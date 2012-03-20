Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarını konuştuk

Bu yıl ikincisi düzenlenen Samsung MENA Forum kapsamında şirketin yeni nesil akıllı televizyonları ve televizyonlar için geliştirilen yeni teknolojilerini, Samsung Türkiye Televizyonlardan Sorumlu Ürün Müdürü Veysel Kaya ile konuştuk. Hareket ile kontrol edilebilen, entegre kamera üzerinden gelişmiş kontrol olanağı tanıyan yeni nesil Samsung televizyonlara ait merak edilen detaylar bu videomuzda.

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