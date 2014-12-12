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Samsung'a sorduk: Note Edge, Gear S, Note 4 ve S5'e yazılım güncellemeleri, Galaxy S6 ve dahası...

4 yıl
37,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye mobil pazarlama müdürü Tolga Erdem ile merak edilen konuları konuştuk. Galaxy Note Edge'den Gear S akıllı saate, Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 Lollipop yazılım güncellemelerinden Galaxy S6 ve A serisi yeni telefonların çıkış tarihine kadar gündeme ilişkin önemli sorular yönelttik. İyi seyirler...
 

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DH Misafiri 3 yıl
Kardeşlerim samsung verecek 64 bitlik yazılımı ama suan değil. Ya mayıs 1 de ya da haziran bir de inşaallah. Sebebi s6 yi sattiracak millete sonra da ya 5.0.2 verecek ya da 5.1 verecek. Dikkat edin 5.1 dedim. 5.0.1 demedim. Bu ikisinden biriyle 64 bit tarayacak İnşaallah. Ama suan herkes kandırildi. 3 ay öncesi vermesi gereken yazılimdi o
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shockwave23 4 yıl
Note 3 android 5 ne zaman geliyor bilgisi olan varmi
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BilisimUzmani 4 yıl
Merhaba

S6 Çıkmamıştır.

Lütfen S6 Çıktı Diyenlere İtibar Etmeyiniz.

Hayırlı Forumlar.


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celalettinaktas 4 yıl
Arkadaslar samsung musteri hizmetleri numarasi uzerinden android 5.0 guncelleme sonrasi 64 bit destegi aktif olacakmi diye sordum. 3 dakikalik beklemenin ardindan musteri hizmetleri yetkilisi hayir efendim olmayacak diye net bir cevap verdi. Ya sorumu ciddi manada anlamadi ki buda ihtimaller dahilinde (calisanlarin teknolojik bilgisini goz onunde bulundurursak) ya da gercekten note 4 32 bit kalacak. Ha note 4 un ihtiyaci varmi bence yok. Ama neden muz cumhuriyeti muamelesi goruyoruz, insanlari sahtekarlikla kandiriyorlar. Onu sorguluyorum. Bu arada telefondan cevap yaziyorum. Yazim Türkçesi icin kusura bakmayin. 
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DH Misafiri 4 yıl
HİÇBİR SORUNUN CEVABI VERİLMEDİİİİ ÇOK KEYİFLİ BİR KONUŞMA OLMUŞ GÖYAAA .SADECE 20 ÜLKEDE NOTE EDGE ÇIKIYOR VE BU ÜLKELERİN İÇİNDEYİZ AMA YAZILIM GÜNCELLEMESİNDE SONUNCUYUZ HATTA HERÜLKEYE NERDEYSE 2 YILLIK TÜM TLF LARA HEMEN GÜNCELLEME GELİYOR AMA TÜRKİYE YE YOKKKKKKKK ( S4 E GÜNCELLEME NİYE YOKKKKKKKK )
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Tan_Juan 4 yıl
iyi de bu video neden açılmıyor bir türlü anlamadım.
Gerçi okuduklarıma bakılırsa bir şey de kaçırmış sayılmam :-)
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yakupta11 4 yıl
Ya millet bosverin amaan alin bi tane telefon kullanin iste yok guncellemeymis yok yeni modelmis ..edge tammaen uydurmasyon urun.. kavis cok sacma.. 64bit olayina da takilcak be var anlamadim.. adam da zaten bi caciktan anlamiyor belli. Sadce lolipop guncellemesi ne zmn gelcek o kismi izledim gerisini ilerlettim. Samsung haftada 1 telefon çıkarmaya basladi o yüzden ne derseniz diyin bu adamlar yapmaya devam ediyor.. bence düzgün bi telefon alip hic birseyi umursamamak en guzeli . Bizim işimiz goruluyormu görülüyor.. note 3e guncelleme gelirse bal kaymak olur daha ne olsun..
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oguzhant 4 yıl
Videoyu 10.dk da kapattim.
Kahve ahalisi bile gazete kültürüyle daha teknik cevaplar verir.
Sn. Tolga Erdem'e amatör yanitlarindan dolayı teessuflerimi Sn. Erdi Özüağ'a bu saçma cevaplar karşısında sabırla işini yapmaya çalıştığından dolayı taktirlerimi sunarım. Bence savaş muhabiri kadar mertebeye erismissinizdir.
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espinho 4 yıl
Samsung iyiden iyiye bozdu note 4 2200 liradan çıkarttı edge yi 2800 s6 çıktığında telefonun fiyatı yerlerde gezecek madem bu cihazlar bu kadar ucuza satılabılıyor neden insanları enayi yerine koyuyorlar gear s denen saat 1000 tl edermi s5 aldım bundan 5 ay once 2200 lıraya telefonun ekranı kırıldı yenısını almak durumunda kaldın note 4 e de 2200 lıra verdım ıphone da ekran kırılmalarında bır defaya mahsus belırlı fıyat aralıgında cıhazı degıstırıyorlar bır dahakı roportaj veya ımkan da sorarmısınız kendılerınınde boyle bır calısması olacakmı yok ınsanları hala bır para makınası olarakmı gorecekler
iyi çalışmalar
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DH Misafiri 4 yıl
Tüketici olarak 2000 TL nin üzerinde para verip cihazlar alıyoruz ama adam gibi cevap üreticilerden alamıyoruz. Herşeyin en güzelini en uygununa kullanan avrupa ülkeleri iken biz en pahalı ve en vasatını kullanan ülkelerden oluyoruz. Kabahatin çoğu bizde çünkü bilinçsizce tüketim yapıyoruz ve hakkımızı aramıyoruz, dolayısıyla mağdur olmaya da mahkumuz. Gelelim güncelleme ve 64 bıt konusuna verilen cevaplar tamamı ile muamma güncelleme elbette ki gelir ama 64 bıt desteği olan bir cihazın bu özellikle calışıp çalışmayacağı konusunda gerekli cevabın yöneticiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Note 3 çıktığında belirli ülkelere dağıtmı yapılan note 3 ler 4k video çekerken benim ülkemde fhd kayıt yapan model kullanılıyordu bu haksızlık değil de nedir.....
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