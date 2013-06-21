Samsung'dan 3200 x 1800 piksel ekrana sahip üst seviye ultrabook

Ultrabook dünyasının iddialı oyuncularından Samsung, Londra’da düzenlediği Premiere 2013 etkinliği çerçevesinde, üst seviye yeni ultrabook modeli olan ATIV Book 9 Plus’ı duyurdu. Güney Kore merkezli üreticinin en dolu modeli olan yeni ultrabook, 13.3-inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800 piksel çözünürlüğündeki ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Windows 8 işletim sistemini kullanan ve Intel platformundan güç alan yeni Ultrabook’ta, Haswell mimarisinden güç alan çift çekirdekli Core i5-4200U işlemcisi kullanılıyor. Aynı zamanda sistemin grafik yükü de işlemciye entegre HD 4400 entegre grafik biriminden sağlanıyor. Yüksek oyun performansı beklenmemesi gereken grafik birimi, günlük işler ve video hızlandırma için gerekli performansı sağlamakta ise herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

Bellek kapasitesi 8GB olarak açıklanan ve depolama için 256GB SSD sürücüsüne yer verilen ATIV Book 9 Plus, 13.6mm kalınlığı ile böylesi bir donanımı ultra-ince bir kasa içerisine sığdırmayı başarıyor. 1.39Kg ile aynı zamanda hafif te bir bilgisayar olan yeni Ultrabook, 12 saate kadar pil ömrü sunmayı da başarıyor. Bu açıdan bakıldığında daha yüksek çözünürlüklü ekranına rağmen, Apple’ın MacBook Air modelleri kadar pil ömrü sunacak gibi görünüyor. Kart okuyucusu, iki adet USB 3.0 portu, microHDMI ve miniVGA konnektörlerü ile adaptör üzerinden RJ45 kablolu internet bağlantısı, mikrofon ve kulaklık girişi gibi detaylara sahip olan ultrabook, şu anki bilgiler doğrultusundan en azından ilk etap için siyah renk seçeneği ile pazara girecek gibi görünüyor. Benzer ekran çözünürlüğüne sahip bazı Ultrabook modelleri daha önce lanse edilmiş olsa bile, Samsung ATIV Book 9 Plus, muhtemelen dünya genelinde sunulan ilk QHD+ Ultrabook modeli olacak. Fiyata gelirsek, Samsung’un en donanımlı Ultrabook modeli olan ATIV Book 9 Plus’ın, Avrupa’da 1500 Avro civarı bir fiyatla sunulması bekleniyor.