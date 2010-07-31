Samsung'dan iki yeni dizüstü bilgisayar: X180 ve X430

Samsung yaptığı yeni bir açıklamayla, X180 ve X430 isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını satışa sunacağını açıkladı. Intel Calpella platformunu temel alan yeni modellerin her ikisinde de, LED backlit ekranlara yer veriliyor ve 8 saate kadar pil süresü sunulduğu iddia ediliyor. Ultra-ince tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarlardan X180, 1.20GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i3-330UM işlemcisinden güç alıyor, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD Graphics birimini kullanıyor ve 3GB bellek kapasitesiyle geliyor.

Daha yüksek performans vaad eden X430 modelinde işlemci olarak benzer şekilde Core i3-330UM işlemcisi kullanılırken, 4GB bellek kapasitesine yer verildiği ve hem 3D hem de HD video hızlandırma yeteneğine sahip GeForce 310M'in ekran kartı olarak sistemdeki yerini aldığı bildiriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7'nin eşlik ettiği sistemlerin ilk olarak Samsung'un anavatanı Güney Kore'de satışa sunulacağı bildirilirken, uluslararası satışın ne zaman başlayacağı ve sistemlerin hangi fiyatlarla sunulacağı ise açıklanmadı.