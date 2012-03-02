Samsung'un Ivy Bridge tabanlı 17.3-inç dizüstü bilgisayar modeli ön-siparişte

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine yönelik meraklı bekleyiş son bulmak üzere. Yakın gelecekte pazardaki yerini alması beklenen Ivy Bridge platformunun mobil versiyonunu kullanan dizüstü bilgisayarlara ait detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son birkaç yılda dizüstü bilgisyar pazarındaki payını piyasaya sunduğu iddialı modeller ile hissedilir biçimde arttıran Samsung'un NP700Z7C-S01US ürün kodunu kullanan Ivy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ön-siparişte görünmeye başladı.

17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayara, Intel'in 2.3GHz'de çalışan dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi Core i7-3615QM güç veriyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve üzerinde 16 adet uygulama birimi bulunan DirectX 11 destekli HD 4000'in kullanıldığı dizüstü bilgisayarda 8GB DDR3 bellek kapasitesine, hızlı uygulama başlangıcı için 8GB NAND Flash bellek yongasının kullanıldığı Express Cache özelliğine, yerel depolama için 1TB kapasiteli sabit diske ve optik medyalara kayıt için de DVD yazıcısına yer verildiğini görüyoruz.

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Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, görüntülü sohbet için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kamera, 802.11n WiFi ve 8 hücreli pil gibi detaylara verilen sistemde, daha yüksek çoklu ortam deneyimi için JBL tarafından tasarlanan ses sisteminin kullanılıyor. Aynı zamanda alüminyum gövdesi ile şık bir görünüm ve yüksek dayanıklılık sunacağı ifade edilen dizüstü bilgisayarın haberimize konu olan konfigürasyonu 1499$ seviyesinden listelenirken, farklı donanım özelliklerine sahip alternatif versiyonların olması beklenirken, sistemin resmi satışı ise Ivy Bridge platformunun lansmanıyla birlikte başlayacak.