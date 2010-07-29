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Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125
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Netbook pazarındaki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Samsung, AMD tabanlı yeni mini-bilhisayarını Avrupa'da satışa sunuyor. Firmanın X125 adını verdiği 11.6-inç büyüklüğündeki ultra-taşınabilir sistem, AMD Nile platformunu baz alıyor ve 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisini kullanıyor. 3GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk, Radeon HD 4225 entegre grafik birimi ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç LED backlit ekran gibi detaylara sahip olan X125, Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, entegre internet kamerası ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen X125, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile geliyor. Ağustos ayı içerisinde satışa sunulacak Samsung X125'in resmi fiyatı henüz açıklanmasa da, ön sipariş listelerine yaklaşık 690$ seviyesinden girdiği belirtiliyor.

Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125
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Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125
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sotoxs 9 yıl
güzelden çok sempatik. ama bu cihazı satış için yetermi bilmem
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vidoko 9 yıl
şunu gösteriyor amd lettop piyasasına girmişdurumda..
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zouzouni 9 yıl
AMD'nin piyasaya dahil olması iyi olmuş.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Samsung ekranı, ati grafikleri için alınabilir de olsa fiyatı insanı şüpheye düşürmüyor değil.
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Peerless 9 yıl
zamanla bataryanın ömrünün azalacağını düşünürsek 3-4saat aralığında olacak sanırım.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
yeni islemcilerin ısınma sorunu varmı?
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boraedmit 9 yıl
işlemci 12w ile çalışıyor. usb 3.0 ve 1366x768 çözünürlüklü ekran ve ati ekran kartıyla gerçekten süper. unutmadan bu laptop için batarya süresi 5 saat miş bilginize kaynak
gadgetmix.com/...
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Peerless 9 yıl
ön yargılı olmamak gerek batarya konusunda ama yine de atlanılmaması gereken bir detaydı diye düşünüyorum.
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TsG 9 yıl
Kızlar da güzelmiş hocam... ;)
Şaka bi yana, AMD'nin böyle iddialı bir netbook'unu görmek güzel, ama ne kadar güç çektiği yazılmamış, orası da soru işareti...
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Peerless 9 yıl

TsG
Kızlar da güzelmiş hocam... ;)
Şaka bi yana, AMD'nin böyle iddialı bir netbook'unu görmek güzel, ama ne kadar güç çektiği yazılmamış, orası da soru işareti...

onları söylemeye gerek yok zaten



ayrıca dediğin gibi batarya kullanım süresinin ne kadar olduğunun belirtilmemiş olması garip doğrusu.
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Peerless 9 yıl
haber için teşekkürler ;)
kızların elindeki cihaz şık duruyor ayrıca özellikler de güzel.
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