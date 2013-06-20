Samsung'dan Android ve Windows 8'li hibrit bilgisayar: ATIV Q





Samsung bugün Londra’da düzenlediği Premiere 2013 etkinliği kapsamında Galaxy ve ATIV ailelerine üye çok sayıda yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanlardan biri ATIV Q adı verilen yeni hibrit cihaz oldu. Hibrit diyoruz zira bu cihaz sadece donanım değil yazılım olarak ta melez bir yapıya sahip. Dilendiği zaman ultrabook dilendiği zaman ise tablet bilgisayar olarak kullanınlabilen ATIV Q, benzer tasarımdaki diğer pek çok cihazdan farklı olarak sadece Windows 8 değil aynı zamanda Android 4.2.2 işletim sistemini bünyesinde barındırıyor ve sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan iki farklı işletim sistemi arasında otomatik olarak geçiş yapılabiliyor.

Tasarımındaki özel mekanizma sayesinde daha önce Acer’ın Aspire R7 modelinde gördüğümüze benzer şekilde ekran ve gövde farklı açılarda hareket edebilen cihaza, Intel’in yeni nesil Haswell tabanlı işlemcileri güç veriyor. 13.9mm kalınlığında ve 1.29Kg ağırlığında olan ATIV Q, sadece melez yapısı değil aynı zamanda sahip olduğu yüksek çözünürlüklü ekranı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 13.3-inç büyüklüğündeki ekranı QHD+ yani 3200 x 1800 piksel çözünürlük desteği sunan cihaz, Full HD ekranlara kıyasla 275ppi ile tam 2.8 kat daha yüksek piksel yoğunluğu sunuyor. Bu çözünürlüğü besleyebilmek için Core i5 serisi Haswell mobil işlemcisinin içerisindeki HD 4400 entegre grafik birimini kullanan tablet-ultrabook melezinde ayrıca 4GB DDR3 bellek kapasitesine yer verildiğini görüyoruz.

Oyunlar, PowerPoint sunumları ya da iş için hazırlanan raporlar gibi farklı senaryolara yönelik 4 farklı kullanım modunda çalışabilen cihaz, S Pen dijital kalem ile geliyor ve bu sayede daha kolay not alınabiliyor daha hızlı çizim yapılabiliyor. Depolama için 128GB depolama kapasitesine sahip SSD sürücü ile donatılan cihazda, video görüşmeler için 720p çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Özellikle Skype gibi uygulamalar düşünülerek video konferans yetenekleri de bu cihazda önem arz ediyor. Çift işletim sistemi,çift cihaz özellikli tasarım ve ultra yüksek çözünürlüklü ekranı ile heyecan uyandırmayı başaran ATIV Q’nun çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için netlik kazanmış değil.