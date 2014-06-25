Samsung'un Android Wear akıllı saati hakkında yeni detaylar ortaya çıktı





Geçen yıldan bu yana Gear ailesi serisi ile giyilebilir cihaz pazarında başarılı işler yapan Samsung'un Android Wear işletim sistemi taşıyan yeni bir cihaz daha üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. I/O 2014 konferansına sayılı saatler kala cihaz ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.





Gelen bilgilere göre Samsung'un yeni akıllı saati Gear Live adını taşıyacak. 1.63 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Gear Live, 1.2GHz saat hızında çalışan bir işlemci ve 512MB RAM barındıracak. Cihazda 4GB depolama kapasitesi, IP67 dayanıklılık sertifikası, nabız ölçer ve 300mAh gücünde bir batarya şeklinde diğer özelliklerin olacağı belirtiliyor.





Gear Live önceki modellerden bir miktar daha küçük kasaya sahip olacak ve 7 Temmuz itibariyle raflardaki yerini almaya başlayacak. Fiyatının ise 250-300$ civarında olması bekleniyor.





Önceki seriye göre Gear Live'nin daha düşük bir batarya ve daha iyi bir işlemci ile geldiği söylenebilir. Bunun dışındaki özellikler hemen hemen aynı görünüyor.





LG G Watch ve Gear Live akıllı saatlerinden internete sızan bazı özellikler yeni nesil Android Wear akıllı saatlerinin kullanım süresi konusunda pek tatminkar olmayacağını gösteriyor. Şimdiye kadar ki çeşitli akıllı saatlerde 1 günden başlayan ve 5 güne kadar giden kullanım sürelerine şahit olmuştuk. Yeni nesil saatlerde de 4-6 gün arasında kullanım sürelerinin olduğu belirtiliyor.





Tüketicilerin standart kol saatlerinin yerini almak isteyen akıllı saatlerin en az 15 gün veya bir ay şarj etmeden kullanım süresi sunması genelde anketlerde en çok istenen özelliğin başında geliyor. Ancak bu haliyle akıllı saatlerin bu talebi karşılaması biraz zor olacak.

http://www.phonearena.com/news/Samsungs-Android-Wear-smartwatch-might-be-called-the-Gear-Live-alleged-specs-also-leak_id57487