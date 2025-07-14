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    Galaxy S26 Ultra, ekran netliğini ve pil ömrünü iyileştiren yeni OLED teknolojisiyle geliyor

    Samsung'un Galaxy S26 Ultra telefonunda CoE OLED ekran panelini kullanacağı söyleniyor. Bu teknoloji, telefonun daha ince ve pil performansı açısından daha güçlü olmasını sağlayacak.

    samsung galaxy s26 ultra coe oled ekran paneli Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında bir rapor, Galaxy S26 Ultra'nın CoE OLED panel kullanan bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Şimdi, güvenilir bilgi kaynağı Ice Universe aynı bilgiyi doğruluyor. Bu yeni teknoloji, amiral gemisi telefona daha net ekran, daha uzun pil ömrü ve daha ince tasarım kazandıracak.

    CoE OLED ekran paneli

    Yeni CoE OLED, daha ince panel, daha düşük güç tüketimi, canlı renkler ve azaltılmış ışık yansıması gibi geleneksel OLED ekranlara göre birçok avantaj sunuyor. CoE OLED'in gelişmiş ışık geçirgenliği sayesinde ekran daha az güç tüketiyor. Bu sayede Galaxy S26 Ultra, aynı pil kapasitesiyle S25 Ultra'dan daha uzun süre dayanabilir.

    CoE OLED, eski polarize filtreyi renk filtresiyle değiştiriyor. Ayrıca standart Piksel Tanımlama Katmanı'nı (PDL) siyah PDL ile değiştiriyor. Bu değişiklik, ekranı daha ince hale getiriyor ve ışık geçirgenliğini artırarak güç tüketimini düşürüyor.

    Üçüncü nesil CoE+ yansıma önleyici kaplama

    Ice Universe, ayrıca Galaxy S26 Ultra'nın ekranında üçüncü nesil yansıma önleyici bir kaplama kullanılacağını ve bu kaplamanın, doğrudan güneş ışığında veya ışık kaynaklarının yakınında bile ekrandaki içeriği görüntülemeyi kolaylaştıracağını iddia ediyor. Parlama önleyici kaplama, yakındaki ışık kaynaklarından gelen parlama ve yansımaları önlüyor.

    Galaxy S26 Ultra’nın Galaxy S25 Ultra'ya benzer şekilde 5000 mAh bataryaya sahip olacağı söylense de, daha güç tasarruflu ekranı ve yeni işlemcisi sayesinde daha uzun pil ömrü sunabilir. Telefonun Qualcomm'un 2 nm veya 3 nm Snapdragon 8 Elite Gen 2 çipine sahip olması bekleniyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 3 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

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