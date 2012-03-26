Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab 11.6 olabilir

Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy Note 10.1 modelini yakında kullanıma sunmaya planlarken, kendi geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımına yönelik materyallerde bir başka yeni modeline ait görsel paylaşmış olabilir. Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte haberimizde de yer verdiğimiz görselin, 11.6-inç boyutunda olduğu belirtilen tabletin iPad 3'e karşı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olduğu konuşuluyor.

ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan Exynos 5250 işlemcisinin, saf çekirdek performansına ek olarak yine ARM tarafından geliştirilen Mali-604 GPU'su ile yüksek grafik performansını birlikte sunabileceği belirtiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle Galaxy Tab 2'nin çizgilerini taşıyan tablete ilişkin yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.