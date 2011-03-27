Samsung'un 9 serisi 11.6-inç dizüstü bilgisayarı fiyatlandı

Samsung'un resmi tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 9 serisi ultra-ince dizüstü bilgisayarlarından 11.6-inç boyutundaki modelin yurt dışı satış fiyatı netleşti. Intel'in çift çekirdekli Core i3-380UM işlemcisinden güç alan ve işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimiyle gelen dizüstü bilgisayara 2GB DDR3 bellek ve 64GB SSD eşlik ediyor.

Yüksek kaliteli kasa yapısına sahip olan ve Apple'ın ikinci nesil MacBook Air ailesine rakip olarak hazırlanan dizüstü bilgisayarda, gelişmiş bağlantı özelliklerine yer verildiğini görüyoruz. 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0, WiMAX ve WiDi (Intel'in kablosuz görüntü aktarma teknolojisi) teknolojilerini destekleyen sistemde Ethernet LAN portu da bulunuyor.

Diğer özellikleri arasında 1.5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, LED HD ekran arka aydıntma özelliğine sahip 81 butonlu klavye gibi detaylara yer verilen sistem, Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi ve 6 hücreli pil ile birlikte sunuluyor.

Samsung'un resmi internet sitesinde yer alan fiat bilgisine göre 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesinin 11.6-inç boyutundaki modelei 1199 dolar seviyesinden sunuluyor.