Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Android ve Windows 8'li hibrit bilgisayar: ATIV Q

5 yıl
3,4b
1
77
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan Android ve Windows 8'li hibrit bilgisayar: ATIV Q

Samsung bugün Londra’da düzenlediği Premiere 2013 etkinliği kapsamında Galaxy ve ATIV ailelerine üye çok sayıda yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Bu ürünler arasında en dikkat çekici olanlardan biri ATIV Q adı verilen yeni hibrit cihaz oldu. Hibrit diyoruz zira bu cihaz sadece donanım değil yazılım olarak ta melez bir yapıya sahip. Dilendiği zaman ultrabook dilendiği zaman ise tablet bilgisayar olarak kullanınlabilen ATIV Q, benzer tasarımdaki diğer pek çok cihazdan farklı olarak sadece Windows 8 değil aynı zamanda Android 4.2.2 işletim sistemini bünyesinde barındırıyor ve sistemi yeniden başlatmaya gerek kalmadan iki farklı işletim sistemi arasında otomatik olarak geçiş yapılabiliyor. 
Tasarımındaki özel mekanizma sayesinde daha önce Acer’ın Aspire R7 modelinde gördüğümüze benzer şekilde ekran ve gövde farklı açılarda hareket edebilen cihaza, Intel’in yeni nesil Haswell tabanlı işlemcileri güç veriyor. 13.9mm kalınlığında ve 1.29Kg ağırlığında olan ATIV Q, sadece melez yapısı değil aynı zamanda sahip olduğu yüksek çözünürlüklü ekranı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. 13.3-inç büyüklüğündeki ekranı QHD+ yani 3200 x 1800 piksel çözünürlük desteği sunan cihaz, Full HD ekranlara kıyasla 275ppi ile tam 2.8 kat daha yüksek piksel yoğunluğu sunuyor. Bu çözünürlüğü besleyebilmek için Core i5 serisi Haswell mobil işlemcisinin içerisindeki HD 4400 entegre grafik birimini kullanan tablet-ultrabook melezinde ayrıca 4GB DDR3 bellek kapasitesine yer verildiğini görüyoruz.
Oyunlar, PowerPoint sunumları ya da iş için hazırlanan raporlar gibi farklı senaryolara yönelik 4 farklı kullanım modunda çalışabilen cihaz, S Pen dijital kalem ile geliyor ve bu sayede daha kolay not alınabiliyor daha hızlı çizim yapılabiliyor. Depolama için 128GB depolama kapasitesine sahip SSD sürücü ile donatılan cihazda, video görüşmeler için 720p çözünürlüğünde ön kameraya yer veriliyor. Özellikle Skype gibi uygulamalar düşünülerek video konferans yetenekleri de bu cihazda önem arz ediyor. Çift işletim sistemi,çift cihaz özellikli tasarım ve ultra yüksek çözünürlüklü ekranı ile heyecan uyandırmayı başaran ATIV Q’nun çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için netlik kazanmış değil. 
Samsung'dan Android ve Windows 8'li hibrit bilgisayar: ATIV Q

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Quad core 5 yıl en beğenilen
Tasarimi harika olmuş. Keşke Samsung bu basarisini telefonlarinda da gösterebilse..
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 5 yıl
Şu an kullanılan laptopların hemen hemen hepsinin menteşe mekanizması aynı. Kim kimden çalmış?

Zaten mantıklı olan tasarım hangisiyse o standart olur. Sanki cebinizden bir şey çalınmış gibi konuşuyorsunuz. Siz kullanıcı olarak kendi çıkarınıza bakın. Samsung patent ihlali yaptıysa cezasını öder...
Şu an kullanılan laptopların hemen hemen hepsinin menteşe mekanizması aynı. Kim kimden çalmış?Zaten mantıklı olan tasarım hangisiyse o standart olu...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
umtkrhn 5 yıl
sony vaio duo da kalem için saklayacak bir alan yok sanırım. kasanın içine giren saklanan bir gözü falan.bu konuda bilgisi olan varmı, ativ de varmı.bence kalem çok önemli bir detay. kalem saklı olduğu gözden çıkar çıkmaz atayabileceğimiz bir komut olsa hemen not defteri çalışsa falan.. illa ben söyleyecem yapmazlarki her güzele bir kusur koyarlar. duo 13 de haswell i7-4650u işlemci var ve işçilik malzeme kaliesi sanki sonyde daha iyi.karbon fiber ince işcilik falan.. dediğim gibi duo 13 de kalemi saklayacağımız bir göz olup olmadığını bilen varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mateacher 5 yıl
1499$ olsa bize gelince düşünemem fiyatını kdv ve kurdan 3500 ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 5 yıl
tasarımı beğenmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiCaprio 5 yıl
güzele benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganeja 5 yıl
güzel olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cestvrai 5 yıl
Sonyi en guclu oldugu alanlardada sikistirmaya basladi samsung. Bu gidisle onune gececek sonynin gibi gozukuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 5 yıl
cok gereksiz olmus o ekran disari cikmaliydi hem pc varken tablet gereksiz tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Musketeer 5 yıl
Samsung laptop sektöründe ciddi bir atılım gerçekleştiriyor. Başlık altında bahsedilen modeller geleceğin modelleri olacak bence. Çünkü oldukça kullanışlılar. Yüksek grafik performansı isteyenlerin masaüstü bilgisayardan başka seçeneği yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaydurugububak 5 yıl
Boşta 1 gb ram mi harcıyor ? Bi sorun olabilir pc'nizde anormal çünkü 1 gb kullanması. Ki zaten bir laptop o yüksek performanslı ihtiyaç pc'si değil. 4 gb fazla bile...

@regaibyigit.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Pacino 5 yıl
Samsung uctu gidiyo tutabilene ask olsun
hala sundan caliyor bundan caliyor diyenler var , bi yuruyun gidin isinize kardesim nasil camur atacaginizi sasirdiniz artik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayiskender 5 yıl
çok hoş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 5 yıl
muazzam bir ürün ortaya çıkmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emretoprak_ 5 yıl
Şu fanatik insanlardan nefret ediyorum.

Arkadaş adamlar güzel gördükleri şeyi neden koymasınlar ürünlerine?

X firma bunu daha önce yaptı yok efendim çalmışlar. çalsınlar sana ne oluyor? X şirketinin sahibi misin? Hissen mi var? Nedir bu kaygın?
Şirketlerin bu tip kullanışlı teknik özellikleri birbirlerinden almaları senin benim yararıma bunu düşünemeyecek kadar aptal olmanın ne alemi var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elessar Eredhian 5 yıl


Windows 8 ve Android'in bir arada çalışma şekli. Gayet başarılı duruyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eskiler 5 yıl
Duo 13 çok daha iyi bu cihaza göre..

Sony Duo 13 değilde Duo 11 esintileri var sanki bunda..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, ultrabook ve
6 etiket daha hibrit tablet android Notebook windows 8 samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Apple iOS 7, HTC Butterfly S, Sony Xperia Z Ultra, Galaxy S4 Zoom ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim