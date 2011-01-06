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Samsung'dan netbook/tablet tasarımlı melez bilgisayar: Sliding 7

8 yıl
13,8b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Samsung, Sliding PC 7 adını verdiği netbook/tablet tasarımlı hibrit bilgisayarını duyurdu. Aslına bakılırsa Slider PC 7, Apple'ın MacBook Air modeline rakip olabilece incelikte bir netbook ancak klavye tercihinin kızaklı tasarımdan yana yapılmasını ve dokunmatik ekrana ekrana yer verilmesi, onun aynı zamanda tablet bilgisayar olarak kullanılmasını da mümkün kılıyor. Intel'in Oak Trail platformunu kullanan sistem, Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Ağırlığı 1 kilogram'n altında olan Samsung Sliding PC 7, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom Z670 işlemcisinden güç alan netbook, 2GB bellek geliyor ve işlemciye entegre Z600 serisi grafik birimini kullanıyor. 32GB veya 64GB kapasiteli SSD depolama sürücüsü ile alınabileceği belirtilen hibrit tasarımlı netbook, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP kamera, 802.11n WiFi, 3G, WiMAX ve HDMI gibi özelliklerle geliyor.

Harici cihazlarla bağlantı için üzerinde USB portu da bulunan Sliding PC 7'nin tek bir şarj ile 9 saate kadar çalışabildiği belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen melez tasarımlı yeni bilgisayar, gelişmiş dokunmatik ekran deneyimi için Samsung'un Touch Launches arabirimi ile güçlendirilmiş. Yenilikçi, dinamik tasarımı ile dikkat çeken Samsung Sliding PC 7'nin Mart ayında kullanıma sunulması beklenirken, yurt dışında 699 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı.


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DH Misafiri 7 yıl
yurt dısı cıhazı gelmıstır elımde 17 adet var satılık thematrocq @ hot
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Xagdas 8 yıl
"iPad2 kapılarda kuyruk yapamadı" diye duzeltmiş iPad'im, kıskandı mı ne. iPadden yazdım mesajı.
Dogrusu = iPad2 kapılarda kuyruk yapacak. ;))
Hatta 2gece kapisinda yatanlar da olacaktır...
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Xagdas 8 yıl
iPad2 kapılarda kuyruk yapamadı. Ebay'de, Sahibinden'de birilerine avantadan cok para kazandıracak.
USB olsa da olmasa da iPad2 iPad'den daha fazla satacak. Tüm dünya çıktığı gün onu konuşacak. Apple parayı sokucak delik bulamicak, adamlarda yeşil renkli kagitlara fobi oluşacak. Fanboylar alamasalar da ölümüne savaş vericekler forum köşelerinde. Alanlar mest olacak. Youtube'da ilk haftada 50bin video yüklenecek. iPad2'nin çözünürlüğü daha yüksek olduğu için AppStore da HD+ kategorisi çıkabilir. Çağdaş para birikteremezse iPad2 almak için iPad'ini satılığa çıkarabilir.
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Xagdas 8 yıl
HTC Shift kopyası-özentisi-çakması...
Sakın yeni-özgün bir tasarım olduğunu iddia etmesinler.
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ExECaLiBuR 8 yıl
Güzel insan, sen burada tamamen ihtiyaçların doğrultusunda ve beklentileri dile getirerek istediğin bir ürüne ait kişisel görüşünü belirtiyorsun. Olaya sadece subjektif bakıyorsun.
Ben ise işletim sistemiyle ilgili genel bir kıyaslama yaptım. Tablet cihazlar özellikleri ve kullanım şeklinden dolayı daha kolay ve kavranabilir bir işletim sistemi olması gerekir. Windows kullanan bir tabletin kullanımı ne kadar kullanışlı olabilir ki?
Windows 7, temel olarak masaüstü ve dizüstü sistemlerde verimli çalışabilecek bir işletim sistemidir. Donanımın iyi olması gereklidir. Ancak bu özelliklerde bir makineye kapsamlı bir işletim sistemi yüklenirse, kullanıcılar istemeden de olsa her türlü uygulamayı çalıştırma ihtiyacı duyacak. Bu da performans olarak beklentileri karşılamayacak. Haliyle cihazdan soğutacak.
Ancak MacOS ve Android tabanlı sistemler kullanımı daha rahat olacaktır. Çünkü bu konuda çıkan dokunmatik ürünler daha çok ve yaygınlaşmaya da devam etmektedir. Android gelişmeye devam ediyor. Kısa bir sürede Windows düzeyine gelmesini beklemek hayalden de öteye gider.
Demek istediğim Windows kullanan kaç tablet bugüne kadar başarılı olabildi ki?
Evinizdeki masaüstü bilgisayarın dokunmatik olsa, monitörü kucağınıza yatırıp ya da kolunuzla kavrayıp kullandığınızda çok seri mi olacaksınız?
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ToisAndro 8 yıl

ExECaLiBuR

Güzel insan, sen burada tamamen ihtiyaçların doğrultusunda ve beklentileri dile getirerek istediğin bir ürüne ait kişisel görüşünü belirtiyorsun. Olaya sadece subjektif bakıyorsun.



Ben ise işletim sistemiyle ilgili genel bir kıyaslama yaptım. Tablet cihazlar özellikleri ve kullanım şeklinden dolayı daha kolay ve kavranabilir bir işletim sistemi olması gerekir. Windows kullanan bir tabletin kullanımı ne kadar kullanışlı olabilir ki?



Windows 7, temel olarak masaüstü ve dizüstü sistemlerde verimli çalışabilecek bir işletim sistemidir. Donanımın iyi olması gereklidir. Ancak bu özelliklerde bir makineye kapsamlı bir işletim sistemi yüklenirse, kullanıcılar istemeden de olsa her türlü uygulamayı çalıştırma ihtiyacı duyacak. Bu da performans olarak beklentileri karşılamayacak. Haliyle cihazdan soğutacak.



Ancak MacOS ve Android tabanlı sistemler kullanımı daha rahat olacaktır. Çünkü bu konuda çıkan dokunmatik ürünler daha çok ve yaygınlaşmaya da devam etmektedir. Android gelişmeye devam ediyor. Kısa bir sürede Windows düzeyine gelmesini beklemek hayalden de öteye gider.



Demek istediğim Windows kullanan kaç tablet bugüne kadar başarılı olabildi ki?



Evinizdeki masaüstü bilgisayarın dokunmatik olsa, monitörü kucağınıza yatırıp ya da kolunuzla kavrayıp kullandığınızda çok seri mi olacaksınız?


Aslında bu modele multi boot koyarlarsa daha iyi olabilir. Android ve Ubuntu Tablet Edition olabilir mesela. Fiyatın düşmesi açısından.

Ayrıca konuyu iyi okuduysan Samsung bu cihaza dokunmatik deneyimi geliştirmek için bazı modifiyeler yapmış. Bilmiyorum ama başarılı olabilir.
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theyapici 8 yıl
şekil şemal güzel de birde bunun amd fusion versiyonu olsa atdından yenmez
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ToisAndro 8 yıl
Işte bu benim cihazım. Tam da bana göre bir cihaz. Çünkü tablet ile netbook arasında kalmıştım. Tabletlerin beğendiğim sürümleri android kullandığı için almak istemiyordum. iPAD in de eksiği çoktu. En iyisi Windows kullanan bir cihazdı ama onlarında şarj ömürleri kısaydı.
Bu ilaç gibi oldu. Inşallah buraya da gelir.
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exerion 8 yıl
acaba ne zaman cıkar burada
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Ağaçkakan 8 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş.
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