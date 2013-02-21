Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung'un 4K ve OLED TV'leri, yeni bilgisayarları, NX300 aynasız kamerası ve Eco Bubble hakkında her şey!

6 yıl
9,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un tasarımı ve görüntü kalitesiyle heyecan uyandıran 4K ve OLED teknolojili yeni nesil televizyonları, televizyonların işlemci, bellek ve GPU'su ile yazılımını geliştiren Evolution Kit aksesuarı, Retro görünümlü aynasız kamerası NX300, Chronos 7 serisi oyun ve performans odaklı dizüstü bilgisayar ile ve 7 Serisi ultrabook ve Eco Bubble teknolojisine sahip yeni nesil eşyaları hakkında merak edilen her şey bu videomuzda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 6 yıl en beğenilen
4k imiş oled imiş bu tv'lerin alınabilir seviyelere inmesine en iyi ihtimalle 4-5 sene var.
erdi hızlı konuşma alışkanlığını gittikçe düzeltiyor. bu videoda da yavaş başladı sonradan biraz hızlandı. ama takdir ediyorum kendisini, zira hayatınız boyunca kazanılmış olan bir alışkanlığın üzerine gitmek kolay iş değildir.
yürü be erdi.
4k imiş oled imiş bu tv'lerin alınabilir seviyelere inmesine en iyi ihtimalle 4-5 sene var.erdi hızlı konuşma alışkanlığını gittikçe düzeltiyor. bu videoda ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dockhanger 6 yıl
Nightmare70
Resmen Koreyi kalkındırdı Samsung keşke bizim de böyle bir markamız olsa..

bizde olsa halkı degil devleti kalkındırırdı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nodar 6 yıl
Oledler satılmaya başladığında forumda ilk sorulacak soruyu ben söyleyeyim. "Sd performansı nasıl?"

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Bende erdi beyin sunumunu beğeniyorum kendisini Gerçekten çok geliştirdi yalana yok ilk zamanlar hiç bişey anlamıyordum kendimi resmen adapte ediyordum dudaklarına ne konuşuyor diye:D
oled tvleri 4 gözle bekliyorum.çamaşır makinalarına hasta oldum çok şık tasarımları var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
cok güzel heryerde imkansızı başarıyorsunuz heryerde cekim ve video teknoloji ve yeni cıkan sistemler teknoloji vs cihazlar tşk ederim siper calışma yapıyorsunuz profesional caslışma allah kolaylık getirsin ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 6 yıl
Samsung çok büyüdü.. Bilmiyorum bu işin sonu nereye varacak? Adamlar nerdeyse bütün satış kalemlerinde varlar.. Benim öngörüm Dünya yönetiminde-oluşumunda büyük söz sahibi olacakları yönünde..!

Birde bizim Arçelik markamız bunlardan çok daha önce piyasada vardı ve gerçekten de büyük firmaydı, neden bu vizyonu bizim markamız hedefleyemezde Dünya'ya oynayamaz ben onu merak ediyorum?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
Camasir makinasi yikadikdan sorna camasirlari hem kurutsa hem ütüleyip
dürse diye bekliyordum ama olmadi :D Eco bubble bu daa birsey :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzo27 6 yıl
Erdi hocam diline sağlık. Hayır o bu değil de, sen sunumunu bitirdiğinde Hoşçakalın, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere vs gibi şeyler söylediğinde kendimi cevap vermek zorunda hissediyorum ve bende görüşmek üzere, dikkat et kendine gibi şeyler söylüyorum. Bu da ne kadar başarılı bir editör olduğunun kanıtıdır herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut.85 6 yıl
Samsung herzaman bir numara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeYaBaN. 6 yıl
Led Tv yi alalı 2 sene oldu 4k tv lerin alınabilir duruma gelmesi de en az 4 yıl sürer o zaman bir samsung 4k tv alır keyfini süreriz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 6 yıl
Bu markayı seneler önce ilk duyduğumda Samsun'lunun birine ait olabileceğini düşünmüştüm. YUMATU gibi japoncamsı bir tadı var ama tam japon değil diyerek. E Kore'li çıktı... Neredeeeen nereye... Yalnız Samsung işçileri bence tezgah başında can veriyordur. Bu üretime can mı dayanır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 6 yıl BeYaBaN.
BeYaBaN.

Led Tv yi alalı 2 sene oldu 4k tv lerin alınabilir duruma gelmesi de en az 4 yıl sürer o zaman bir samsung 4k tv alır keyfini süreriz.

Aynen Ledi alalı 2 yıl geçti. 4K lara ben ülkemizde daha 10 yıl diye bakıyorum. Halen milletimiz SD yayın izlemekte, SD kanalların yerini HD ler almadı birçoğunu. Ultra HD 10 yıl sonra oturur heralde ülkemizde
Fakat allahtan internet var 4k film indirip izleriz


Ben OLED' ekranları merak ediyorum daha çok. İnşallah fazla sürmez fiyatların düşmesi diye ümit edelim bakalım...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.27 6 yıl
cok güzel olmuş samsng tv ve kamerasları süper son teknoloji kullanıyor süper video da süper olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 6 yıl
Eco bubble özelliği güzelmiş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marmarali 6 yıl
Erdi bey;

chronos 7 malzeme kalitesi nasıl.. Diğer seriler gibi alimunyum görünümlü plastik mi yoksa alimunyum mu ?

Bir de bu ürün de dokunmatik kullanmak ekrana her dokunduğunda panelin sallanmasına yol acacak ve onun her seferinde oynaması demek ve ne yazıkki esneme yapacaktır zamanla diye dusunuyorum. ters çevirip ekranı klavyenin üzerine sabitlemeden kullanılmasının sağlıklı ve uzun ömürlü olmadıgını düşüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz.

Teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 6 yıl
Çamaşır makineleri çok güzel ışıklı felan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozan_ronal 6 yıl
hiç kimse söylemez ancak bu tv tam uhd değil bu uhd redy tv 1 yıl sonra yada 2 yıl sonr 8k teknolojsi çııcak asıl uhd ozaman belli olucak
nasıl ki önce hd redy vardı dah sonra full hd oldu şimdi uhd redy var daha sonra full uhd olucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 22 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
08:13
Samsung QLED TV'lerde yapay zeka ve oyun özellikleri
11,5b izlenme · 6 ay
02:41
Bilgisayara uzaktan bağlanan televizyon
4,8b izlenme · 1 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
991 izlenme · 13 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
03:48
Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu
4,1b izlenme · 2 hf.
10:28
LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları
6b izlenme · 1 ay
06:06
8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor?
11,2b izlenme · 6 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
04:25
Bir takipçimizle Güney Kore'ye gidiyoruz | Samsung TV'lerin merkezine
14b izlenme · 7 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim