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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 9 serisi 11.6-inç dizüstü bilgisayarı fiyatlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarından 11.6-inç boyutundaki modelin yurt dışı satış fiyatı netleşti. Intel'in çift çekirdekli Core i3-380UM işlemcisinden güç alan ve işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimiyle gelen dizüstü bilgisayara 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD eşlik ediyor.

Yüksek kaliteli kasa yapısına sahip olan ve Apple'ın ikinci nesil MacBook Air ailesine rakip olarak hazırlanan dizüstü bilgisayarda, gelişmiş bağlantı özelliklerine yer verildiğini görüyoruz. 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0, WiMAX ve WiDi (Intel'in kablosuz görüntü aktarma teknolojisi) teknolojilerini destekleyen sistemde Ethernet LAN portu da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, LED HD ekran arka aydıntma özelliğine sahip 81 butonlu klavye gibi detaylara yer verilen sistem, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi ve 6 hücreli pil ile birlikte sunuluyor.

Samsung'un resmi internet sitesinde yer alan fiat bilgisine göre 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesinin 11.6-inç boyutundaki modelei 1199 dolar seviyesinden sunuluyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Samsung bu fiyat mantığıyla ancak nal toplar !! Bütün ürünlerini pahalı satmaya başladı. Önceden fiyat politikası benzer ürünlere göre çok daha ucuzdu. Ne oldu samsung ??? bir tarafınmı kalktı çok satınca. İnadına senın urunlerını almıyorum. Tv de ve Monitörde LG, Foto Mak.Panasonic, Klawye Logitech, Kasada Feel, Kamerada JVC bunların hepsi senın alanındakilere 5 değil 55 çeker. Çünkü sen sadece üretiyorsun SAMSUNG efendi. Üret sat bitti gitti. Hani destek nerede ??? Teknık servıslerın ölü !!!! Yazılım desen yok.
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Erasmus78 8 yıl
İyi de bu fiyata kim Air dururken bunu alır ki?
Azıcık mantıklı ol Samsung.
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emre_x 8 yıl
Apple moda marka halini aldı kötü üründe çıkarsa fiyatında oynamasa gene çok fazla satacaktır. Telefonda sadece alo diyen adam bile gidip IPhone alıyor. Bilgisayarda sadece maillerine bakan ise masasına macbook alıyor. Kalitesine bir diyeceğim yok ama alternatiflerini çok daha ucuza alabilecekken sırf adından dolayı tonla para dökülüyor. Bu durumda da diğer markalar da onu taklit ediyor. En güzelini Sony yapıyor hep kendi çizgisini izliyor.
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kittyhunter 8 yıl
intel hd 3000, 320mden daha performanslı, arada pek fiyat farkı yok. macbook air 11.6'nın rakibi geldi diyebiliriz.
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Batuist 8 yıl
ürünle ilgili daha fazla resim olsaymış keşke oldukça şık duruyor.. ssd kapasitesi ise biraz daha fazla olabilirmiş..
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mavizaman 8 yıl
11.6"ten yola çıkarak ürünün üst seriye ait olamdığı sonucuna ulaşabiliriz snırım.
bu yüzden ssd için 64gb kullanılmış galiba zaten çok tuzlu sddler dediğniiz gibi depolama işine girmeyen kesime hitaben çıkırlmış gibi.
ürün çok şık duruyor bu arada.
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KalemKolik 8 yıl
Çok pahalı,samsung bu aralar nedense fiyatlarını fahiş yaparak acaba yeni bir yolmu deniyor.Yani apple ürünleri gibi elit tabakanın mallarımı dedirtmeye çalışıyor acaba
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bwhiteshark 8 yıl
SSD kapasitesi 256 Gigabyte olmalıydı.
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xxxrunoxxx 8 yıl
64 gb bu devirde kime yeter yanında harici hdd de taşımak gerekir bunun.
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