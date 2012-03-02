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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Ivy Bridge tabanlı 17.3-inç dizüstü bilgisayar modeli ön-siparişte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
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55
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un Ivy Bridge tabanlı 17.3-inç dizüstü bilgisayar modeli ön-siparişte
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine yönelik meraklı bekleyiş son bulmak üzere. Yakın gelecekte pazardaki yerini alması beklenen Ivy Bridge platformunun mobil versiyonunu kullanan dizüstü bilgisayarlara ait detaylar ortaya çıkmaya başladı. Son birkaç yılda dizüstü bilgisyar pazarındaki payını piyasaya sunduğu iddialı modeller ile hissedilir biçimde arttıran Samsung'un  NP700Z7C-S01US ürün kodunu kullanan Ivy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayarı ön-siparişte görünmeye başladı.
17.3-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan yüksek performans odaklı dizüstü bilgisayara, Intel'in 2.3GHz'de çalışan dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi Core i7-3615QM güç veriyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen ve üzerinde 16 adet uygulama birimi bulunan DirectX 11 destekli HD 4000'in kullanıldığı dizüstü bilgisayarda 8GB DDR3 bellek kapasitesine, hızlı uygulama başlangıcı için 8GB NAND Flash bellek yongasının kullanıldığı Express Cache özelliğine, yerel depolama için 1TB kapasiteli sabit diske ve optik medyalara kayıt için de DVD yazıcısına yer verildiğini görüyoruz.
Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, görüntülü sohbet için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde yerleşik kamera, 802.11n WiFi ve 8 hücreli pil gibi detaylara verilen sistemde, daha yüksek çoklu ortam deneyimi için JBL tarafından tasarlanan ses sisteminin kullanılıyor. Aynı zamanda alüminyum gövdesi ile şık bir görünüm ve yüksek dayanıklılık sunacağı ifade edilen dizüstü bilgisayarın haberimize konu olan konfigürasyonu 1499$ seviyesinden listelenirken, farklı donanım özelliklerine sahip alternatif versiyonların olması beklenirken, sistemin resmi satışı ise Ivy Bridge platformunun lansmanıyla birlikte başlayacak.  
Samsung'un Ivy Bridge tabanlı 17.3-inç dizüstü bilgisayar modeli ön-siparişte
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knnkpln 7 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
carnador

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klavye tuşlarının rengi, duruş biçimi yani ovalliği ve en basit örnek yön tuşları bile.. Fazla söze gerek yok


Aksini iddia edebilen ?

Ne olmuş yani senin kullandığın bilgisayara benzediyse.Niye bu kadar taktın kafayı.Al bak bunlarda benzemiş.

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carnadorklavye tuşlarının rengi, duruş biçimi yani ovalliği ve en basit örnek yön tuşla...
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DH Misafiri 7 yıl
ya tartıştığınız konuya bakın ister benzesin ister benzemesin size ne kardeşim alan alır. sevmeyenler almasın boşu boşuna konuşmasında bence tasarımı gayet şık ve hoş. Şahsen ben bilgisayar alınca "bu macbook'a benziyor ozaman alamam" demem. Cihazın dışımı yoksa içindeki parçalarmı bu bilgisayarın tasarımıda özellikleride gayet yerinde.
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ecangurkan 7 yıl
ya tasarımlarrı apple'a benziyorsa nolmuş. tasarımı neyapcaksnız özelliklerine göre değerlendirin. tartıştığınız konuya bakın. Bence tasarımı çok şık ve özellikleri gayet iyi. Zaten alacak olan alır. Çok kibar bir bilgisayar bence.
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Haqn 7 yıl
Bu ne yav? Samsung bu kadar mi tasarim acizi? Bir alüminyum unibody'si eksik bunun. Bildigin macbook pro kopyasi bu. Su Samsung televizyonlari tasarlayan tayfadan 2-3 kisi gondersinler bari laptop tarafinada boyle aciz durumlara dusmesinler. Bunu tasarlayan adama sorsan kendi soyler MacBook Pro'dan esinlendim diye, kendiniz itiraf edemiyorsunuz bari laf atmayi birakin. Normalde Samsung'u severim ve Samsung urunlerinide kullandim, ama su laptop tasarimiyla Mercedes'in cakmasini yapan cin firmalarindan bir farki kalmamistir gozumde. Bu arada su 2139812839 tane liseli gibi sticker yapistiriyorlardi laptoplarin ustune, onlara nolmus? bisey olmus sanki..
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bütün yorumlarım şikayet edilir..Bana karşı saçma sapan savunması olan en beğenilen olur sonra gelir bana fanboy derler..

Sonra kalkıp konuşurlar.. Hz. Mevlana ne güzel demiş gerçekten..


Ben sadece bu modeli alacak arkadaşlara öneri de bulundum. Tabii artniyet arayan olursa o kişilerin kendi düşüncesidir..
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berkkarabacak 7 yıl
Bi bitmediniz lan apple fanboyları (belkide girl'leri demek lazım)
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DarthLuca 7 yıl
diemcizone
sikayetvar.com/... alacak arkadaşlarım bi okusun şikayetimi ve samsungun tutarsızlıklarını.

Bu aralar Samsung Series 5 ultrabook alacağımdan merak edip şikayeti okudum. Telefonla görüştüğünüzde servise verin kontrol edelim demişler, mailde de aynısı yazıyor ama siz hala şikayet ediyorsunuz kasanın değişmesini, notebookun değişmesini, ürün iadesini istiyorum diye. Her markada arızala, kozmetik bozukluk çıkabilir ama hiçbir marka telefonla teknik servis arandığında "aaa öylemi size hemen yenisini yolluyoruz" demez. Teknik servise bi verinde sikayeti sonra edin bari...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu alttaki resim mac pc değilmi :))
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Menow 7 yıl
Yani apple a benzeticem diye baya bir efor sarfetmissiniz. Laptop gayet kendine ozgu. Acikcasi siradan laptoplar bile bu laptoptan daha cok apple a benziyor. Bence samsung gayet farkli bir tasarim ortaya cikarmis.
Ne yani touchpad buyuk olunca apple mi oluyor. Peki hic touchpadin konumlandirildigi hizayi apple ile kiyasladiniz mi. Klavyenin ust ve altindaki ayrimlara ne demeli? Ne klavye ne ekrani nede touchpadin apple ile alakasi yok.
Apple fan boylugu gene boy gostermis.
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bratishka 7 yıl
Hd 4000 yazısını okuyuncaya kadar herşey güzeldi.
Ayrıca bunca yorumdan 4 tanesi haberle ilgili. Apple yapmış, samsung çalmış. Çokta umrumdaydı. Sizin kavgalarınız olmadan da o şirketler parayı götürüyor.
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_Ruby_ 7 yıl
Ya bu böyle değildi ki
. Hani 400nit hani gtx675m hani blu-ray...
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eng304 7 yıl
Anakartta Apple'dan ise kolayca OS X kurarız işte :P
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itsthehallowman 7 yıl
Yanlışlıkla Windows dvd si yerine OS X taksan cihazın panik yapacağını sanmıyorum :)
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tibitermo 7 yıl itsthehallowman
itsthehallowman

Yanlışlıkla Windows dvd si yerine OS X taksan cihazın panik yapacağını sanmıyorum :)






guzeldi

ama tasarimin kopyalanmasi kullanicilari niye endiselendiriyorki. birakin apple dusunsun. firmayi bu kadar sahiplenmeyin. isinize geldigini alin kullanin.
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