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Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik

7 yıl
190,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki en ince tablet bilgisayar olan Galaxy Tab 7.7'yi tanıttı. 7.7-inç ekrana sahip olan ve 1.4GHz hızında çift çekirdekli işlemci ile güçlendirilen Android Honeycomb işletim sistemli yeni tablet, ultra-ince tasarımını HD Super AMOLED Plus ekran ile buluşturuyor. Samsung Galaxy Tab 7.7'yi IFA 2011'de inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.
 

 

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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Eskiden mobilde izleyebilirdik su DH videolarini ahh ah .)
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kuavo15 7 yıl
DH YETKİLİLERİ LÜTFEN BİZİM İSTEKLERİMİZİ DİKKATE ALIN VİDEO PLAYERİNİZ GERÇEKTEN KÖTÜ BUNU DEĞİŞTİRMEZİNİ TAVSİYE EDİYORUM DİĞER SİTELERDE RAHATÇA AÇABİLİYORUM AMA BURADAKİ VİDEOLARI 1,5 - 2 HAFTADAN BERİ YAVAŞ AÇIYORUM VİDEOLARINIZI YOUTUBE ARACILIĞI İLE PAYLAŞIRSANIZ ÇOK DAHA İYİ OLACAĞININ KANAATİNDEYİM LÜTFEN BİZ DH TAKİPÇİLERİNİ İSTEKLERİNİ DEĞERLENDİRİN...
DH YETKİLİLERİ LÜTFEN BİZİM İSTEKLERİMİZİ DİKKATE ALIN VİDEO PLAYERİNİZ GERÇEKTEN KÖTÜ BUNU DEĞİŞTİRMEZİNİ TAVSİYE EDİYORUM DİĞER SİTELERDE RAHATÇA AÇABİLİYORUM...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Oxeman 7 yıl
muratremix
1.4 ghz dualcore ile bile ipad1 performansi veriyor. Alin size android!

tek bir üründe bu sorun oluyor diye tüm android tabletlere suç atıyor. Alın size iFan
muratremix1.4 ghz dualcore ile bile ipad1 performansi veriyor. Alin size android!tek bir üründe bu sorun oluyor diye tüm android tabl...
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1 Avatar
TeKNoYDN 6 yıl
Ah şu galaxy tabletlerden bir de ben de olsa:)
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ccüneyt 6 yıl
Arkadaşlar, merhaba.

10-15 gün önce yurtdışından Samsung Galaxy Tab 7.7 p6800 cihazı geldi, bugüne kadar sorunsuz kullandım.

Ancak ne olduysa cihazın imei kaydı yapıldıktan sonra oldu,

3G'yi kullanamıyorum,

SİM KARTINIZ BU AĞA BAĞLANMAYA İZİN VERMİYOR DİYE BİR UYARI VERİYOR,

Ürün de Android 3.2 yüklü.

Bu sorunu nasıl düzeltebilirim, bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
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drtarik 7 yıl
Doğubank' ta sordum 1800 tl fiyat verdi girişte sağdaki dükkanda , bir şeyler yiyordu kasadaki çocuk, bir de ister al ister alma tavrı olunca vazgeçtim. 1600 dese alacaktım :-)
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Ginga Bishounen 7 yıl
O nasıl fiyat öyle! Umarım teknomarketlerde uçuk fiyata satılmaz!
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freefalcon 7 yıl
Ekran gerçekten harika çok hoşma gitti..
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corp8slave 7 yıl
Avea getirmeyecek herhalde, duyan bilen var mi?
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4ewer23 7 yıl
Erasmus78
Bu DH editörlerine bir sorum var; İncelemede bir kaç kez süperamoled plus ekranın enerji tüketiminin daha az olduğunu söylediniz. Doğru fakat sadece koyu tonların ağırlıklı olduğu ekranlarda. Bugün hangi web sitesinde koyu tonlar ağırlıklı? Mesela sörf yaptığını donanimhaber sayfalarında o ekran tam bir enerji canavarına döner. Bana inanmıyorsanız bu tablet elinize geçtiğinde iPad veya iPad 2 ile karşılaştırmalı test yapın. Donanınhaber sitelerinde aynı sürede ne kadar şarj yiyiyorlar bir karşılatırın. Bu durum videolarda da aynı şekildedir. Not: Galaxy Tab 7.7 nin bataryası iPadinkinden çok daha kapasiteli ama bahse girerimki web sörfü ve video oynatma süresi açısından iPadden fark yer Galaxy Tab 7.7

ewet şarj konusunda fark yiyebilir çünkü flash desteği var tab 7.7de ama ipadlerde yok tab 7.7 daha çok çalışıyor ve bundan fazla şarj yemesi lazım istediğim sitelere çatır çatır girsinde varsın fazla şarj yesin hiç girememekten iyidir :)
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erkuterkut1 7 yıl
Sn. Donanimhaber yetkilileri affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum.. Samsung tabletlerin hepsinde touchwizz arayüzü biraz kasılmaya neden oluyor.. Ben istesem touch wizz arayüzü silebilirmiyim orjinal adnroid 3.2 kullanma imkanım yokmu ?
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triggertamay 7 yıl
Turkiye de ne zman cikacak acaba bu cihaz? Bilen var mi?
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kalecoo 7 yıl
gsm özelliği var mı tablette acaba...telefon olarakta kullanabilecekmiyiz...
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl kalecoo
kalecoo

gsm özelliği var mı tablette acaba...telefon olarakta kullanabilecekmiyiz...

gsm özelliği normalde yok.. ancak illaki yazılım geliştiricileri buna da bir çözüm bulacaklardır..
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siyahtemas 7 yıl
Sadece eğlence İcin değil, su an tablet alan herkese ipad2 tavsiye ederim... En fanatik galaxy s2 kullanıcısı olarak söylüyorum ki, honeycomb yolun çoooook başında... Tabii ne kadar fazla insan Android tabletlere yönelirse, honeycomb o kadar hızlı gelisecektir... Biz de iyi rekabetin meyvelerini yemeye başlarız... Samsung u taklitcilikle vs suçlamak çok boş ve sığırca hareketler... Siz en iyi cihazı en ucuza almayı hedefleyin, kraldan cok kralci olmayın, yoksa kralın soytarisi durumuna düşersiniz...
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl siyahtemas
siyahtemas

Sadece eğlence İcin değil, su an tablet alan herkese ipad2 tavsiye ederim... En fanatik galaxy s2 kullanıcısı olarak söylüyorum ki, honeycomb yolun çoooook başında... Tabii ne kadar fazla insan Android tabletlere yönelirse, honeycomb o kadar hızlı gelisecektir... Biz de iyi rekabetin meyvelerini yemeye başlarız... Samsung u taklitcilikle vs suçlamak çok boş ve sığırca hareketler... Siz en iyi cihazı en ucuza almayı hedefleyin, kraldan cok kralci olmayın, yoksa kralın soytarisi durumuna düşersiniz...


rekabetin meyvelerini yersek en büyük kumarımızdan sonra yiyeceğiz.. bildiğiniz üzere galaxy s ve s2 gibi en bilindik android cep modelleri için binlerce yazılım geliştirici ve hacker var, dolayısıyla oyunlar, uygulamalar, modifeler, hatta baştan yaratılmış çekirdek ve romlar bolca mevcut.. honeycomb un ise kaynak kodları google tarafından yayınlanmadı bile.. bunda nvidia nın rezil olma korkusu da büyük etken tabi ki, hayatlarının en traş (afedersiniz) sürücüsünü yaptılar büyük ihtimalle..

o yüzden biz androidçiler en büyük kumarı oynadık, google da öyle.. ya google ice cream sandwich ile gelir, ios5 i döver ya da gelecek sene elimizdeki tabletler eskiyince hepimiz gider ipad 3 alırız.. öte yandan eylülün bitmek üzere olduğu bu günlerde de geri sayıma başladık diyebiliriz.. tabi topu sadece google a atmayayım, ios5 in getirdiği 200 küsür yenilik de bakalım kullanıcılardan nasıl not alacak, eski bir iphone 3gs kullanıcısı olarak ios 4 ilk geldiğinde pek sevinememiştim, hele multitasking hayal kırıklığından bahsetmiyorum bile..

umuyorum ki ekim ya da kasım gibi google olaya ağırlığını koyacak.. tabi en kötü senaryo da -tıpkı apple ın galaxy s 2 nin ve htc nin gazabından korkup iphone 5i çıkaramaması gibi- google ın "önce bir ios 5 çıksın da ona göre biz de yayınlarız ice cream sandwich i" demesi, eğer öyle olursa 2 firma birbirini bekler de bekler.. olan bize olur..
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i Am Not Dead 7 yıl
Bugun benim antalyada muayinem vardi zaten uc gun once ameliyat oldum gozden sonra ispartaya geceyim dedim yoldada isparta petre bindim onda turkcell 3g var kullandim biraz sonra forumda gezerken bu konuya rastladim bi baktim mobilde acilmiyo video valla suan cok skldm iki saat notebooku cikartamam neyse
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Volkanbaba 7 yıl
Kasma sorunu olur arkadaşlar demo ürün optimizasyon yapılmamıştır daha.
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kml_sri 7 yıl
hala kasılıyor kasılıyor yav hangi cihaz kasılmıyor ıphone 4 de kullanıyorum içine programı doldurunca makina kasılıyor hatta arada sapıtıyor ve bu işletim sistemi görsellik açısından çok hoş ve herzaman geliştirilmeye açık ve geliştirilicektir lütfen biraz olumlu olun çokmu zor be kardeşim.
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