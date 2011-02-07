Samsung yeni netbook modeli NF208'ü işletim sistemsiz olarak sunuluyor

Samsung yeni netbook modellerinden NF208'i pazara sunuyor. Tasarım olarak NF210 modelinin şık çizgilerini koruyan mini-bilgisayar, işletim sistemsiz olarak sunulmasıyla dikkat çekiyor. Intel'in en güçlü Atom işlemcilerinden çift çekirdekli Atom N550'den (1.5GHz) güç alan NF208, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 ile sunuluyor. Grafik yetenekleri ve video hızlandırma kabiliyetleri açısından ION veya Fusion tabanlı sistemlerin çok gerisinde olan netbook, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth desteğine de sahip.

Diğer özellikleri arasında çift USB 2.0 portu, 1.3MP entegre kamera, VGA çıkışı, Ethernet, kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Samsung NF208'in fiyatı ise açıklanmadı.