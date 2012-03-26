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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab 11.6 olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,1b
1
30
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy Note 10.1 modelini yakında kullanıma sunmaya planlarken, kendi geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımına yönelik materyallerde bir başka yeni modeline ait görsel paylaşmış olabilir. Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte haberimizde de yer verdiğimiz görselin, 11.6-inç boyutunda olduğu belirtilen tabletin iPad 3'e karşı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olduğu konuşuluyor.
ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan Exynos 5250 işlemcisinin, saf çekirdek performansına ek olarak yine ARM tarafından geliştirilen Mali-604 GPU'su ile yüksek grafik performansını birlikte sunabileceği belirtiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle Galaxy Tab 2'nin çizgilerini taşıyan tablete ilişkin yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.  

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emirizmir 7 yıl en beğenilen
"32nm High-K Metal Gate (HK/MG) düşük enerji tüketimli işlemcileriyle 2012 yılına performans ve pil ömrü konusunda Samsung’un damga vuracağını tahmin ediyoruz. ARM Mali-T604 ve A15 işlemcinin özelliklerine göz attığımızda, 2 kat daha yüksek işlem gücü, saniyede 12.8GB hafıza bant genişliği, ve5 kat daha fazla grafik performansı gibi hafife alınmayacak yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bunun yanında Samsung, 2012'de akıllı telefonlarda normal ve ağır arası kullanımda tam gün pil ömrü sağlayacağını açıklayarak 2011'in en önemli sorununa çözüm getirecek." miş.

Apple da 4 kat güçlü işlemci yapmıştı testlerde gördük.Samsung'un da 5kat grafik performansını görürüz. 3 kat 5 kat iyi sallıyor teknoloji firmaları.
Çözünürlük savaşları başlamıştır. Apple 2048x1536=3.15MP, Samsung 2560*1600=4.1MP olabilir. 2K (2048×1080) , 4K (4096×2160) yeni çözünürlük standartlaşması hızlanacak zaten2k tvler cıkıyor önce filmler sonra projeksiyon cihazları, kameralar, bilgisayar monitörleri, oyun konsolları, tv yayınları, internet sayfaları yeni çözünürlük standardına uyacak. Kapitalizm ağlarını örecek.
"32nm High-K Metal Gate (HK/MG) düşük enerji tüketimli işlemcileriyle 2012 yılına performans ve pil ömrü konusunda Samsung’un damga vuracağını tahmin ediyoruz....
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PES_21_Murat 7 yıl fx57
fx57







 

Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy Note 10.1 modelini yakında kullanıma sunmaya planlarken, kendi geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımına yönelik materyallerde bir başka yeni modeline ait görsel paylaşmış olabilir. Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte haberimizde de yer verdiğimiz görselin, 11.6-inç boyutunda olduğu belirtilen tabletin iPad 3'e karşı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olduğu konuşuluyor.

 

ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan Exynos 5250 işlemcisinin, saf çekirdek performansına ek olarak yine ARM tarafından geliştirilen Mali-604 GPU'su ile yüksek grafik performansını birlikte sunabileceği belirtiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle Galaxy Tab 2'nin çizgilerini taşıyan tablete ilişkin yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.  

 


,,resimdeki tablket ne zaman cıkıcak ? duyurulkmus hala bır gelısme yok galaxy note 2 de cıktı ? ve yeni ipad den daha iyi diyebılcenız bır urun var mı iş iicn kullanıcam ekran çözünürlüğü önemli ...saygılaırmla
1 Yanıt Yanıtla
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eser123 7 yıl PES_21_Murat
PES_21_Murat

fx57







 

Kapalı kapılar ardında yeni nesil tablet bilgisayarlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı Galaxy Note 10.1 modelini yakında kullanıma sunmaya planlarken, kendi geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımına yönelik materyallerde bir başka yeni modeline ait görsel paylaşmış olabilir. Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte haberimizde de yer verdiğimiz görselin, 11.6-inç boyutunda olduğu belirtilen tabletin iPad 3'e karşı yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olduğu konuşuluyor.

 

ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan Exynos 5250 işlemcisinin, saf çekirdek performansına ek olarak yine ARM tarafından geliştirilen Mali-604 GPU'su ile yüksek grafik performansını birlikte sunabileceği belirtiliyor. Tasarım özellikleri itibariyle Galaxy Tab 2'nin çizgilerini taşıyan tablete ilişkin yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.  

 


,,resimdeki tablket ne zaman cıkıcak ? duyurulkmus hala bır gelısme yok galaxy note 2 de cıktı ? ve yeni ipad den daha iyi diyebılcenız bır urun var mı iş iicn kullanıcam ekran çözünürlüğü önemli ...saygılaırmla

Samsung Ativ çıkacak, win 8 işletim sistemli. Smart pc olarak, dock takılabilecek, spen bulunacak, pro sürümünde i3 ve i 5 işlemci var. Win 8'in resmi çıkış tarihi olan 29 ekim'i bekliyorlar. Şimdilik ön satış yapılıyor. duyduğum kadarıyla, teknoloji marketlerin depolarına girmiş bile ama dediğim gibi win 8 resmi tarihini bekliyorlar. Türkiye'ye gelmesi aralık olur. Bende bunları bekliyorum.
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1963bursa 7 yıl
Bir tablette HDD yada fiyatı uygunsa SSD olmasının çok yolu var, er yada geç bunlar olacak zaten, dahili slim BD-Yazıcı bile takılacaktır. Şu anda dersek slim 3.5" HDD'ler var, 2.5" HDD'ler var bunlar makul.
Şarja gelince elimden çok dizüstü geçti, alışkanlık hep fişte kullanırım, o kadar yıl şarjdan kullanımım hep 8-10 dk dır, istisna olarak 2-3 kere 3 saate yakın şarjdan kullanmışlığım vardır, Tablette alsam bu alışkanlık devam edecek, sonuç olarak HDD'li tableti arayanlardan biri de benim.
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hacı.basat 7 yıl
Atom işlemcili olan bir cihazı almak gaflettir ama HDD'si olan bir tableti, işlemcisi atom olmaması şartıyla alırım.. Bir HDD'nin ağırlığı olayı mübalağa, pire için yorgan mı yakalırmış, Çatır çatır her işimi görür... :)
Ayrıca bulut veri depolarına vesikalık fotoğrafı mı bile koymam, veri güvenliği denilince sadece depolama anlaşılmaz, gizlilik ve mahremiyet var.
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darkaura 7 yıl
Olay sadece hdd nin agirligi degil, kalinligi ve tukettigi enerji miktarida soz konusu. yuksek eneri ayrica daha agir ve kalin bataryada demek. son 5 senede mobil cihazlarin bu sekilde yukselmesi bir acidan ssd lerin gelisimiylede alakali. kapasiteli ssd ler gelmemis olsa pc guclerinde mobil telefon yada tablet kullanimi yalan olurdu.

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darkaura 7 yıl
Hdd tabletle ayni incelik, ayni hafiflik ve 10saata varan pil omurleri hayal olur ki, su an tableti satan sey bu ozellikleri. Agir ve kisa pil omurlu olcaksa netbook alirim, ofis islerimide gorur. Insanlarin farkli ihtiyaclarinin kaliplandirilmasina karsiyim ama tablettede boyle bir gercek var. Yoksa piyasada hdd li atom islemcili tabletlerde vardi. Simdi nerdeler bilen varmi.
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Prequel 7 yıl
Bu resimdeki oyun nedir??
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abdulmusavvir 7 yıl
cumeyt
bu HDD li olsun diyen arkadaslar ole dusunuyorumki mekanik disklerden hic agizlari yanmamis verilerini kaybetmemisler, bulut veri depolari ucretsiz kullanicilara bile buyuk kapasite alanlari saglarken internetin buzdolaplarina bile girdigi bi zamanda, benim dusuncem varsin HDD siz olsun.

Mesleğim veri, tedbirim de tedbir, şu an içinse ihtiyacım HDD'li tablet, kendi adınıza konuşmayı öğrenmelisiniz.
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E_Aydin35 7 yıl
Çıkacak tablet elbette yeni iPad ile karşılaştırılacaktır doğrusu çok merak ediyorum bende çıkacak tableti.. Samsung ama en şahanesinden yapıcak bu sefer bence..
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cumeyt 7 yıl
bu HDD li olsun diyen arkadaslar ole dusunuyorumki mekanik disklerden hic agizlari yanmamis verilerini kaybetmemisler, bulut veri depolari ucretsiz kullanicilara bile buyuk kapasite alanlari saglarken internetin buzdolaplarina bile girdigi bi zamanda, benim dusuncem varsin HDD siz olsun.
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abdulmusavvir 7 yıl
Dizüstü kullanmak istemiyorum, aynı boyutlarda HDD'si olan bir tablet dizüstünün bana verebileceği her şeyi fazlasıyla karşılar. İytiyaçlar insandan insana değişiyor, bazı arkadaşlar kendi kullanımlarını genellemeye kalkmışlar, piyasada HDD'li tablet şu an ihtiyaç.
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idris-tolar 7 yıl
A15 işlemciyi S3 e neden koymuyorsun SAMSUNG..!!! cekirdekmi çıtlatıcaz..:DD:
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