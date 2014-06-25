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Samsung'un Android Wear akıllı saati hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

4 yıl
560
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8
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Android Wear akıllı saati hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Geçen yıldan bu yana Gear ailesi serisi ile giyilebilir cihaz pazarında başarılı işler yapan Samsung'un Android Wear işletim sistemi taşıyan yeni bir cihaz daha üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. I/O 2014 konferansına sayılı saatler kala cihaz ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Samsung'un yeni akıllı saati Gear Live adını taşıyacak. 1.63 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Live, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM barındıracak. Cihazda 4GB depolama kapasitesi, IP67 dayanıklılık sertifikası, nabız ölçer ve 300mAh gücünde bir batarya şeklinde diğer özelliklerin olacağı belirtiliyor.

Gear Live önceki modellerden bir miktar daha küçük kasaya sahip olacak ve 7 Temmuz itibariyle raflardaki yerini almaya başlayacak. Fiyatının ise 250-300$ civarında olması bekleniyor.

Önceki seriye göre Gear Live'nin daha düşük bir batarya ve daha iyi bir işlemci ile geldiği söylenebilir. Bunun dışındaki özellikler hemen hemen aynı görünüyor. 

LG G Watch ve Gear Live akıllı saatlerinden internete sızan bazı özellikler yeni nesil Android Wear akıllı saatlerinin kullanım süresi konusunda pek tatminkar olmayacağını gösteriyor. Şimdiye kadar ki çeşitli akıllı saatlerde 1 günden başlayan ve 5 güne kadar giden kullanım sürelerine şahit olmuştuk. Yeni nesil saatlerde de 4-6 gün arasında kullanım sürelerinin olduğu belirtiliyor. 

Tüketicilerin standart kol saatlerinin yerini almak isteyen akıllı saatlerin en az 15 gün veya bir ay şarj etmeden kullanım süresi sunması genelde anketlerde en çok istenen özelliğin başında geliyor. Ancak bu haliyle akıllı saatlerin bu talebi karşılaması biraz zor olacak. 

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Android-Wear-smartwatch-might-be-called-the-Gear-Live-alleged-specs-also-leak_id57487 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Görünüşe göre android saatler donanım olarak birbirinin neredeyse aynısı olacak. Birbirinden ayıran ise tasarım ve pil ömrü olacaktır ki tasarım konusunda moto 360 gibi bir güzellik varken samsung'un işi çok zor

Edit:aklıma gelmişken samsung'un gear 2 ve galaxy gear tasarımları takoz gibi fakat gear fit tasarımı aksine çok hoş ki bunun gibi bir cihaz yapılabilirse tutar

Not:şu anlık gear fit tasarımı yapmak imkansız wear sdk içerisinde sadece kare ve yuvarlak ekran desteği var
Görünüşe göre android saatler donanım olarak birbirinin neredeyse aynısı olacak. Birbirinden ayıran ise tasarım ve pil ömrü olacaktır ki tasarım konusunda moto...
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ganeja 4 yıl
Motorola ve estetik ha....
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DH Misafiri 4 yıl
moto 360 dedemin saatine benziyor. samsung fanı degilim ama samsungun saati daha spor duruyor.Tam Gençler için
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The_Illusionist 4 yıl
E-ink kullanmayan hiçbir akıllı saat 1 hafta batarya süresinden fazlasının göremeyecek bu gidişle.
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bebex 4 yıl
Akıllı saatlerin pisme süresi yaklaşık 2 veya 3 yıl daha surecek. Androidli akıllı telefonlarin pisme suresi ise yaklasik 4 yil sürmüştü. Su anda akilli saat almak pek akıllıca olmayacaktir. Ne zaman ki çinliler bilindik markalardan daha iyi ürünler ortaya koyar (bknz. One plus one, oppo vd.) Iste o zaman almak mantıklı olur.
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alainn 4 yıl
Samsungggg

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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matmuhendisi 4 yıl
Hello moto by by samsung
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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Görünüşe göre android saatler donanım olarak birbirinin neredeyse aynısı olacak. Birbirinden ayıran ise tasarım ve pil ömrü olacaktır ki tasarım konusunda moto 360 gibi bir güzellik varken samsung'un işi çok zor

Edit:aklıma gelmişken samsung'un gear 2 ve galaxy gear tasarımları takoz gibi fakat gear fit tasarımı aksine çok hoş ki bunun gibi bir cihaz yapılabilirse tutar

Not:şu anlık gear fit tasarımı yapmak imkansız wear sdk içerisinde sadece kare ve yuvarlak ekran desteği var
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memoseler 4 yıl
Güzel haber . Git gide ucuzlayacak bunlar...
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