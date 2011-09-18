Samsung'un en ince tableti Galaxy Tab 7.7'yi inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki en ince tablet bilgisayar olan Galaxy Tab 7.7'yi tanıttı. 7.7-inç ekrana sahip olan ve 1.4GHz hızında çift çekirdekli işlemci ile güçlendirilen Android Honeycomb işletim sistemli yeni tablet, ultra-ince tasarımını HD Super AMOLED Plus ekran ile buluşturuyor. Samsung Galaxy Tab 7.7'yi IFA 2011'de inceledik, işte ilk izlenimlerimiz.
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