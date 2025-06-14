Galaxy F36 tanıtım öncesi sızdı: Tasarımı ve teknik detayları belli oldu

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Samsung'un yeni F serisi modeli Galaxy F36, resmi tanıtımından önce Google Play Console’da görüntülendi. Listeleme sayesinde cihazın hem tasarımı hakkında net bir fikir edinildi hem de bazı teknik detaylar ortaya çıktı. Orta segmentte konumlandırılan telefon, Samsung’un alışık olduğumuz çizgisini sürdürerek sade ama işlevsel bir tasarımla geliyor.

Galaxy F36’nın ön yüzünde damla çentikli bir ekran yer alıyor. Bu tasarım günümüzde biraz eski kalsa da Samsung, özellikle bütçe dostu modellerde bu formu kullanmaya devam ediyor. Arka kısımda ise üçlü kamera sistemine ev sahipliği yapan kapsül biçimli bir modül dikkat çekiyor. İki kamera aynı çerçeve içinde toplanmışken, üçüncü kamera bu grubun altında ayrı bir alana yerleştirilmiş. LED flaş ise modülün sağ tarafına konumlandırılmış durumda.

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Ekran tarafında kullanıcıları 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan bir panel karşılıyor. Piksel yoğunluğu ise 450 ppi seviyesinde, bu da görüntülerin oldukça keskin olacağını gösteriyor. Gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 1380 işlemciden alan Galaxy F36, 6 GB RAM ile destekleniyor. Yazılım tarafında ise cihazın Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıktığı, Samsung’un One UI 7 arayüzünü taşıdığı bilgisi doğrulandı.

Galaxy F36’nın sadece kendisiyle sınırlı bir model olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Aynı teknik altyapıya sahip Galaxy M36 ve Galaxy Jump 4 isimli iki model daha listelerde yer alıyor. Bu üç cihazın ortak kod adı “m36k” olarak belirtilmiş. M36 modeli daha geniş pazarlara yönelik olabilirken, Jump 4 adının yalnızca belirli bölgelere özel sunulması bekleniyor.

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Galaxy F36 tanıtım öncesi sızdı: Tasarımı belli oldu

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