Samsung durumu yeniden değerlendiriyor; Galaxy S ve Tab 7 Android 4.0 alabilir

Geçtiğimiz haftanın şok gelişmelerinden biri Samsung'un, 10 milyondan fazla satan üst seviye telefonu Galaxy S ve yaygın anlamda satışa sunulan ilk Android tabletlerden biri olan Galaxy Tab 7-inç için Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 güncellemesinin çıkmayacağının açıklanması idi. Cihazlardaki RAM ve ROM kapasitesinin Android 4.0 ve TouchWiz birlikteliğini çalıştıracak seviyede olmadığı gerekçesiyle alındığı belirtilen bu karar sonrası kullanıcılardan gelen yoğun talep, Samsung'un durumu yeniden değerlendirmeye sevk ediyor.

Samsung cephesinden konuyla ilgili olarak henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmazken, Kore merkezli ajnews'in haberine göre Samsung, Android 4.0'ın Galaxy S ve Galaxy Tab 7'de çalışabilmesini sağlayacak tüm alternatifleri inceleyerek bir çözüm bulmayı planlıyor.