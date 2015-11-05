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Samsung'dan iki yeni dizüstü

Samsung, tanıttığı yeni dizüstü bilgisayar modelleriyle yüksek çözünürlüğü, kompakt yapıyı ve çık tasarımı bir araya getiriyor. Özellikle Ativ Book 9 Spin önemli bir pazara giriş yapıyor.
3 yıl
4,7b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'dan iki yeni dizüstü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ativ Book 9 Spin (Üstte) ve Ativ Book 9 Pro (Altta) isimli iki yeni dizüstü bilgisayar modelini görücüye çıkarttı.
Samsung'un Ativ Book serisine dahil ettiği modellerden özellikle "Spin" dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın Lenovo Yoga 900 ve HP Spectre x360'a rakip olarak hazırladığı ürün, özel menteşe yapısıyla geriye doğru katlanarak farklı formlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bünyesinde 3200 x 1800 piksel çözünürlükte 13-3-inç dokunmatik ekran (270 PPI) yer alan dizüstü bilgisayar, gücünü Intel Core i7 6500U işlemci ile Intel HD 520 grafik biriminden alıyor ve 256GB SSD ile 8GB bellek gibi diğer teknik detaylarıyla sağlam bir seçenek oluşturuyor. 1.3 kg ağırlığı bulunan Spin, 15mm inceliğe sahip ve üç adet USB 3.0 ile HDMI portlarına ve SD kart okuyucuya sahip.
Samsung'un üst seviyede bulunan Ativ Book 9 Pro'su ise standart dizüstü formunda karşımıza çıkıyor. 15.6-inç'lik dokunmatik ekranında (282 PPI) 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan bilgisayar, Intel Core i7 6700HQ işlemcisi ve Nvidia GeForce GTX 950M GPU grafik birimiyle yüksek performans vaadediyor ve Spin'le ortak olarak 256GB SSD depolama birimi ile 8GB bellek taşıyor. 2 kg ağırlığı ve 17.8mm kalınlığı bulunan Pro, Spin'e ek olarak bir adet USB Type C portunu da şık gövdesinde taşıyor.
Samsung'un yeni çözümlerinden Ativ Book 9 Spin "1,400$", Ativ Book 9 Pro ise "1,600$" fiyat etiketleriyle ay içerisinde raflardaki yerini alıyor.
Samsung'dan iki yeni dizüstü
 

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/samsung-s-ultra-light-3k-laptop-puts-the-surface-book-to-shame-1308231 Yorum Yaz
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klimatavsiye 3 yıl en beğenilen gokayaktan
gokayaktan

Samsung dizüstü piyasasından çekildiğini açıklamamış mıydı? Ben baya birşey kaçırmışım herhalde =) Türkiye'de nerelerde Samsung dizüstüleri satılıyor ben artık pek çok yerde görmüyorum.

Çekilmedi sadece bazı ülkelerde artık satılmıyor. Samsung oldukça kaliteli dizüstüleri yapıyor. Birçok laptop kullandım Sony ile Samsungu bu piyasada tek geçerim.
gokayaktanSamsung dizüstü piyasasından çekildiğini açıklamamış mıydı? Ben baya birşey kaçırmışım herhalde =) Türkiye'de nerelerde Samsun...
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Spiderhip 3 yıl
Samsung dizüstü üretimini bitirdi diye duymuştum. Hatta inanamayıp haberleri araştırmıştım. Ne ara geri döndü üretiyor anlamadım ki ?
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kadirirdem 3 yıl
Hersey cok iyi ama fiyatda iyi..
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meego 3 yıl
gtx950 olmamış 970x filan koysaymış neyse,
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swat882 3 yıl
Lenovo Dell ve Microsoft iş bilgisayarlarında en iyi tercih

MSI Monster ve Alienware de elbette oyuncu bilgisayarlarında


Samsung ultrabook um var güzel ürün ve hafif ama bilgisayarcı firmaları tercih ederim bir daha bilgisayar alsam. Şimdilik Surface Pro 3 ümle mutluyum
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serkan78689 3 yıl meego
meego
gtx950 olmamış 970x filan koysaymış neyse,

gtx 950m herşey sonda olmasın mediumda olsun f.hd de oynayayim yada 720p de ultrada oynayauom diyenler için üretilmiş bi ekran karti bu ekran kartina sahip laptobum var acmadigim oyunlar yok
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Patren 3 yıl
4k ekrana gtx 950 gitmemis en kotu gtx 970 olmalidi
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gokayaktan 3 yıl
Samsung dizüstü piyasasından çekildiğini açıklamamış mıydı? Ben baya birşey kaçırmışım herhalde =) Türkiye'de nerelerde Samsung dizüstüleri satılıyor ben artık pek çok yerde görmüyorum.
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klimatavsiye 3 yıl gokayaktan
gokayaktan

Samsung dizüstü piyasasından çekildiğini açıklamamış mıydı? Ben baya birşey kaçırmışım herhalde =) Türkiye'de nerelerde Samsung dizüstüleri satılıyor ben artık pek çok yerde görmüyorum.

Çekilmedi sadece bazı ülkelerde artık satılmıyor. Samsung oldukça kaliteli dizüstüleri yapıyor. Birçok laptop kullandım Sony ile Samsungu bu piyasada tek geçerim.
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Xtrud 3 yıl gokayaktan
gokayaktan
Samsung dizüstü piyasasından çekildiğini açıklamamış mıydı? Ben baya birşey kaçırmışım herhalde =) Türkiye'de nerelerde Samsung dizüstüleri satılıyor ben artık pek çok yerde görmüyorum.

Avrpuadan çekildi diye biliyorum
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