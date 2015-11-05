Samsung'dan iki yeni dizüstü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ativ Book 9 Spin (Üstte) ve Ativ Book 9 Pro (Altta) isimli iki yeni dizüstü bilgisayar modelini görücüye çıkarttı.

Samsung'un Ativ Book serisine dahil ettiği modellerden özellikle "Spin" dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın Lenovo Yoga 900 ve HP Spectre x360'a rakip olarak hazırladığı ürün, özel menteşe yapısıyla geriye doğru katlanarak farklı formlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bünyesinde 3200 x 1800 piksel çözünürlükte 13-3-inç dokunmatik ekran (270 PPI) yer alan dizüstü bilgisayar, gücünü Intel Core i7 6500U işlemci ile Intel HD 520 grafik biriminden alıyor ve 256GB SSD ile 8GB bellek gibi diğer teknik detaylarıyla sağlam bir seçenek oluşturuyor. 1.3 kg ağırlığı bulunan Spin, 15mm inceliğe sahip ve üç adet USB 3.0 ile HDMI portlarına ve SD kart okuyucuya sahip.

Samsung'un üst seviyede bulunan Ativ Book 9 Pro'su ise standart dizüstü formunda karşımıza çıkıyor. 15.6-inç'lik dokunmatik ekranında (282 PPI) 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan bilgisayar, Intel Core i7 6700HQ işlemcisi ve Nvidia GeForce GTX 950M GPU grafik birimiyle yüksek performans vaadediyor ve Spin'le ortak olarak 256GB SSD depolama birimi ile 8GB bellek taşıyor. 2 kg ağırlığı ve 17.8mm kalınlığı bulunan Pro, Spin'e ek olarak bir adet USB Type C portunu da şık gövdesinde taşıyor.

Samsung'un yeni çözümlerinden Ativ Book 9 Spin "1,400$", Ativ Book 9 Pro ise "1,600$" fiyat etiketleriyle ay içerisinde raflardaki yerini alıyor.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/samsung-s-ultra-light-3k-laptop-puts-the-surface-book-to-shame-1308231