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    One UI 8.0, kamera kontrollerine hızlı erişim sunuyor

    Samsung, One UI 7 güncellemesiyle kamera uygulamasını yeniledi. One UI 8.0, kontrollere erişimi her zamankinden daha hızlı hale getiren yenilik sunuyor.         

    One UI 8 kamera kontrolleri kaydırma hareketleri Tam Boyutta Gör
    One UI 7 kamera uygulaması, görüntüleme alanındaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için objeye odaklanmasını sağlıyor. Samsung, bunu sağlamak için üst menü çubuğunu düzenledi ve seçenekleri alt tarafa kaydırdı. Bu seçenekler fazla yer kaplamaması için yeniden düzenlenen öğeler zoom seviyesinin sağında bulunan açılır menüye yerleştirildi. One UI 8.0, kontrollere erişimi her zamankinden daha hızlı hale getiren ek kaydırma hareketi sunuyor.

    One UI 8 ile kamera uygulaması iki yönde kaydırma hareketini destekliyor. Yatay kaydırma, kamera modlarını değiştirirken, dikey kaydırma ön/arka kamera arasında geçiş sağlıyor. Varsayılan olarak, dikey kaydırma kamera geçişi sağlıyor ancak Ayarlar’dan kamera kontrolleri değiştirebiliyor. Artık kamera görünümünde kaydırma hareketiyle kontroller açılabiliyor.

    One UI 8 Betadaki diğer yenilikler, iyileştirmeler

    • Basit dosya gönderme/alma içeren geliştirilmiş Hızlı Paylaşım
    • İndirme kaynağını filtreleme içeren daha akıllı Dosyalarım uygulaması
    • Özelleştirilebilir menülerle yeniden tasarlanmış Samsung Internet
    • Bekleme süresi olmadan anlık yapay zeka seçimi
    • Samsung DeX için WQHD çözünürlük ve ekran döndürme desteği
    • QR kodla birden fazla cihaza eş zamanlı ses akışı için Auracast
    • Zorlu koşu antrenmanları içeren Samsung Health Together
    • Güvenli Klasör için tam şifreleme seçeneği
    • Bluetooth işitme cihazı desteği
    • Ana ekran araç takımlarıyla iyileştirilmiş alarm grupları
    • Doğrudan hatırlatıcı yönetimiyle takvim entegrasyonu
    • Dinamik arka plan animasyonlarına sahip hava durumu uygulaması

    Samsung, One UI 8 beta güncellemelerini şu anda yalnızca Galaxy S25 serisine (S25, S25 Plus, S25 Ultra) sunuyor.

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