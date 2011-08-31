Samsung'dan Wintel tabanlı tablet bilgisayar; Series 7

Android işletim sistemli tablet bilgisayarlarıyla gündemde olan Samsung, Wintel platformunu kullanan Series 7 tablet bilgisayarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayara Intel'in 1.6GHz'de çalışan Core i5-2467M işlemcisi güç veriyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 4GB DDR3 bellek ve 64GB/128GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile gelen tablet aynı zamanda 3 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile birlikte 802.11n WiFi, 3G bağlantısı için SIM kart slotu, mini HDMI çıkışı ve USB 2.0 portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ve Windows 7 Professional olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olan tablet bilgisayarın iki farklı seçenek ile sunulacağı belirtiliyor. Dileyen kullanıcılar Windows 7 Home Premium işletim sistemi ve kablosuz klavye ile dileyenler ise Windows 7 Professional ve ekstra donanım olmadan alabilecekler.

Samsung Series 7 tabletin 1099$, 1199$ ve 1349$ dolar seviyesinde fiyatlarla sunulacak.