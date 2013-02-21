Samsung'un 4K ve OLED TV'leri, yeni bilgisayarları, NX300 aynasız kamerası ve Eco Bubble hakkında her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un tasarımı ve görüntü kalitesiyle heyecan uyandıran 4K ve OLED teknolojili yeni nesil televizyonları, televizyonların işlemci, bellek ve GPU'su ile yazılımını geliştiren Evolution Kit aksesuarı, Retro görünümlü aynasız kamerası NX300, Chronos 7 serisi oyun ve performans odaklı dizüstü bilgisayar ile ve 7 Serisi ultrabook ve Eco Bubble teknolojisine sahip yeni nesil eşyaları hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.
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erdi hızlı konuşma alışkanlığını gittikçe düzeltiyor. bu videoda da yavaş başladı sonradan biraz hızlandı. ama takdir ediyorum kendisini, zira hayatınız boyunca kazanılmış olan bir alışkanlığın üzerine gitmek kolay iş değildir.
yürü be erdi.