Samsung'dan AMD tabanlı ultra-taşınabilir notebook: X125

Netbook pazarındaki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Samsung, AMD tabanlı yeni mini-bilhisayarını Avrupa'da satışa sunuyor. Firmanın X125 adını verdiği 11.6-inç büyüklüğündeki ultra-taşınabilir sistem, AMD Nile platformunu baz alıyor ve 1.7GHz'de çalışan Athlon II Neo K125 işlemcisini kullanıyor. 3GB bellek, 320GB kapasiteli sabit disk, Radeon HD 4225 entegre grafik birimi ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç LED backlit ekran gibi detaylara sahip olan X125, Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.
Diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, entegre internet kamerası ve 4 hücreli pil gibi detaylara yer verilen X125, işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium ile geliyor. Ağustos ayı içerisinde satışa sunulacak Samsung X125'in resmi fiyatı henüz açıklanmasa da, ön sipariş listelerine yaklaşık 690$ seviyesinden girdiği belirtiliyor.
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gadgetmix.com/...
Şaka bi yana, AMD'nin böyle iddialı bir netbook'unu görmek güzel, ama ne kadar güç çektiği yazılmamış, orası da soru işareti...
onları söylemeye gerek yok zaten
ayrıca dediğin gibi batarya kullanım süresinin ne kadar olduğunun belirtilmemiş olması garip doğrusu.
kızların elindeki cihaz şık duruyor ayrıca özellikler de güzel.