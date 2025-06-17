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Tam Boyutta Gör One UI 7 kamera uygulaması, görüntüleme alanındaki tüm dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için objeye odaklanmasını sağlıyor. Samsung, bunu sağlamak için üst menü çubuğunu düzenledi ve seçenekleri alt tarafa kaydırdı. Bu seçenekler fazla yer kaplamaması için yeniden düzenlenen öğeler zoom seviyesinin sağında bulunan açılır menüye yerleştirildi. One UI 8.0, kontrollere erişimi her zamankinden daha hızlı hale getiren ek kaydırma hareketi sunuyor.

Samsung One UI 8 beta hızlandı: İşte güncelleme alacak modeller 2 hf. önce eklendi

One UI 8 ile kamera uygulaması iki yönde kaydırma hareketini destekliyor. Yatay kaydırma, kamera modlarını değiştirirken, dikey kaydırma ön/arka kamera arasında geçiş sağlıyor. Varsayılan olarak, dikey kaydırma kamera geçişi sağlıyor ancak Ayarlar’dan kamera kontrolleri değiştirebiliyor. Artık kamera görünümünde kaydırma hareketiyle kontroller açılabiliyor.

One UI 8 Betadaki diğer yenilikler, iyileştirmeler

Basit dosya gönderme/alma içeren geliştirilmiş Hızlı Paylaşım

İndirme kaynağını filtreleme içeren daha akıllı Dosyalarım uygulaması

Özelleştirilebilir menülerle yeniden tasarlanmış Samsung Internet

Bekleme süresi olmadan anlık yapay zeka seçimi

Samsung DeX için WQHD çözünürlük ve ekran döndürme desteği

QR kodla birden fazla cihaza eş zamanlı ses akışı için Auracast

Zorlu koşu antrenmanları içeren Samsung Health Together

Güvenli Klasör için tam şifreleme seçeneği

Bluetooth işitme cihazı desteği

Ana ekran araç takımlarıyla iyileştirilmiş alarm grupları

Doğrudan hatırlatıcı yönetimiyle takvim entegrasyonu

Dinamik arka plan animasyonlarına sahip hava durumu uygulaması

Samsung, One UI 8 beta güncellemelerini şu anda yalnızca Galaxy S25 serisine (S25, S25 Plus, S25 Ultra) sunuyor.

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One UI 8.0, kamera kontrollerine hızlı erişim sunuyor

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