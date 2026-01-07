Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'te Türkiye'de en çok satan SUV modeller

    2025 yılında en çok satan SUV modelleri paylaşılan resmi veriler üzerinden sizler için derledik. SUV çeşitliliği arttıkça rekabet de kızışıyor. SUV pazarında elektrikli ve hibritler öne çıkıyor.

    SUV'lar global pazarda olduğu gibi Türkiye otomobil pazarında da liderliği ele geçirmiş durumda. Geçen yıl satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV oldu. Peki SUV'ların kendi içerisindeki rekabet ne durumda? İşte 2025'te Türkiye'de en çok satan SUV modellerin listesi:

    2025'te en çok satan SUV modeller

    2025'te en çok satan SUV modeller Tam Boyutta Gör
    Elektrikli ve hibrit modeller SUV satışlarında üst sıraları ele geçirmiş durumda. Tesla Model Y, elektrikli araç kategorisinde olduğu gibi SUV segmentinin de lideri. İkinci sırada ise elektrikli ve PHEV versiyonları bulunan BYD Seal U geliyor. Togg T10X ise 25.215 adetlik satışla üçüncü sırada bulunuyor.

    2025'te en çok satan SUV modeller🚗
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 31.509
    2. BYD Seal U 30.380
    3. Togg T10X 27.583
    4. Fiat Egea Cross 26.820
    5. Toyota C-HR 25.215
    6. Dacia Sandero Stepway 23.699
    7. Volkswagen T-Roc 22.464
    8. Peugeot 2008 22.341
    9. Volkswagen Taigo 21.367
    10. Nissan Qashqai 20.694
    11. Peugeot 3008 18.516
    12. Renault Duster 17.643
    13. Hyundai Bayon 17.258
    14. Peugoet 408 15.035
    15. Hyundai Tucson 13.983
    16. BMW X1 12.248
    17. Toyota Corolla Cross 12.006
    18. Volkswagen T-Cross 11.673
    19. Chery Tiggo 7 Pro Max 11.321
    20. KGM Torres 10.575

    Aralık 2025'te en çok satan SUV modeller

    2025'te en çok satan SUV modeller Tam Boyutta Gör
    SUV'larda aralık ayının lideri ise Renault Duster. ÖTV muafiyetli alımlarda yerlilik şartını karşılayan model, 4.704 adetlik satışla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 3.913 adetle Volkswagen Taigo bulunuyor. Sandero Stepway'in 3.520 adetle üçüncü sırada bulunduğu listede Toyota C-HR da dördüncülüğü elinde tutuyor.

    Aralık 2025'te en çok satan SUV modeller💸
    Sıra Model Adet
    1. Renault Duster 4.704
    2. Volkswagen Taigo 3.913
    3. Dacia Sandero Stepway 3.520
    4. Toyota C-HR 3.034
    5. BYD Seal U 2.919
    6. Volkswagen T-Roc 2.716
    7. Peugeot 2008 2.626
    8. Peugeot 3008 2.621
    9. Fiat Egea Cross 2.592
    10. Peugeot 408 2.389
    11. Hyundai Bayon 2.156
    12. Cupra Formentor 2.155
    13. BMW X1 2.153
    14. Hyundai Tucson 2.106
    15. Togg T10X 1.960
    16. KGM Torres 1.873
    17. Volkswagen T-Cross 1.847
    18. Opel Frontera 1.774
    19. Citroen C5 Aircross 1.709
    20. Kia Sportage 1.691
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abla deme lazım olur ne demek gay hikayeleri merdiven otomatiği zaman ayarı nasıl yapılır beko klima resetleme pasaport ücreti taksit yapan bankalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum