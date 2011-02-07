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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni netbook modeli NF208'ü işletim sistemsiz olarak sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni netbook modellerinden NF208'i pazara sunuyor. Tasarım olarak NF210 modelinin şık çizgilerini koruyan mini-bilgisayar, işletim sistemsiz olarak sunulmasıyla dikkat çekiyor. Intel'in en güçlü Atom işlemcilerinden çift çekirdekli Atom N550'den (1.5GHz) güç alan NF208, 2GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 ile sunuluyor. Grafik yetenekleri ve video hızlandırma kabiliyetleri açısından ION veya Fusion tabanlı sistemlerin çok gerisinde olan netbook, 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth desteğine de sahip.

Diğer özellikleri arasında çift USB 2.0 portu, 1.3MP entegre kamera, VGA çıkışı, Ethernet, kart okuyucusu ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer verilen Samsung NF208'in fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
İşletim sistemi konusunda keşke eeepc ilk versiyonu gibi yapslardı.Kendilerine özelleştirilmiş bir linux koyup windows yükleme seçeneğini kullanıcılara bıraksalardı.ayrıca bu tasarıma fusion çok iyi giderdi.hala atomlar var ortalıkta
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Rainbow6 8 yıl
firmalarda iyice delirdi nerden kirpacaklarini sasirdilar .. isletim sistemi demek para demek ben simdi gidip bide windowsa para mi verecem bunun icin ustelik ben isletim sistemini firmalardan cok daha pahaliya aliyorum herkes linux kullanamaz ayni zamanda isletim sistemi olmadigindan dolayi ucuza satacaksa bile tahmin ettiginiz kadar ucuz olmayacaktir ... bide anlamam samsungun netbooklari neden digerlerinden daha pahalidir
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Volkanbaba 8 yıl
İyi olmuş gereksiz windows7 starter yükleyeceklerine 30-40dolar ucuza satsınlar.Samsunga tebrikler yükle mis gibi xp yi takıl netbooka
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berkaylive 8 yıl
pardus model türkiyeye girdiği anda bu kutuların içine bir adet dvd sini atmalı
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ToisAndro 8 yıl
Bu günlerde insanlar aşırı derecede marka değişimi istemeye başladı. Nokia, intel gibi firmalardan bıktılar sanırım. Çünkü daha önce belirtilmeyen kötü yanları sıralanıp duruyor. İyi yanlarının yanından bile geçilmiyor. Ben intel p4 işlemcimi 6. yılında da sorunsuz olarak kullanmaktayım. Kalite olarak çok iyi. Ama kötü yanları da illaki var.
AMD ve ARM şu anda sadece enerji tüketimi konusunda Intel ile yarışabilirler. Sırf bu markalardan bıktınız diye milleti de bu düşünceye götürecek kadar abartmayalım yorumlar.
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acbold 8 yıl
böyle olması bi açıdan iyi olmuş.hem satışları biraz olumlu yönde etkileme şansıda var.win7 starter ile gelen bir bilgisayarı beğenmeyip.xp ye çevirebilior insanlar.burda yanlış olarak görünen intel atom platformu ile samsung un devam etmesi.amd fusıon lara geçiş ne zaman tam olarak gerçekleşecek merak ediyorum açıkcası.
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janparey 8 yıl
İşletim sistemi konusunda keşke eeepc ilk versiyonu gibi yapslardı.Kendilerine özelleştirilmiş bir linux koyup windows yükleme seçeneğini kullanıcılara bıraksalardı.ayrıca bu tasarıma fusion çok iyi giderdi.hala atomlar var ortalıkta
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ToisAndro 8 yıl
Işletim sistemi koymaması isabet bir karar olmuş. Keşke herkes böyle yapsa. Ama ücretsiz bir dağıtım yüklemek daha akıllıca bir davranış olurdu. Çünkü çoğu kişi sistem yüklemeyi bilmediği için bozuk zannedecektir.
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