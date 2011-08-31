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Samsung'dan Wintel tabanlı tablet bilgisayar; Series 7

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,8b
1
28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan Wintel tabanlı tablet bilgisayar; Series 7
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Android işletim sistemli tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Samsung, Wintel platformunu kullanan Series 7 tablet bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara Intel'in 1.6GHz'de çalışan Core i5-2467M işlemcisi güç veriyor.
Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 4GB DDR3 bellek ve 64GB/128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile gelen tablet aynı zamanda 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte 802.11n WiFi, 3G bağlantısı için SIM kart slotu, mini HDMI çıkışı ve USB 2.0 portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ve Windows 7 Professional olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olan tablet bilgisayarın iki farklı seçenek ile sunulacağı belirtiliyor. Dileyen kullanıcılar Windows 7 Home Premium işletim sistemi ve kablosuz klavye ile dileyenler ise Windows 7 Professional ve ekstra donanım olmadan alabilecekler.
Samsung Series 7 tabletin 1099$, 1199$ ve 1349$ dolar seviyesinde fiyatlarla sunulacak. 
Samsung'dan Wintel tabanlı tablet bilgisayar; Series 7
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiyede satın alabileceginiz yer

urun.gittigidiyor.com/...

ve
sahibinden.com/...
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Stansflower 7 yıl
Bu cihaz iPad'i geride bırakacak gibi görünüyor.

bhphotovideo.com/...
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smart1978 8 yıl
Bu ürün Windows 7 li geliyor ama Windows 8 çıktığında ücretsiz bu tablete yüklenecek. Samsung Microsoft firması ile yaptığı antlaşma böyle.
Zaten Windows 8 yüklü olarak geliştiricilerine binlerce bedava dağıtılan SLATE budur...
Şuan birçok yerde önsipariş alınıma başlanmış... 1 Kasım da kargolanacak ta...
Internetten videolarını inceledim ekranı kaliteli dokunmatiği özellikle basıca duyarlı kalemi ile tam bir profesyonel tablet /Slate olduğu kolaycana anlaşılacak..
Bu ürünü alan windows 8 i de garanti ediyor...
Donanım olarak epey güçlü...
Yurtdışından kendim için getirmenin yollarına bakmaya başladım bile...
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ilk_ze 8 yıl
Anlamadim gitti windows 8 yakinda geliyor deniyor ama buna ragmen win7 li tablet cikartiyorlar, windowslu tablet almak isteyen win8 i bekler niye win7 alsin ki?
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skid_row 8 yıl
Biri bu Samsungu durdursun.....:(
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Volkie94 8 yıl
Özellikleri açısından göz dolduruyor ama en fazla 2 saat pil ömrü sunacaktır bence bu yüzden mobil bir cihaz diyesi gelmiyor insanın.
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MrSilence 8 yıl
peki overclock yetenekleri nedir?
:P
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umutarslan.com 8 yıl
bir tek dileğim var tablet bilgisayarda underground2 oynamak :D
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Recharged 8 yıl
Fiyatları haberde belirtilen gibiyse bence bu özelliklerde bir tablet için güzel.Tabi ülkemizde fiyatlar yine bu şekilde olmaz.
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artcraft35 8 yıl
NIKEmRe
-Pil süresi nedir ? 3G bağlantıda ve video oynatma süresi-Ekran kartı nedir ? işlemcinin dahili grafik birimimidir yoksa ayrı bir çözümmü ? Bana bu ürünün tablet olarak kullanacaksam pil süresi en az 6-7 saat gitmeli temel windows işlemlerinde 3D uygulamarda sorun çıkartmayacaksa fiyatıda daha düşük olsa alınabilirdi,bunun yerine gidip asusun eee slate tabletide alınabilir.

+ ağırlığı nedir
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Python 8 yıl
-Pil süresi nedir ? 3G bağlantıda ve video oynatma süresi
-Ekran kartı nedir ? işlemcinin dahili grafik birimimidir yoksa ayrı bir çözümmü ?
Bana bu ürünün tablet olarak kullanacaksam pil süresi en az 6-7 saat gitmeli temel windows işlemlerinde 3D uygulamarda sorun çıkartmayacaksa fiyatıda daha düşük olsa alınabilirdi,bunun yerine gidip asus'un eee slate tabletide alınabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 8 yıl Python
NIKEmRe

-Ekran kartı nedir ? işlemcinin dahili grafik birimimidir yoksa ayrı bir çözümmü ?


Intel HD 3000. Zaten bu tür cihazlarda ayrı bir grafik çipi bulunmaz.
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