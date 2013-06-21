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Samsung'dan 3200 x 1800 piksel ekrana sahip üst seviye ultrabook

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan 3200 x 1800 piksel ekrana sahip üst seviye ultrabook
Ultrabook dünyasının iddialı oyuncularından Samsung, Londra’da düzenlediği Premiere 2013 etkinliği çerçevesinde, üst seviye yeni ultrabook modeli olan ATIV Book 9 Plus’ı duyurdu. Güney Kore merkezli üreticinin en dolu modeli olan yeni ultrabook, 13.3-inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 8 işletim sistemini kullanan ve Intel platformundan güç alan yeni Ultrabook’ta, Haswell mimarisinden güç alan çift çekirdekli Core i5-4200U işlemcisi kullanılıyor. Aynı zamanda sistemin grafik yükü de işlemciye entegre HD 4400 entegre grafik biriminden sağlanıyor. Yüksek oyun performansı beklenmemesi gereken grafik birimi, günlük işler ve video hızlandırma için gerekli performansı sağlamakta ise herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.
Bellek kapasitesi 8GB olarak açıklanan ve depolama için 256GB SSD sürücüsüne yer verilen ATIV Book 9 Plus, 13.6mm kalınlığı ile böylesi bir donanımı ultra-ince bir kasa içerisine sığdırmayı başarıyor. 1.39Kg ile aynı zamanda hafif te bir bilgisayar olan yeni Ultrabook, 12 saate kadar pil ömrü sunmayı da başarıyor. Bu açıdan bakıldığında daha yüksek çözünürlüklü ekranına rağmen, Apple’ın MacBook Air modelleri kadar pil ömrü sunacak gibi görünüyor. Kart okuyucusu, iki adet USB 3.0 portu, microHDMI ve miniVGA konnektörlerü ile adaptör üzerinden RJ45 kablolu internet bağlantısı, mikrofon ve kulaklık girişi gibi detaylara sahip olan ultrabook, şu anki bilgiler doğrultusundan en azından ilk etap için siyah renk seçeneği ile pazara girecek gibi görünüyor. Benzer ekran çözünürlüğüne sahip bazı Ultrabook modelleri daha önce lanse edilmiş olsa bile, Samsung ATIV Book 9 Plus, muhtemelen dünya genelinde sunulan ilk QHD+ Ultrabook modeli olacak. Fiyata gelirsek, Samsung’un en donanımlı Ultrabook modeli olan ATIV Book 9 Plus’ın, Avrupa’da 1500 Avro civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor. 


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cestvrai 6 yıl en beğenilen
şu kasa kalitesini galaxy telefonlarında görmek istiyoruz
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1 Avatar
nohackmove 6 yıl
pcdepoya hangi ara gelmişte stoklarda kalmamış yahu?
Aylardır bu bilgisayarın çıkmasını bekliyorum.
acaba ne zaman stoklarda yer alacak ülkemizde?
Amazonda ön sipariş açmışlar i5 işlemcili model için.
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nicki büyük 6 yıl
Aşiri pixel cep deler



Edit: Yada soyle fazla pixel göz cikarir
artik nasil soylemek istiyorsaniz.

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doctor5945 6 yıl
Telefon çıkıyor iphone katili diyorlar ultrabook yada notebook çıkıyor bunlarda macbook katili sen neymişsin ya apple Fener'den bıle bu kadar çok nefret eden yok ülkede
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DH Misafiri 6 yıl
3200*1800=5760000 piksel ederki siz mausu milimetrik kağıt üzerinde kullanın şuan sony vaio 17.3 inç full hd bir pc den yazıyorum ve bunda bile küçük....
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wonderlands 6 yıl
samsung aşıyor çıtayı bence


pcdepo.com/...

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littlestewie 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

3200*1800=5760000 piksel ederki siz mausu milimetrik kağıt üzerinde kullanın şuan sony vaio 17.3 inç full hd bir pc den yazıyorum ve bunda bile küçük....

Yazı boyutunu istediğin kadar büyütebiliyorsun.
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okanner48 6 yıl
Bu ekranda 16.7 milyon renk vb. renk desteği var mı?
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Zordion 6 yıl
Windows ile 3200x1800 kullanin, buyutecle bakarsiniz.
Apple'in avantaji burada, yazilim kendisinin. OS X olceklendirme yapiyor, Windows'da ise olceklendirme neredeyse yok-basarisiz.
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Batuist 6 yıl
Apple’ın MacBook Air modelleri kadar pil ömrü sunacak gibi görünüyor.

nereye bakarak anlıyoruz bunu???
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theduayen 6 yıl
3500 liraya yeni kral Vaio PRO corei7 256 ssd (PCİe) varken buna para verilir mi?
#dayanCasper
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Lazeran 6 yıl
3200x1800 çözünürlük kesinlikle windows 8 için uygun bir çözünürlük değil 2800x1800 çözünürlüğü windows 8 de denemiş biri olarak söylüyorum windows ölçeklendirme konusunda zayıf kalmış bir işletim sistemidir. %100 ölçeklendirmede simgeler yazılar her şey minnacık bir şeklide gözükürken %200 ölçeklendirme yapıldığında ise %100e göre dahi iyi olmasına rağmen programların %80inde görünüm bozuluyor.
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DH Misafiri 6 yıl
aha samsungdan leğen olmayan bişeyy!!!!!!
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