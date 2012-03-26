Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab 11.6 olabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy Note 10.1 modelini yakında kullanıma sunmaya planlarken, kendi geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımına yönelik materyallerde bir başka yeni modeline ait görsel paylaşmış olabilir. Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte haberimizde de yer verdiğimiz görselin, 11.6-inç boyutunda olduğu belirtilen tabletin iPad 3'e karşı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olduğu konuşuluyor.
ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan Exynos 5250 işlemcisinin, saf çekirdek performansına ek olarak yine ARM tarafından geliştirilen Mali-604 GPU'su ile yüksek grafik performansını birlikte sunabileceği belirtiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle Galaxy Tab 2'nin çizgilerini taşıyan tablete ilişkin yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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Apple da 4 kat güçlü işlemci yapmıştı testlerde gördük.Samsung'un da 5kat grafik performansını görürüz. 3 kat 5 kat iyi sallıyor teknoloji firmaları.
Çözünürlük savaşları başlamıştır. Apple 2048x1536=3.15MP, Samsung 2560*1600=4.1MP olabilir. 2K (2048×1080) , 4K (4096×2160) yeni çözünürlük standartlaşması hızlanacak zaten2k tvler cıkıyor önce filmler sonra projeksiyon cihazları, kameralar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları, tv yayınları, internet sayfaları yeni çözünürlük standardına uyacak. Kapitalizm ağlarını örecek.