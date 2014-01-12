Samsung'dan Dünyanın ilk Kavisli LED Monitörü ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Xbox one u buna baglayabilirmiyim
|40. Saniyedeki oyunun adı ne arkadaşlar?
ALBAY
TITANFALL titanfall.com/...
|Nedir bu kavis sevdasi arkadas? Benim bildiğim ise yarar bitane kavisli sey var o da heryerde sergilenmez.
|Kavisli ekran çoğumuz canlı olarak görmediği için anormal geliyor.
|canly canly görmek lazym.
|Eee benim evimdeki sistem bu zaten :).
Kavisli mi bilemiyorum da Bende 3 tane 27" Phillips var. 5ms altında IPS Panel. Nvidia Surround ile aldığım görüntü ve açı bire bir aynı.
|Sitede konan reklamlar illallah dedirtiyor artık. Abartmaya başladınız. Tamam gelir sağlıyor ama zorunda kalınan izleme sürelerinin uzunluğu ve otomatik çıkan reklamlarınız siteden soğutmaya başladı.
arkadaşa katılıyorum gerçekten sıkmaya başladınız kimseye zorla reklam izletemezsiniz
|eskiden ekran düz olsun diye fazla para verirdik, anlaşılan o ki ileride kavisli olsun diye fazla para vereceğiz.
|mesut beyin oynadığı oyun nedir
regedit_2
grid 2 galiba
|Cercevenin de icabina bakilsa cok tutar bu monitorler.
tekli kullanım için ise tamamiyle gereksiz...satsan satılmaz alsan alınmaz...