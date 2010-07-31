Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: X180 ve X430

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: X180 ve X430
Tam Boyutta Gör

Samsung'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: X180 ve X430
Tam Boyutta Gör

Samsung yaptığı yeni bir açıklamayla, X180 ve X430 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunacağını açıkladı. Intel Calpella platformunu temel alan yeni modellerin her ikisinde de, LED backlit ekranlara yer veriliyor ve 8 saate kadar pil süresü sunulduğu iddia ediliyor. Ultra-ince tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarlardan X180, 1.20GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i3-330UM işlemcisinden güç alıyor, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics birimini kullanıyor ve 3GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Daha yüksek performans vaad eden X430 modelinde işlemci olarak benzer şekilde Core i3-330UM işlemcisi kullanılırken, 4GB bellek kapasitesine yer verildiği ve hem 3D hem de HD video hızlandırma yeteneğine sahip GeForce 310M'in ekran kartı olarak sistemdeki yerini aldığı bildiriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği sistemlerin ilk olarak Samsung'un anavatanı Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirilirken, uluslararası satışın ne zaman başlayacağı ve sistemlerin hangi fiyatlarla sunulacağı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Peerless 9 yıl
Pil süresine önem verenler için ideal, aşırı performans beklememek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CyberDiamond 9 yıl
Samsung un X serisinde pil süresi önemlidir. Performans için R serisi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 9 yıl
1.3 ghz düşük değil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatlax67 9 yıl
ghz önemlidir ama çok takılmamak lazım
mesela 3.20 ghz pentium 4 ler ile kıyaslanırsa sence hangisi daha hızlı olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim