Samsung'dan Wintel tabanlı tablet bilgisayar; Series 7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android işletim sistemli tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Samsung, Wintel platformunu kullanan Series 7 tablet bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara Intel'in 1.6GHz'de çalışan Core i5-2467M işlemcisi güç veriyor.
Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 4GB DDR3 bellek ve 64GB/128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile gelen tablet aynı zamanda 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte 802.11n WiFi, 3G bağlantısı için SIM kart slotu, mini HDMI çıkışı ve USB 2.0 portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.
İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ve Windows 7 Professional olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olan tablet bilgisayarın iki farklı seçenek ile sunulacağı belirtiliyor. Dileyen kullanıcılar Windows 7 Home Premium işletim sistemi ve kablosuz klavye ile dileyenler ise Windows 7 Professional ve ekstra donanım olmadan alabilecekler.
Samsung Series 7 tabletin 1099$, 1199$ ve 1349$ dolar seviyesinde fiyatlarla sunulacak.
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Zaten Windows 8 yüklü olarak geliştiricilerine binlerce bedava dağıtılan SLATE budur...
Şuan birçok yerde önsipariş alınıma başlanmış... 1 Kasım da kargolanacak ta...
Internetten videolarını inceledim ekranı kaliteli dokunmatiği özellikle basıca duyarlı kalemi ile tam bir profesyonel tablet /Slate olduğu kolaycana anlaşılacak..
Bu ürünü alan windows 8 i de garanti ediyor...
Donanım olarak epey güçlü...
Yurtdışından kendim için getirmenin yollarına bakmaya başladım bile...
:P
+ ağırlığı nedir
-Ekran kartı nedir ? işlemcinin dahili grafik birimimidir yoksa ayrı bir çözümmü ?
Bana bu ürünün tablet olarak kullanacaksam pil süresi en az 6-7 saat gitmeli temel windows işlemlerinde 3D uygulamarda sorun çıkartmayacaksa fiyatıda daha düşük olsa alınabilirdi,bunun yerine gidip asus'un eee slate tabletide alınabilir.
Intel HD 3000. Zaten bu tür cihazlarda ayrı bir grafik çipi bulunmaz.