One UI 8.0, kamera kontrollerine hızlı erişim sunuyor

One UI 8 ile kamera uygulaması iki yönde kaydırma hareketini destekliyor. Yatay kaydırma, kamera modlarını değiştirirken, dikey kaydırma ön/arka kamera arasında geçiş sağlıyor. Varsayılan olarak, dikey kaydırma kamera geçişi sağlıyor ancak Ayarlar’dan kamera kontrolleri değiştirebiliyor. Artık kamera görünümünde kaydırma hareketiyle kontroller açılabiliyor.
One UI 8 Betadaki diğer yenilikler, iyileştirmeler
- Basit dosya gönderme/alma içeren geliştirilmiş Hızlı Paylaşım
- İndirme kaynağını filtreleme içeren daha akıllı Dosyalarım uygulaması
- Özelleştirilebilir menülerle yeniden tasarlanmış Samsung Internet
- Bekleme süresi olmadan anlık yapay zeka seçimi
- Samsung DeX için WQHD çözünürlük ve ekran döndürme desteği
- QR kodla birden fazla cihaza eş zamanlı ses akışı için Auracast
- Zorlu koşu antrenmanları içeren Samsung Health Together
- Güvenli Klasör için tam şifreleme seçeneği
- Bluetooth işitme cihazı desteği
- Ana ekran araç takımlarıyla iyileştirilmiş alarm grupları
- Doğrudan hatırlatıcı yönetimiyle takvim entegrasyonu
- Dinamik arka plan animasyonlarına sahip hava durumu uygulaması
Samsung, One UI 8 beta güncellemelerini şu anda yalnızca Galaxy S25 serisine (S25, S25 Plus, S25 Ultra) sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: