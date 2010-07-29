Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125

Netbook pazarındaki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Samsung, AMD tabanlı yeni mini-bilhisayarını Avrupa'da satışa sunuyor. Firmanın X125 adını verdiği 11.6-inç büyüklüğündeki ultra-taşınabilir sistem, AMD Nile platformunu baz alıyor ve 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisini kullanıyor. 3GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk, Radeon HD 4225 entegre grafik birimi ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç LED backlit ekran gibi detaylara sahip olan X125, Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, entegre internet kamerası ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen X125, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile geliyor. Ağustos ayı içerisinde satışa sunulacak Samsung X125'in resmi fiyatı henüz açıklanmasa da, ön sipariş listelerine yaklaşık 690$ seviyesinden girdiği belirtiliyor.