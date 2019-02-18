Samsung, telekom altyapısında gözünü Huawei’nin payına dikti

Telekomünikasyon altyapısında önemli oyuncularından birisi olan Huawei’nin ABD ve Batılı ülkeler tarafından engellenmeye başlaması dengeleri değiştirecek gibi. Samsung yeni dönemde Huawei’nin yerini almayı planlıyor.

Fırsatı kaçırmadı

Samsung hali hazırda 5G standardı için çalışmalar yürütüyor ve bu konuda oldukça tecrübe kazandı. Akıllı telefonlar, kompakt baz istasyonları, hotspot noktaları, 5G ev bağlantı modemleri gibi pek çok cihaz firmanın kataloğu arasında yer alıyor. Ayrıca hız testlerinde de önemli seviyeler yakalanmış durumda.

Sektörden gelen bilgiler Samsung’un 5G altyapısı konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdığı yönünde. Firmanın Telekom ekipman bölümünde önemli değişiklikler yaptı ve tecrübeli mühendisleri farklı bölümlerden buraya kaydırdı.

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Firmanın ekipman tedariği konusunda önemli operatörlerle görüşme halinde olduğu da dile getiriliyor. Bu şirketler Samsung’un sunduğu ekipmanları oldukça beğenmiş durumda. Bunlardan birisinin Fransız Orange operatörü olduğu ve teknoloji şefinin Güney Kore’de üretimi yakından incelediği ifade ediliyor.

Orange operatörü bugüne kadar Huawei ile çalışan büyük operatörlerden birisiydi. 27 ülkede Huawei ekipmanları kullanıyordu ancak 5G testlerini Samsung ile yapmaya başladı. Özellikle Huawei’nin yokluğunda operatörlerin önemli bir alternatife sahip olduğu ifade ediliyor.

Samsung önümüzdeki 3 yıl içerisinde 5G teknolojilerine 22 milyar dolar yatırım yapacak. Güney Kore’nin ihracatının yüzde 25’ine hâkim olan Samsung yetkililerinin ayrıca Başbakan’dan tecrübeli mühendislerin teşvik edilmesi konusunda yardım istediği de belirtiliyor.

Samsung’un yatırımları pazarda yükselmesini de sağlıyor. Hali hazırda Huawei pazarda yüzde 28 civarında bir paya sahip. Nokia ve Ericsson ise yüzde 20 civarında seyrediyor. Samsung ise ZTE’yi geride bırakarak dördüncülüğe yerleşti. Firmanın 775 milyon dolar gelir elde ettiği ifade ediliyor.