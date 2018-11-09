Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung yıllardır konuşulan katlanabilir telefonunu nihayet resmen duyurdu. Tanıtımın yapıldığı Samsung Geliştiriciler Konferansı'nı yerinde takip eden ülkemizden tek yayın oldu.
Samsung uzun süredir merakla beklenen katlanabilir ekranlı telefonunu nihayet resmen duyurdu. Duyurunun yapıldığı etkinliği, yerinde takip eden Türkiye'den tek yayın bizdik. İşte Samsung'un katlanabilir telefonu ve açıklanan özellikleri.
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Biz muhteşem bir şey başardık. Katlanabilir Telefon ve sadece 9999$. Kutudan yine her zaman ki şarj aleti...
Erdi reis teşekkür ederiz :) daha fazla detay bekliyoruz..
Ancak Apple ı Apple yapan eko sistemi ,Nokia inşa etmek de geri ,geçmi kaldı.Veya gerek duydumu?
Aslında o zamana dönüp baktığım da kullanılan cihazlar da aman aman ,eko sistem,alt yapı gerektirecek,gelişmiş işe yarar 3.parti yazılımları çalıştıracak bir inovasyon yoktu bence.
Browser ında bile adam gibi internet deneyimi olmayan sözde akıllı symbian telefonlardan az buz satmadı Nokia.N800 ,N810 Nokia tabletleri kullanmak yinede ayrıcalık olsa da,Nokia resistive ekranlardan vazgeçip,Apple gibi capacitive ekranla ,multi touch ile olayı bitirdiğin de symbian tarih olmuştu.
Ki Nokia nın Nokia olduğu zamanın da, olay camera megapixel,mercek diafram savaşları,müzik vb speaker ından verdiği ses vb kıyaslamardan çokta fazla öteye gidemiyordu.
O zaman için, Bluetooth dan bir kaç yüz kb ile hesap edilen müzik,zil sesi ve fotoyu paylaşmak ,en gürültüsüz fotoyu çekenin birinci,performanslı ilan edildiği ortam da, mevcut donanımla yeterli geliyordu.
Yok kabaymış,kalınmış,gereksizmiş hikaye.Şimdi elmizdekilere bakınca aşağıdaki cihazları düşününce,ne gereksiz cihazlar kullanmışız meğer diye düşünme den de edemiyor insan.
Tamam bu gibi yenilikler şuan elimizde ki telefonlarda ki imkanlar bile birçoğu için aldıktan sonra bile teori de kalıyor,uygulama boyutuna bile geçemiyor. Firmalar ihtiyacın olmasa bile,O ihtiyacı eko sistem ile yaratıp ürettiği şeyi alman için trend haline sokar.Şuan kullandıkların sana gereksizmiş gibi gelir.
İlk Samsung 5.5 inçlik Note N7000 ni aldığımda ,ben ve millet yakın çevrem 3.5 inçlik iphone kullanıyorduk ve benimle dalga geçiyordu çopu.Ne gerek var o kadar büyük ekrana,kulağına tablet dayamışsın diye.
Şimdi benimle dalga geçenler bile bugün 5.5 inç ekranın yüzüne bakmıyor,6.5 inç ekranlı cihaz kullanıyor.
büyük cihaz demek
büyük pil demek
büyük ağırlık demek
büyük para demek
eski nokia tuğla telefonlar gibi göründüğünden
hayallerimiz yıkılmasın diye karanlık bir ortamda üstünkörü
bir tanıtım yapılmış