Tam Boyutta Gör Samsung’un Temmuz ayında tanıtması beklenen yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7 ile ilgili sızıntılar art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak çevrimiçi platformlarda paylaşılan yeni bir görüntü, cihazın ince yapısına rağmen dikkat çekici bir kamera çıkıntısına sahip olacağını ortaya koydu. Görselde yer alan kılıf, telefonun genel kalınlığını yansıttığı gibi kamera modülünün belirgin çıkıntısını da gözler önüne seriyor.

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Galaxy Z Fold 7, incelirken kamera modülü kalınlaşıyor

Söz konusu görsel, Reddit’te bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve muhtemelen erken üretim bir kılıfa ait olan bir fotoğraf üzerinden yayılmaya başladı. Görüntüdeki kılıf, kamera lenslerine ve koruyucularına denk gelen yüksekliklerle şekillendirilmiş. Bunun altında ise cihazın arka panelinden dışa doğru uzanan ve kamera için ekstra alan sağlayan yükseltilmiş bir platform yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önceki sızıntılarda cihazın kamera çubuğu yalnızca önden görünüyordu ve çıkıntının ne kadar yüksek olduğu tam olarak anlaşılamıyordu. Ancak bu yeni sızıntı, kamera modülünün boyutları hakkında çok daha net bir fikir sunuyor. Kamera çıkıntısının tahmin edilenden büyük olması ise bazı kullanıcılar için estetik bir tercih olmasa da yüksek performanslı kameralar için gerekli teknik alanı sağlayabileceği düşünülüyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 7 sızıntısı: Kamera tasarımı şaşırttı

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