Samsung'dan Sandy Bridge işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayar; Hedef MacBook Air!

Sliding PC 7 isimli hibrit bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samsung, Intel'in Sandy Bridge platfomunu temel alan ultra-ince dizüstü bilgisayar modeliyle Apple MacBook Air'e rakip olacak gibi görünüyor. Düralümin kasaya sahip olan 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarı, yarım inçten bir daha kalın (0.64-inç) kasa tasarımıyla bir hayli iddialı geliyor.
13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde SuperBright Plus (400 cd/m2) ekrana sahip olan dizüstü bilgiayar, Intel'in 1.4GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-2537M işlemcisinden güç alıyor. 4GB RAM ve 128GB SSD depolama sürücüsü ile sunulacak sistem, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre HD G3000 ile geliyor.
Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini kullanan, öte taraftan isteğe bağlı seçenek olarak WiMAX ile de alınabilecek olan dizüstü bilgisayarda usb 3.0 teknolojisi de unutulmamış. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için iki adet 1.5 Watt hoparlör ve bir adet 1.5 Watt subwoofer'a sahip olan sistem, Wn Windows 7 Home Premium/Professional (64-bit) işletim sistemiyle geliyor. Tek şarj ile 6,5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen 9 serisi yeni dizüsüt bilgisayarın fiyatı 1599$'dan başlayacak.
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slashgear.com/...
Yani 1,3 kilogram civarında olacak. Şurada da bu bilgiyle uyuşan bir haber var:
teknikweb.net/...
Grafik kartı da tümleşik Intel GT2 diye geçiyor. G3000'i ben duymamıştım.
Görünüşte bomba gibi bir cihaz fakat ateş pahası. Tabi bu kadar ince ve hafif olmasına lüzum yok bence. Sıcaklık sorunlarıyla boğuşuyor sonra millet. Havalandırma sistemi iyi olan, biraz daha kalın olan bir model olabilir. 2 kilogramın altındaki tüm değerlere razıyım ben.
galaxy-s,galaxy tab tan sonra bu bilgisayar samsung'un asyanın apple'ı olmak gibi bir hedefi olduğunu düşünmeye başladım
Core i5-2537M:
TDP: 17Watt
Çekirdek/İşlem: 2/4
CPU Hızı: 1.4Ghz.
TurboBoost2 Tek Çekirdek: 2.3Ghz.
TurboBoost2 İki Çekirdek: 2.0Ghz.
RAM Desteği: DDR3 1333Mhz.
L3 Cache: 3Mb.
Ekran Kartı: Intel G3000
Ekran Kartı Render Frekans Hızı: 350Mhz.
Ekran Kartı Maksimum Dinamik Hızı: 900Mhz.
Hyper Threading: Var.
AVX Komut Seti: Var.
Virtualization : Var.
Bence süper özellikler. Hatta bunun yine 17Watt olup Core i7-2657M olanı var ki onda işlemci 1.6 Turbo'da 2 çekirdek 2.4 ve tek çekirdek 2.7Ghz ve Cache de 4Mb. Grafik kartı da 1Ghz.
Ama işte fiyat pahalı oluyor...