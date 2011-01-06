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Samsung'dan Sandy Bridge işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayar; Hedef MacBook Air!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan Sandy Bridge işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayar; Hedef MacBook Air!
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Sliding PC 7 isimli hibrit bilgisayarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samsung, Intel'in Sandy Bridge platfomunu temel alan ultra-ince dizüstü bilgisayar modeliyle Apple MacBook Air'e rakip olacak gibi görünüyor. Düralümin kasaya sahip olan 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarı, yarım inçten bir daha kalın (0.64-inç) kasa tasarımıyla bir hayli iddialı geliyor.

13.3-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde SuperBright Plus (400 cd/m2) ekrana sahip olan dizüstü bilgiayar, Intel'in 1.4GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-2537M işlemcisinden güç alıyor. 4GB RAM ve 128GB SSD depolama sürücüsü ile sunulacak sistem, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre HD G3000 ile geliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini kullanan, öte taraftan isteğe bağlı seçenek olarak WiMAX ile de alınabilecek olan dizüstü bilgisayarda usb 3.0 teknolojisi de unutulmamış. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için iki adet 1.5 Watt hoparlör ve bir adet 1.5 Watt subwoofer'a sahip olan sistem, Wn Windows 7 Home Premium/Professional (64-bit) işletim sistemiyle geliyor. Tek şarj ile 6,5 saate kadar pil ömrü sunacağı belirtilen 9 serisi yeni dizüsüt bilgisayarın fiyatı 1599$'dan başlayacak.

Samsung'dan Sandy Bridge işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayar; Hedef MacBook Air!
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Samsung'dan Sandy Bridge işlemcili ultra-ince dizüstü bilgisayar; Hedef MacBook Air!
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omerhakanbilici 8 yıl
gerçekten ağırlık nerde hani:D
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Ersin Özbükey 8 yıl
Ağırlık 3 pounddan az olacak diyor burada:

slashgear.com/...

Yani 1,3 kilogram civarında olacak. Şurada da bu bilgiyle uyuşan bir haber var:

teknikweb.net/...

Grafik kartı da tümleşik Intel GT2 diye geçiyor. G3000'i ben duymamıştım.

Görünüşte bomba gibi bir cihaz fakat ateş pahası. Tabi bu kadar ince ve hafif olmasına lüzum yok bence. Sıcaklık sorunlarıyla boğuşuyor sonra millet. Havalandırma sistemi iyi olan, biraz daha kalın olan bir model olabilir. 2 kilogramın altındaki tüm değerlere razıyım ben.
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Batuist 8 yıl
özellikler harika..!!! yeni nesil bir işlemci, 4GB ram ve en önemlisi SSD.. ki ssdlerin performansa ne kadar büyük katkısı olduğu ortada.. ve tüm bunları bu kadarcık ince bir yapıda 6,5 saatlik bir kullanım imkanıyla sunması gerçekten bu makineyi çok çok güzel yapıyor.. gerçekten bravo samsunga..!!
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baycalh 8 yıl
Gerçekten dizayn olarak çok hoş bir makine yapmışlar. Umarım Türkiye'de de görürüz.
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dreampowder 8 yıl
apple sayesinde üretici firmalar artık 10 senelik laptop tasarımlarını bırakıp adam gibi modeller üretmeye başladılar. gerçekten çok güzel olmuş kutluyorum


galaxy-s,galaxy tab tan sonra bu bilgisayar samsung'un asyanın apple'ı olmak gibi bir hedefi olduğunu düşünmeye başladım
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theyapici 8 yıl
güzel makine gerçekten de tebrikler
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Rey Leon 8 yıl
Tasarımı hoş özellikler güzel dvd rw göremedim ben ama hakikaten benim hoşuma gitti
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DH Misafiri 8 yıl
herşeyini yazmışsınız iyi hoş da insan bir de ağırlığını yazar.
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kadirkayik 8 yıl
kasa apple air book u andırıyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Gerçekten şu işlemciyi normal 11" netbooklarda da kullansalar ve cihaz daha kalın olacağı için yine 8-9 saat kullanım süresi olsa. Bu kadar şık olmak zorunda değil ama en azından hızlı olsa. Çünkü Atom çok yavaş. Harbi bıktırıyor adamı..
Core i5-2537M:
TDP: 17Watt
Çekirdek/İşlem: 2/4
CPU Hızı: 1.4Ghz.
TurboBoost2 Tek Çekirdek: 2.3Ghz.
TurboBoost2 İki Çekirdek: 2.0Ghz.
RAM Desteği: DDR3 1333Mhz.
L3 Cache: 3Mb.
Ekran Kartı: Intel G3000
Ekran Kartı Render Frekans Hızı: 350Mhz.
Ekran Kartı Maksimum Dinamik Hızı: 900Mhz.
Hyper Threading: Var.
AVX Komut Seti: Var.
Virtualization : Var.
Bence süper özellikler. Hatta bunun yine 17Watt olup Core i7-2657M olanı var ki onda işlemci 1.6 Turbo'da 2 çekirdek 2.4 ve tek çekirdek 2.7Ghz ve Cache de 4Mb. Grafik kartı da 1Ghz.
Ama işte fiyat pahalı oluyor...
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fatihcanery 8 yıl
kasası çok orjinal olmuş gerçekten
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aeroboy 8 yıl
her geçen gün kaliteli,tasarım açısından güzel bilgisayar modelleri çıkıyor..artık sıkılmıştık 3 kg notebooku sırtımızda taşımaktan..
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