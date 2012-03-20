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Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarını konuştuk

7 yıl
66,7b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Samsung MENA Forum kapsamında şirketin yeni nesil akıllı televizyonları ve televizyonlar için geliştirilen yeni teknolojilerini, Samsung Türkiye Televizyonlardan Sorumlu Ürün Müdürü Veysel Kaya ile konuştuk. Hareket ile kontrol edilebilen, entegre kamera üzerinden gelişmiş kontrol olanağı tanıyan yeni nesil Samsung televizyonlara ait merak edilen detaylar bu videomuzda.
 

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santhora 7 yıl en beğenilen
Ya herşey konuşulmuş da bi sorsaydınız adama. Samsun geçen sene özellikle D7000 ve D8000 serilerinde kullanıcılara ışık sızması ve bulutlanma gibi kronik sorunlar yaşattı. Bu sene bunlara karşı bir geliştirme oldu mu? Durum nedir diye. Adam ancak anlatıyo biz şunu yaptık bunu yaptık diye ama biraz da sorunlardan bahsetsin. Millet binlerce tl harcıyor, alıyor tv'yi. Sonra ışıkları kaptıp bi film izleyeyim diyo. O da ne. Ekran evlere şenlik her yeri parlıyo. Bence firmalarla röportaj yaparken hep iyi yönlerden değilde birazda eksikler hakkında sorular sorarak adamların dikkatini çekmeli. Çünkü malum servisler bireysel olarak tüketiciyi mağdur etmek için canla başla çalışıyor.
Ya herşey konuşulmuş da bi sorsaydınız adama. Samsun geçen sene özellikle D7000 ve D8000 serilerinde kullanıcılara ışık sızması ve bulutlanma gibi kronik sorunl...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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albani 7 yıl
TV "Akıllı" olunca ne oluyor acaba


Yada neden akıllı deniyor bu merete!

Yada bizlerin şimdiki kullandığımız panelleri Aptalmı oluyor o zaman


yaw bu Samy/LGE kadar hileli ve pazarlamaya yönelik sallama/palavra bir üretici
dünyada yok! herifleri çok ciddi takdir ediyorum

ülen lafa bak "SMART TV"


100 sene düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir "Slogan"


valla şimdi benim paneli kaldırıp camdan atacağım "aptal" panelmiş mademki


gerçi aptal-salak bir panel ama hala piyasanın en iyi paneli;ama ben karar verdim yinede atacağım
yaw,ne yapayım aptal paneli ben


++
OLED panelin bile "çakmasını" yaptılar bu uyanıklar!
Geçri bunu yapan bu defa Koreli değilde bir Amerikalı; KODAK

"Colourfiltering system" dediğimiz bir çalışma ile Oled panele bu adapte ediliyor ve al sana çakma OLED
oluveriyor


İnsanlarda gelince balıklama atlayacak bu panelin üstüne!

Harbi OLED te var tabiki,şuanda kullandığınız Camera/Tablet/Phone v.s harbi OLED tir,ama bunların ebatları bit kadar
olduğu için maliyetide çoık ucuzdur,ama ebat büyüdükçe maliyet katlanıyor,işte Kodak burada kafayı işleterek geliştirdiği
sistemi Oled panellere uyguluyor,alın size büyük ebat OLED(yani çakma Oled tabiki!!)

Pled paneller yakında gelmeye başladıkça özellikle fiyatına bakarak çakmamı yoksa harbimi şak diye anlarsınız!
çakması tabiki ilk etapta LGE den geliyor;ucuz işler bunlarda çünkü!
Samy deki durum net değil,aslında Oled üretmek tekniği açısından çok basit ama sorunları hala bitmediği için(büyük ebatlarda)
çıkarılmıyor birde bu uyanık üreticiler işin KAR marjına bakıyorlar! şaunda tatlı seviyede değil bu iş!!

Dolayısıyla çakma ile çıkıp sonra harbisini çakabilirler!

Yani Samy ve LGE vede diğerleri için Oled panel çıkarmak her zaman kolay ama pazar durumu ve fiyat v.s derken
sürekli gecikme yaşanıyor!

Samy ve LGE de harbi OLED zaten mevcut;şuanda dünyada 3 ana Oled Modül üreticisi vardır ve en büyükleride
Samy/LGE/AUO-Taiwan dır,AUO ise herkese mal satıyor(Samy ve LGE dahil)

Oled panel yeni nesil paneller içinde en ucuz ve maliyeti diğerlerine göre daha düşük ve üretimi en kolay olanıdır!
ama en çok sorunda bu panelde vardır! bunun ne kadarını giderdiler belli değil!

1-Ömür konusu hala bir muamma ve 10/15bin saat şimdilerde 25bin saat denilsede buna işi bilenler sadece gelmektedir!
ama bana göre 5/10bin saat giderse çok normaldir

2-"Blue-colour deviation and fall" denilen ve tipik Oled sorunu olan ve hala nedeni bilinmeyen bir mavi renk sorunu vardır!!
bunuda ne yaptıkları belli değil ve bu sebebten panelin RGB seviyesi tutmuyor veya zor set ediliyor v.s bu konuda muhtelif
teknik sorunlar hala devam etmektedir!!(zaten bu kadar gecikmesinin sebebide bu ve benzeri sorunlardır!!)

çakma-Oled te ise Kodak tarafından geliştirilen sistemde belkide bunun önüne geçtiler ve yeni bir RGB veya benzer filter-element
ile çakmada olsa sistemi iyileştirmiş de olabilirler aa buda bilinmiyor;daha doğrusu sorunlar biliniyorda,netice ne oldu bu bilinmiyor

Ama uyanık üreticiler slogan atmada veya Akıllı panel diye laflar üretmede çok akıllılar doğrusu,yaw mevcut panel sisteminde
daha bir sürü teknik ve sistem hataları var ama bunlara kimse bakmıyor!

++
TV "Akıllı" olunca ne oluyor acabaYada neden akıllı deniyor bu merete!Yada bizlerin şimdiki kullandığımız panelleri Aptalmı ol...
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nepasvior 5 yıl
Bende de akıllı tv var ama akıllı özelliğinin hiçbirini kullanmıyorum, zira çinden aldığım 30 dolarlık android stick hdmi çıkışı ile bağlandı mı tv ye en akıllı tv den daha akıllı oluyor, akıllı tvler sırf para tuzağı almayın boşuna paranıza yazık alın quad core cpu 2gb ram quad core gpu en kral wifi blutut lu usb çıkışlı android stick 45 dolar, yazık paranıza
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[May] 6 yıl
Uygulama geliştiren üniversite öğrencilerine nasıl destek oluyorsunuz cevabını uzattıkça uzatıyor adam.
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toyomo 6 yıl
lg lm 660 47 nasıl
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kenoly_77 7 yıl
Yakın zamanda ya SAMSUNG UE40ES7000 yada LG 42LM760S almayı düşünüyordum ama özellikle amon35 ve albani'nin yazdıklarından etkilendim ve bir daha düşüneceğim.
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soting068 7 yıl
Ekran kartı halen bu sektörü ayakta tutuyor ama oyunlar gelişmezse mobil ortam masaüstünü yakalar hatta tv ile birleşince oturma odamızdan arka odaya sadece uyumak ve ... yapmak için gider oluruz..
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whip28 7 yıl
Gozluksuz 3D Toshiba nın 55ZL2G modeliyle Türkiyeye geldi.. :)
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chilalilin 7 yıl
alıyor tv'yi. Sonra ışıkları kaptıp bi film izleyeyim diyo. O da ne. Ekran evlere şenlik her yeri parlıyo. Bence firmalarla röportaj yaparken hep iyi yönlerden değilde birazda eksikler hakkında sorular sorarak adamların dikkatini çekmeli.
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MyhM66 7 yıl
15 sene sonra alırım işde :p
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a.ylmz 7 yıl
TV kumandası kullanmanın,sesle ya da hareketle komuttan çok daha kullanışlı ve kolay olduğunu düşünen sadece ben miyim?
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DH Misafiri 7 yıl
bu gidişle birkaç sene içerisinde PC odası kavramı kalmayacak , mobil aletler ve TV'nin donanım özellikleri sayesinde oturma odasını hem şık hem de teknolojik tutabileceğiz.
Masaüstünü tarihe gömmek zaten çoğu büyük donanım ve yazılım şirketlerinin hedefi olmuş durumda.Neden ? çünkü senede bir telefonunu pad bilgisayarını değiştirmeye gönüllü milyonlar var ama bir pc kurduğunuzda kaç sene kullanıyoruz.Ekran kartı halen bu sektörü ayakta tutuyor ama oyunlar gelişmezse mobil ortam masaüstünü yakalar hatta tv ile birleşince oturma odamızdan arka odaya sadece uyumak ve ... yapmak için gider oluruz..
frostburn
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