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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, yeni model Blu-ray oynatıcı üretmeyeceğini duyurdu

Araştırmalar, Blu-ray oynatıcıların da artık eskisi kadar tercih edilmediğini ortaya koyuyor. Akış servislerinin popülerliği, Samsung'un da radikal kararlar almasına neden olmuş gibi gözüküyor.
3 ay
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13
Blu-Ray / DVD Player
Gökhan G.
Editör
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Samsung, yeni model Blu-ray oynatıcı üretmeyeceğini duyurdu
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“Fiziksel disklerin sonu mu geliyor?” sorusuna Samsung, kısmen de olsa “Evet” cevabını vermiş gibi gözüküyor. Şirket; Forbes'a yaptığı bilgilendirme neticesinde 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcı üretimini sonlandırdığını ifade etmiş. CNET ise Samsung’un bazı 1080p Blu-ray oynatıcı modellerinin üretimini sonlandıracağı bilgisine ulaşmış.

Olaya teknik açıdan bakıldığında ise hemen telaşlanmaya gerek olmayabilir. Zira Samsung’un hâlihazırda satışta olan oynatıcıların üretimine devam etme ihtimali halen geçerliğini koruyor gibi gözüküyor. Ancak olayın özüne bakıldığında; Koreli dev şirketin, aynı Oppo’nun geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı gibi Blu-ray oynatıcı işinden vazgeçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Samsung, ilk 4K Ultra HD Blu-ray oynatıcıyı 2016 yılında piyasaya sürme konusunda hızlı davranmış olsa da firmanın sahneleri erken bırakma kararı almasına şaşırmamak gerekiyor. Nielsen araştırma şirketine göre disk kullanımı azalış eğiliminde ve anlaşılan Samsung’da bunun farkı varmış durumda.

Akış servislerinin pazara çok ciddi biçimde giriş yapmış olmaları ve 4K akış hizmetleri üyelik ücretlerinin de ulaşılabilir olması, insanların tercihlerini değiştirmiş gibi gözüküyor.

Görsel ve ses anlamında en iyi deneyimin fiziksel diskler araçlığıyla alınabileceği tartışmasının ise bu kapsamda yapılabileceğini düşünmek, sanırız ki yanlış olmayacaktır. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın.


https://www.theverge.com/2019/2/17/18228584/samsung-stops-producing-blu-ray-players Yorum Yaz
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napolyon94 3 ay en beğenilen
Vcd alabildim, dvd alabildim. Ama 10 senedir hic blu ray alamadim. O kadar pahalilar ki, insan 2 saat surmeyecek bir eglence icin o tomari veremiyor. Dvd ve vcd ucuzdu zamaninda.
Vcd alabildim, dvd alabildim. Ama 10 senedir hic blu ray alamadim. O kadar pahalilar ki, insan 2 saat surmeyecek bir eglence icin o tomari veremiyor. Dvd ve vcd...
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maximus01982 3 ay napolyon94
Evet nedendir bilmem ama VHS, VCD, DVD vs oynatıcılarının hepsine sahip oldum ama Blu-Ray nedense pahalıydı gerçekten, yada Türk Lirası'nın alım gücünün giderek düşmesi mi bu hale getirdi bilmiyorum, almadım.
Disk ile aldığım yayınlar nedense bana daha kaliteli geliyor, belki e-kitap basılı kitap farkı gibi birşeydir. Eve gelirken aldığım 3-5 DVD'nin ilk önce hangisini takayım diye düşündüğüm, DVD'nin o zor açılan naylon poşedinin kokusu ve poşedi yırtarken yaşadığım haz... o anları bir daha yaşayamayacağız sanırım.
Evet nedendir bilmem ama VHS, VCD, DVD vs oynatıcılarının hepsine sahip oldum ama Blu-Ray nedense pahalıydı gerçekten, yada Türk Lirası'nın alım gücünün gidere...
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sniper23 3 ay
BLU-ray'in yüksek bitrate'nin verdiği kalite + 7+1 'nin verdiği his bam başka.
Ama işin sonunda online içeriğe ulaşmak daha kolay olduğu için kimse bunlarla uğraşmak istemez tabi.
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Olgi 3 ay
Hevesli çıktı çöp oldu
Disket-cd-dvd dönemine göre iyi dayandı. Üretimleri maliyetli. Çevreye zarar da veriliyor Hepsinin ortadan kaldırıması gerekiyor.
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akyurt 3 ay
netten orijinal içerik bulmak zor, digital platformlardan izlemek gerek netiniz hızlıysa hd görüntü 5.1 ses alabiliyorsunuz demektir zaten..
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FreeRun 3 ay
HDDVD devam etseydi keşke, bluray kadar saçma bir isimlendirme daha görmedim, tutmadı işte kardeşim
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yorumculuklar 3 ay
Dijital platformların yanında pek bir avantajı kalmadı. Genel tüketim göze alındığında insanların 4k televizyonu olsa bile sinema ses sistemi yok... Ayrıca dijitallerde aylık ücret karşılığında dev bir kitaplığa erişim hakkınız oluyor. En büyük sıkıntı ise bu içeriklerin hiçbirine sahip değilsiniz. Dijitalin bir diğer güzel yanı da istediğin ay öde istemediğinde ödeme bir bağlayıcılık da yok.
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burakdc 3 ay
Gec bıle kalınmıs bır karar 2015 yılında fırmanın 4k bluray a gecıs sayılabılecek bır urununu aldım. Ama cihazda izledigim tek blu ray dugun blu rayım oldu.
cihaz aslında 24 fps ile kodlanmıs 4k blu ray ı oynatıyor ve sadece mevcut 1080p blu raylerıde 24p 4k upscale edıyor yanı couznurluk artarken fps dusuyor ve seyır zevkı kalmıyor ama bir yandanda 4-4 luk hatta 4-5 lik bir 1080p blu ray oynatıcı olması gereken tum ozellıkler fazlası ıle ıcınde mevcut. Ama buna rağmen disk uzerindeki medya okadar pahalıkı indirimde olan 50 tl lik disk ıle 2 ay netflix izleye biliyorum oyuzden tutmadı. Disk fiyatlarıda bırakın ındırımı zamlı halının bile maximum 5 lirayı gecmemesi gerekirken 100 liralara bile diskler raflarda curuyor ondan sonra kım ne yapsın blu rayı sadece bırkac arsivci alır o kadar.
blu ray medya hala en ıyı goruntu ve ses kalıtesını sunuyor olabılır fakat gunden gune gelısen sıkıstırma codec lerı ve stream alt yapısı saytesınde benım dusunceme gore 5 sene ıcınde dlu raye 3.5 inch lık dısket muamelesı yapıcaz.
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ssbrutality 3 ay
LG 4K bluray Player'ımla mutluyum..Sürekli de kullanıyorum yemişim online'ı düşük bitrate leri.7.1 True HD dolby atmos olmayan online stream içerikleri.
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Ussuz 3 ay
Yıl olmuş 2019 geç bile kalmışlar.
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leocorte 3 ay
Bence ses ve görüntü kalitesi açısından hala 1 numara. Lakin yükselen internet hızları içeriği digital duruma kolaylıkla sokabilir.
Yakın gelecekte Blu-Ray bulut servisinden digital olarak arşiv oluşturma gelebilir. Stream etmeden indirip izleme seçeneği ki zaten azda olsa bazı kitleler "torrent" üzerinden halledebiliyordu.
Tabiki gelecekte stream kalitesi artarsa ona da gerek kalmaz ki Netflix bir çok kullanıcıyı ses ve görüntü açısından tatmin etmişe benziyor.
Kullanıcılar için erken ama şirketler için mantıklı bir karar olabilir.
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sreylare 3 ay
Cihazlarını ülkeme göre ucuz ürettiniz, diskler de uygun fiyatlı oldular da biz mi almadık? Bu ülkede büyük bir pazar oluştururdunuz hele de şu berbat internet altyapısı iyice çöktüğü için. Millet kaliteli içeriğe uygun olarak doyardı. Ne isterseniz yapın.
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4k, samsung ultra hd blu-ray ve
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