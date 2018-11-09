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Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık

6 ay
14,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yıllardır konuşulan katlanabilir telefonunu nihayet resmen duyurdu. Tanıtımın yapıldığı Samsung Geliştiriciler Konferansı'nı yerinde takip eden ülkemizden tek yayın oldu.
Samsung uzun süredir merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonunu nihayet resmen duyurdu. Duyurunun yapıldığı etkinliği, yerinde takip eden Türkiye'den tek yayın bizdik. İşte Samsung'un katlanabilir telefonu ve açıklanan özellikleri. 

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CemalSanane 6 ay en beğenilen
Bide yuklemeyi duzgun yapsalar o değilde nasıl bi heyecan bu
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herakles24 6 ay
Apple kopyalamış apple bunu 6+ daha önce yapmıştı

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Red_devil33 6 ay
Ilk iphone 2g yada samsung s2 deki heycanı uyandırmadı.
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1 Avatar
expressimo 4 ay
Süreyya Hanım ın muhteşem değişimi (arayüz)
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al-ozaria 6 ay
Eline sağlık aga; yalnız +10 yıldır haberlerini takip ediyoz, biz seni ekliyozda sen bizi eklemiyon. :D
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DH Misafiri 6 ay
2 yıl sonra apple;
Biz muhteşem bir şey başardık. Katlanabilir Telefon ve sadece 9999$. Kutudan yine her zaman ki şarj aleti...
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mustafasc 6 ay
Nokia nın öncü olucam diye pda çıkartması sonra hazır olmayan teknojik altyapı nedeniyle elinde patlamasını hatırlattı. Yıllar sonra iPhone un çıkmasıyla Apple Nokia nın yapmak isteyip de yapamadığını yaptı. Umarım yazılım konusunda Google Samsunga madik atmaz da Samsung başarılı olur. Gerçekten çığır açan bir teknoloji var karşımızda. Sadece telefon olarak değil endüstriyel binlerce üründe çığır açan bir teknoloji olur katlanır eğilir ekran...
Erdi reis teşekkür ederiz :) daha fazla detay bekliyoruz..
1 Yanıt Yanıtla +1
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MaSSive 6 ay mustafasc
Kesinlikle Nokia çok sıradışı modellerle ,her kesime hitap etmeye çalışıp piyasaya yön vermeye çalıştı.Bir nebze verdi de.
Ancak Apple ı Apple yapan eko sistemi ,Nokia inşa etmek de geri ,geçmi kaldı.Veya gerek duydumu?
Aslında o zamana dönüp baktığım da kullanılan cihazlar da aman aman ,eko sistem,alt yapı gerektirecek,gelişmiş işe yarar 3.parti yazılımları çalıştıracak bir inovasyon yoktu bence.
Browser ında bile adam gibi internet deneyimi olmayan sözde akıllı symbian telefonlardan az buz satmadı Nokia.N800 ,N810 Nokia tabletleri kullanmak yinede ayrıcalık olsa da,Nokia resistive ekranlardan vazgeçip,Apple gibi capacitive ekranla ,multi touch ile olayı bitirdiğin de symbian tarih olmuştu.
Ki Nokia nın Nokia olduğu zamanın da, olay camera megapixel,mercek diafram savaşları,müzik vb speaker ından verdiği ses vb kıyaslamardan çokta fazla öteye gidemiyordu.
O zaman için, Bluetooth dan bir kaç yüz kb ile hesap edilen müzik,zil sesi ve fotoyu paylaşmak ,en gürültüsüz fotoyu çekenin birinci,performanslı ilan edildiği ortam da, mevcut donanımla yeterli geliyordu.
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MaSSive 6 ay
Biz Nokia N90, E90 kullanmış nesil için, böyle teknolojilerin,piyasaya yön vermesi için her türlü gideri var.Tamam teknolojiyi gerek para kazanma güdülerin den dolayı,gerekse inovasyon adına fazlada ellerinde pek birşey kalmamasından dolayı,gıdım gıdım veriyorlar ama ilerisi için güzel şeyler bunlar.
Yok kabaymış,kalınmış,gereksizmiş hikaye.Şimdi elmizdekilere bakınca aşağıdaki cihazları düşününce,ne gereksiz cihazlar kullanmışız meğer diye düşünme den de edemiyor insan.
Tamam bu gibi yenilikler şuan elimizde ki telefonlarda ki imkanlar bile birçoğu için aldıktan sonra bile teori de kalıyor,uygulama boyutuna bile geçemiyor. Firmalar ihtiyacın olmasa bile,O ihtiyacı eko sistem ile yaratıp ürettiği şeyi alman için trend haline sokar.Şuan kullandıkların sana gereksizmiş gibi gelir.
İlk Samsung 5.5 inçlik Note N7000 ni aldığımda ,ben ve millet yakın çevrem 3.5 inçlik iphone kullanıyorduk ve benimle dalga geçiyordu çopu.Ne gerek var o kadar büyük ekrana,kulağına tablet dayamışsın diye.
Şimdi benimle dalga geçenler bile bugün 5.5 inç ekranın yüzüne bakmıyor,6.5 inç ekranlı cihaz kullanıyor.

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1 Yanıt Yanıtla +2
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Lithaunans 6 ay MaSSive
O n90 ne faciaydı öyle o zamsn tabi farklı düşünüyordum ama şimdi geriye bakınca takoz gibi kasa çirkin tasarım ve küçücük ekran iyiki batmış bu buzdolabı tipli telefon yapan firma
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tugares 6 ay
Erdi Özüağ emeğine sağlık. Süper olmuş lakin ben hala son kullanıcı tarafında kullanışlı olabileceğini düşünmüyorum. Belki bi 3-4 yıl sonra incelir ve ekran boyutu 11-12 inch'i bulurken telefon boyutu 5 inch civarında sabit kalırsa olabilir.
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sericik 6 ay
Büyük ekran demek
büyük cihaz demek
büyük pil demek
büyük ağırlık demek
büyük para demek
eski nokia tuğla telefonlar gibi göründüğünden
hayallerimiz yıkılmasın diye karanlık bir ortamda üstünkörü
bir tanıtım yapılmış
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Y-ZiyA 6 ay
Tahmin ediyorum. Katlanabiliyor?
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rwo 6 ay
Erdi Özüağ emeğine sağlık güzel bir video olmuş.Katlanabilir telefon tarafında ekranda sorun olmazsa önü gayet açık gibi duruyor.çentik kadar parlak bir teknoloji değil ama :))
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Seyrim 6 ay
Yıllardır depolarda bekleterek gizlediğiniz hologram telefonları çıkarın artık.. Bu geri teknolojilerle bizi uğraştırıp sadece para kazanma derdinde olmayın.. :)
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