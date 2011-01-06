Samsung'dan netbook/tablet tasarımlı melez bilgisayar: Sliding 7

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, Sliding PC 7 adını verdiği netbook/tablet tasarımlı hibrit bilgisayarını duyurdu. Aslına bakılırsa Slider PC 7, Apple'ın MacBook Air modeline rakip olabilece incelikte bir netbook ancak klavye tercihinin kızaklı tasarımdan yana yapılmasını ve dokunmatik ekrana ekrana yer verilmesi, onun aynı zamanda tablet bilgisayar olarak kullanılmasını da mümkün kılıyor. Intel'in Oak Trail platformunu kullanan sistem, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Ağırlığı 1 kilogram'n altında olan Samsung Sliding PC 7, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisinden güç alan netbook, 2GB bellek geliyor ve işlemciye entegre Z600 serisi grafik birimini kullanıyor. 32GB veya 64GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile alınabileceği belirtilen hibrit tasarımlı netbook, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP kamera, 802.11n WiFi, 3G, WiMAX ve HDMI gibi özelliklerle geliyor.

Harici cihazlarla bağlantı için üzerinde USB portu da bulunan Sliding PC 7'nin tek bir şarj ile 9 saate kadar çalışabildiği belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen melez tasarımlı yeni bilgisayar, gelişmiş dokunmatik ekran deneyimi için Samsung'un Touch Launches arabirimi ile güçlendirilmiş. Yenilikçi, dinamik tasarımı ile dikkat çeken Samsung Sliding PC 7'nin Mart ayında kullanıma sunulması beklenirken, yurt dışında 699 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı.