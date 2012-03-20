Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu yıl ikincisi düzenlenen Samsung MENA Forum kapsamında şirketin yeni nesil akıllı televizyonları ve televizyonlar için geliştirilen yeni teknolojilerini, Samsung Türkiye Televizyonlardan Sorumlu Ürün Müdürü Veysel Kaya ile konuştuk. Hareket ile kontrol edilebilen, entegre kamera üzerinden gelişmiş kontrol olanağı tanıyan yeni nesil Samsung televizyonlara ait merak edilen detaylar bu videomuzda.
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Yada neden akıllı deniyor bu merete!
Yada bizlerin şimdiki kullandığımız panelleri Aptalmı oluyor o zaman
yaw bu Samy/LGE kadar hileli ve pazarlamaya yönelik sallama/palavra bir üretici
dünyada yok! herifleri çok ciddi takdir ediyorum
ülen lafa bak "SMART TV"
100 sene düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir "Slogan"
valla şimdi benim paneli kaldırıp camdan atacağım "aptal" panelmiş mademki
gerçi aptal-salak bir panel ama hala piyasanın en iyi paneli;ama ben karar verdim yinede atacağım
yaw,ne yapayım aptal paneli ben
++
OLED panelin bile "çakmasını" yaptılar bu uyanıklar!
Geçri bunu yapan bu defa Koreli değilde bir Amerikalı; KODAK
"Colourfiltering system" dediğimiz bir çalışma ile Oled panele bu adapte ediliyor ve al sana çakma OLED
oluveriyor
İnsanlarda gelince balıklama atlayacak bu panelin üstüne!
Harbi OLED te var tabiki,şuanda kullandığınız Camera/Tablet/Phone v.s harbi OLED tir,ama bunların ebatları bit kadar
olduğu için maliyetide çoık ucuzdur,ama ebat büyüdükçe maliyet katlanıyor,işte Kodak burada kafayı işleterek geliştirdiği
sistemi Oled panellere uyguluyor,alın size büyük ebat OLED(yani çakma Oled tabiki!!)
Pled paneller yakında gelmeye başladıkça özellikle fiyatına bakarak çakmamı yoksa harbimi şak diye anlarsınız!
çakması tabiki ilk etapta LGE den geliyor;ucuz işler bunlarda çünkü!
Samy deki durum net değil,aslında Oled üretmek tekniği açısından çok basit ama sorunları hala bitmediği için(büyük ebatlarda)
çıkarılmıyor birde bu uyanık üreticiler işin KAR marjına bakıyorlar! şaunda tatlı seviyede değil bu iş!!
Dolayısıyla çakma ile çıkıp sonra harbisini çakabilirler!
Yani Samy ve LGE vede diğerleri için Oled panel çıkarmak her zaman kolay ama pazar durumu ve fiyat v.s derken
sürekli gecikme yaşanıyor!
Samy ve LGE de harbi OLED zaten mevcut;şuanda dünyada 3 ana Oled Modül üreticisi vardır ve en büyükleride
Samy/LGE/AUO-Taiwan dır,AUO ise herkese mal satıyor(Samy ve LGE dahil)
Oled panel yeni nesil paneller içinde en ucuz ve maliyeti diğerlerine göre daha düşük ve üretimi en kolay olanıdır!
ama en çok sorunda bu panelde vardır! bunun ne kadarını giderdiler belli değil!
1-Ömür konusu hala bir muamma ve 10/15bin saat şimdilerde 25bin saat denilsede buna işi bilenler sadece gelmektedir!
ama bana göre 5/10bin saat giderse çok normaldir
2-"Blue-colour deviation and fall" denilen ve tipik Oled sorunu olan ve hala nedeni bilinmeyen bir mavi renk sorunu vardır!!
bunuda ne yaptıkları belli değil ve bu sebebten panelin RGB seviyesi tutmuyor veya zor set ediliyor v.s bu konuda muhtelif
teknik sorunlar hala devam etmektedir!!(zaten bu kadar gecikmesinin sebebide bu ve benzeri sorunlardır!!)
çakma-Oled te ise Kodak tarafından geliştirilen sistemde belkide bunun önüne geçtiler ve yeni bir RGB veya benzer filter-element
ile çakmada olsa sistemi iyileştirmiş de olabilirler aa buda bilinmiyor;daha doğrusu sorunlar biliniyorda,netice ne oldu bu bilinmiyor
Ama uyanık üreticiler slogan atmada veya Akıllı panel diye laflar üretmede çok akıllılar doğrusu,yaw mevcut panel sisteminde
daha bir sürü teknik ve sistem hataları var ama bunlara kimse bakmıyor!
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