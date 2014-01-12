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Samsung'dan Dünyanın ilk Kavisli LED Monitörü ön inceleme

5 yıl
11,6b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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CES 2014 kapsamında sergilenen kavisli olen televizyonlar ardından sıra bilgisayarlarda. Samsung'un fuar alanında sergilediği dünyanın ilk kavisli led monitörü, 27" boyutlarında ve Full HD çözünürlük sunuyor. Kullanıcısına nası bir deneyim yaşattığını sizler için inceledik.
 

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zaferaa 5 yıl en beğenilen
Abi sizi yemisler, o monitörler düz :)
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strathmorea 5 yıl
Sitede konan reklamlar illallah dedirtiyor artık. Abartmaya başladınız. Tamam gelir sağlıyor ama zorunda kalınan izleme sürelerinin uzunluğu ve otomatik çıkan reklamlarınız siteden soğutmaya başladı.
Sitede konan reklamlar illallah dedirtiyor artık. Abartmaya başladınız. Tamam gelir sağlıyor ama zorunda kalınan izleme sürelerinin uzunluğu ve otomatik çık...
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SystemApps 5 yıl
kavisi 3 tane monitörü birleştirmek için yapmışlar ama kavis o kadar az ki düz olsa pek bir fark olacağını sanmıyorum.
tekli kullanım için ise tamamiyle gereksiz...satsan satılmaz alsan alınmaz...
kavisi 3 tane monitörü birleştirmek için yapmışlar ama kavis o kadar az ki düz olsa pek bir fark olacağını sanmıyorum.tekli kullanım için ise tamamiyle ger...
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1982-utkan 4 yıl
Xbox one u buna baglayabilirmiyim
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ALBAY 5 yıl
40. Saniyedeki oyunun adı ne arkadaşlar?
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yasin.25 5 yıl ALBAY
ALBAY

40. Saniyedeki oyunun adı ne arkadaşlar?

TITANFALL
titanfall.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Nedir bu kavis sevdasi arkadas? Benim bildiğim ise yarar bitane kavisli sey var o da heryerde sergilenmez.
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statica 5 yıl
Çok ilginç olmuş.Denemek lazım.
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Recharged 5 yıl
Kavisli ekran çoğumuz canlı olarak görmediği için anormal geliyor.
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Maktoyu 5 yıl
canly canly görmek lazym.
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schneeman 5 yıl
Eee benim evimdeki sistem bu zaten :).
Kavisli mi bilemiyorum da Bende 3 tane 27" Phillips var. 5ms altında IPS Panel. Nvidia Surround ile aldığım görüntü ve açı bire bir aynı.
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Hikmet_19 5 yıl
Sitede konan reklamlar illallah dedirtiyor artık. Abartmaya başladınız. Tamam gelir sağlıyor ama zorunda kalınan izleme sürelerinin uzunluğu ve otomatik çıkan reklamlarınız siteden soğutmaya başladı.
arkadaşa katılıyorum gerçekten sıkmaya başladınız kimseye zorla reklam izletemezsiniz
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oguzhan61 5 yıl
eskiden ekran düz olsun diye fazla para verirdik, anlaşılan o ki ileride kavisli olsun diye fazla para vereceğiz.
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regedit_2 5 yıl
mesut beyin oynadığı oyun nedir
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toyota_58 5 yıl regedit_2
regedit_2

mesut beyin oynadığı oyun nedir

grid 2 galiba
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DoomKing 5 yıl
Cercevenin de icabina bakilsa cok tutar bu monitorler.
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