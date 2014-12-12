Samsung'a sorduk: Note Edge, Gear S, Note 4 ve S5'e yazılım güncellemeleri, Galaxy S6 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Türkiye mobil pazarlama müdürü Tolga Erdem ile merak edilen konuları konuştuk. Galaxy Note Edge'den Gear S akıllı saate, Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 Lollipop yazılım güncellemelerinden Galaxy S6 ve A serisi yeni telefonların çıkış tarihine kadar gündeme ilişkin önemli sorular yönelttik. İyi seyirler...
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S6 Çıkmamıştır.
Lütfen S6 Çıktı Diyenlere İtibar Etmeyiniz.
Hayırlı Forumlar.
Gerçi okuduklarıma bakılırsa bir şey de kaçırmış sayılmam :-)
Kahve ahalisi bile gazete kültürüyle daha teknik cevaplar verir.
Sn. Tolga Erdem'e amatör yanitlarindan dolayı teessuflerimi Sn. Erdi Özüağ'a bu saçma cevaplar karşısında sabırla işini yapmaya çalıştığından dolayı taktirlerimi sunarım. Bence savaş muhabiri kadar mertebeye erismissinizdir.
iyi çalışmalar