Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik

Samsung geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki en ince tablet bilgisayar olan Galaxy Tab 7.7'yi tanıttı. 7.7-inç ekrana sahip olan ve 1.4GHz hızında çift çekirdekli işlemci ile güçlendirilen Android Honeycomb işletim sistemli yeni tablet, ultra-ince tasarımını HD Super AMOLED Plus ekran ile buluşturuyor. Samsung Galaxy Tab 7.7'yi IFA 2011'de inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.