güncel cihazlaedan düşük olsa da hâlâ oldukça güçlü bir cihaz.en güçlü tek çekirdekli işlemciye sahip ve Galaxy Nexus'taki GPU'yu kullanan bir cihaza ram'i birazcık düşük diye güncelleme vermem gibi bir şansları yoktu...Kaldı ki şuandaki kullandığım OneCosmic'in 4.0.3 RC1 romunda bile boş ram 200MB'ı görebiliyor. Eğer ram sorun edilecek olsaydı Gingerbread verilmemesi gerekirdi. Gingerbread bile daha fazla ram harcayıp daha yavaştı...

Samsung'un pardon kuzenim yazmış güncelleme vereceğiz demesi gibi oldu bu olay...

Not: Habere ana sayfadan girince yorum yapılamıyor...
alacak zaten... Özellikle Galaxy S i9000. portlanmış romlar bile neredeyse stabil rom kadar iyi çalışıyorken vermeme gibi bir şansları yok...Donanımı güncel ci...
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RevyMan 7 yıl
Microsoftla aynı kafaya sahipler insanı sinir eder bunlar rami her guncellemede arttırırlarsa hiç bi telefon yeni guncelleme alamiyacak demektir buda eski telefonunu 1 ay once aldin sat simdi yeni telefonu al yoksa guncellemeden mahrum kalacaksin demek ... Bazilari iPhone 2G-3G nin neden guncelleme almadigindan sikayetci .. neden? ram yok ki işlemci yok ki ama android tarafinda boyle degil bbilmem kac ghz işlemciler +500mb ramler ama nedense guncelleme gelmiyor yok efendim telefonunuz kaldirmiyor artik teknoloji bu gelişiyor bırakın bu ayakları ics i biraz kurcalasak bi ton zerzevatı kaldırsak gecen senenin butun modelleri kaldırır . Ama nerde 2 dk oturup nasıl hizlandirabiliriz nasil daha az işlemci-ram gucune ihtiyac duyabiliriz diye dusunmuyorlarki bak 3GS ye pasalar gibi 3 senedir guncelleme alıyor nedenmi cunku adamlar işletim sistemi uzerinde calısıyor bi kac yenilik getirip oldu iste bu kadar geri kalanını samsung-htc-lg-vsvs halleder demiyorlar .. Saygılar .
Microsoftla aynı kafaya sahipler insanı sinir eder bunlar rami her guncellemede arttırırlarsa hiç bi telefon yeni guncelleme alamiyacak demektir buda eski telef...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar android 4.0 sadece galaxy s emi gelio yoksa galaxy s plus ada galacekmi android 4.0
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ardicli2000 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaslar android 4.0 sadece galaxy s emi gelio yoksa galaxy s plus ada galacekmi android 4.0

İkisine de gelmiyor :)

Samsung olmayacak açıklaması yaptı.
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NDS 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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xLmNt13 7 yıl
samsung yapar bu güncellemeyi :)
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hakanlevent 7 yıl
galiba vermicekler arkadaslar tw koyunca ram sisiyormus diye duydum bir surum hazırlanmıs ics dekı ozellıkler var sgs2 den bişiler eklemişler

Samsung Galaxy S 2.3.6 GINGERBREAD XXJVU 29.12.2011

Face Unlock
Galaxy Note kilit ekranı
Galaxy S2 Video Editor
Video çekerken aynı zamnda resimde çekebilisiniz
Daha hızlı internet tarayıcısı
Daha iyi ram kullanımı....


hotfile.com/...

samfirmware.com


not su an bu surumdeyım
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djx 7 yıl
RC2.11 çıktı


ics.samsung-updates.com/...
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ardicli2000 7 yıl
Bir de kernel i nasıl yükleneceğini anlatsaymış.
En azındana ynı şekilde kerneli yükleyin falan de.
Bu adamların en sevmediğim yönü noob'lara saygıları olmaması.
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cp1369 7 yıl
ics arayüzü touchwiz den çok daha sexy. Çok da umrumuzda olmayan ve beş para etmez touchwiz gelmesin zaten.
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hakanlevent 7 yıl
xda dan aldıgım 4.0.3 romunu kurdum ufak tefek yazılımsal sorunlar var gözle görülen hafif takılmalar mevcut hafıza kartındaki mp3 leri kendi müzik çaları bulamıyor, ram kullanımı cok güzel gingerbang den daha az kullanıyor yüz tanıyarak tus kilidi açma var , ısık sensoru calısmıyor bende onun dısında msj programını begenmedım go sms kurdum
perfornmans 2.3.6 dan 2750 alan cihaz 4.0.3 te 3075 arası bişi aldı

cihaza bunu kurduktan sonra tavsiyem root unstaller ile gereksiz kullanmadgnz seylerı kaldırmanız , bugun gun boyunca test ettim
kullanılabilir seviyede

usb den dosya atarken ufak bi sorun cıkardı sadece

ben 2.3.6 üzerine kurdum sorun olmadı

sorusu olan arkadaslar varsa pm atabil
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Berbat Ferhat 7 yıl
Yine o çirkin resim! İddia ediyorum bu telefonun tanıtımlarında şu yukarıdaki çirkin resim yerine cihazın gerçek güzelliğini yansıtan adam akıllı bir resim kullanılsaydı 3 katı fazla satardı. Çünkü kullananlar bilir ki alet o resimde görünenden çok daha güzel bir tasarıma sahip.
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formula01 7 yıl
vatan bile sitesinde müjde olarak vermiş :))))
vatanbilgisayar.com/...
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Explorer2001 7 yıl
malesef erken sevindik...

samsung geri adim atmadi.. galaxy s e ice cream guncellemesini yapmiyacagini kesin ve resmi olarak acikladi


onun yerini 2012 ilk 3 ay icinde Value pack update (VPU) adi altinda bi guncelleme yapacak galaxy s ler icin.

bu guncelleme ile touchwiz ara yuzu ve bi iki iyilestirme geliyormus..
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DH Misafiri 7 yıl
Hiç değilse Galaxy S 3 tane güncelleme aldı 2 senelik telefon. Sony sadece bu seneki telefonlarını güncelliyor. Zaten bilen bilir Sony'nin güncelleme konusundaki başarısızlığını. LG'de daha Gingerbread'i yeni çıkardı 3.çeyrekte de optimus black'e ICS gelicek yok artık :D yeni aşkı sony ve lg olucakmış dshdfhcghfxd herhalde 9 aya 4.1 falan çıkar sdhdfgjndfJFYJMFHYJDFKGFJKL.
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Mus2akTaS 7 yıl
fanatik bir samsung kullanıcısı olarak samsungla olan evliliğimi bitirip samsungu boşama vakti gelmiştir.
muhtemelen yeni aşkım, yeni ismiyle SONY veya LG olucak.
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atlantice 7 yıl
Artık çıkarsanda güncellemiyorum ICS e.
Zaten ne zaman çıkaracaklarıda meçhul.
Samsun yazılım desteği konusunda zaten ne mal olduğunu çoktan gösterdi.
Ne bekliyoruz ki daha fazla.
Artık biliyorum ki bir sonraki telefonum samsung olmayacak.
Muhtemelen Google Nexus yada o zamanki muadili ne olursa.
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