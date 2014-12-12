Samsung'a sorduk: Note Edge, Gear S, Note 4 ve S5'e yazılım güncellemeleri, Galaxy S6 ve dahası...

Samsung Türkiye mobil pazarlama müdürü Tolga Erdem ile merak edilen konuları konuştuk. Galaxy Note Edge'den Gear S akıllı saate, Galaxy Note 4 ve Galaxy S5 için Android 5.0 Lollipop yazılım güncellemelerinden Galaxy S6 ve A serisi yeni telefonların çıkış tarihine kadar gündeme ilişkin önemli sorular yönelttik. İyi seyirler...

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