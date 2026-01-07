2025'te Türkiye'de en çok satan SUV modeller

SUV'lar global pazarda olduğu gibi Türkiye otomobil pazarında da liderliği ele geçirmiş durumda. Geçen yıl satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu. Peki SUV'ların kendi içerisindeki rekabet ne durumda? İşte 2025'te Türkiye'de en çok satan SUV modellerin listesi:
2025'te en çok satan SUV modeller
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|31.509
|2.
|BYD Seal U
|30.380
|3.
|Togg T10X
|27.583
|4.
|Fiat Egea Cross
|26.820
|5.
|Toyota C-HR
|25.215
|6.
|Dacia Sandero Stepway
|23.699
|7.
|Volkswagen T-Roc
|22.464
|8.
|Peugeot 2008
|22.341
|9.
|Volkswagen Taigo
|21.367
|10.
|Nissan Qashqai
|20.694
|11.
|Peugeot 3008
|18.516
|12.
|Renault Duster
|17.643
|13.
|Hyundai Bayon
|17.258
|14.
|Peugoet 408
|15.035
|15.
|Hyundai Tucson
|13.983
|16.
|BMW X1
|12.248
|17.
|Toyota Corolla Cross
|12.006
|18.
|Volkswagen T-Cross
|11.673
|19.
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|11.321
|20.
|KGM Torres
|10.575
Aralık 2025'te en çok satan SUV modeller
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Duster
|4.704
|2.
|Volkswagen Taigo
|3.913
|3.
|Dacia Sandero Stepway
|3.520
|4.
|Toyota C-HR
|3.034
|5.
|BYD Seal U
|2.919
|6.
|Volkswagen T-Roc
|2.716
|7.
|Peugeot 2008
|2.626
|8.
|Peugeot 3008
|2.621
|9.
|Fiat Egea Cross
|2.592
|10.
|Peugeot 408
|2.389
|11.
|Hyundai Bayon
|2.156
|12.
|Cupra Formentor
|2.155
|13.
|BMW X1
|2.153
|14.
|Hyundai Tucson
|2.106
|15.
|Togg T10X
|1.960
|16.
|KGM Torres
|1.873
|17.
|Volkswagen T-Cross
|1.847
|18.
|Opel Frontera
|1.774
|19.
|Citroen C5 Aircross
|1.709
|20.
|Kia Sportage
|1.691