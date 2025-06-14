Samsung Galaxy Z Fold 7 sızıntısı: Kamera tasarımı şaşırttı

Galaxy Z Fold 7, incelirken kamera modülü kalınlaşıyor
Söz konusu görsel, Reddit’te bir kullanıcı tarafından paylaşılan ve muhtemelen erken üretim bir kılıfa ait olan bir fotoğraf üzerinden yayılmaya başladı. Görüntüdeki kılıf, kamera lenslerine ve koruyucularına denk gelen yüksekliklerle şekillendirilmiş. Bunun altında ise cihazın arka panelinden dışa doğru uzanan ve kamera için ekstra alan sağlayan yükseltilmiş bir platform yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.