Samsung, yeni model Blu-ray oynatıcı üretmeyeceğini duyurdu

Tam Boyutta Gör

“Fiziksel disklerin sonu mu geliyor?” sorusuna Samsung, kısmen de olsa “Evet” cevabını vermiş gibi gözüküyor. Şirket; Forbes'a yaptığı bilgilendirme neticesinde 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcı üretimini sonlandırdığını ifade etmiş. CNET ise Samsung’un bazı 1080p Blu-ray oynatıcı modellerinin üretimini sonlandıracağı bilgisine ulaşmış.

Olaya teknik açıdan bakıldığında ise hemen telaşlanmaya gerek olmayabilir. Zira Samsung’un hâlihazırda satışta olan oynatıcıların üretimine devam etme ihtimali halen geçerliğini koruyor gibi gözüküyor. Ancak olayın özüne bakıldığında; Koreli dev şirketin, aynı Oppo’nun geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı gibi Blu-ray oynatıcı işinden vazgeçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Samsung, ilk 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcıyı 2016 yılında piyasaya sürme konusunda hızlı davranmış olsa da firmanın sahneleri erken bırakma kararı almasına şaşırmamak gerekiyor. Nielsen araştırma şirketine göre disk kullanımı azalış eğiliminde ve anlaşılan Samsung’da bunun farkı varmış durumda.

Akış servislerinin pazara çok ciddi biçimde giriş yapmış olmaları ve 4K akış hizmetleri üyelik ücretlerinin de ulaşılabilir olması, insanların tercihlerini değiştirmiş gibi gözüküyor.

Görsel ve ses anlamında en iyi deneyimin fiziksel diskler araçlığıyla alınabileceği tartışmasının ise bu kapsamda yapılabileceğini düşünmek, sanırız ki yanlış olmayacaktır. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın.

https://www.theverge.com/2019/2/17/18228584/samsung-stops-producing-blu-ray-players