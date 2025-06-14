Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy F36 tanıtım öncesi sızdı: Tasarımı ve teknik detayları belli oldu

    Samsung'un yeni orta segment modeli Galaxy F36, tanıtım öncesi Google Play Console’da tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Cihaz, tasarımı, donanımı ve yazılım özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Galaxy F36 tanıtım öncesi sızdı: Tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni F serisi modeli Galaxy F36, resmi tanıtımından önce Google Play Console’da görüntülendi. Listeleme sayesinde cihazın hem tasarımı hakkında net bir fikir edinildi hem de bazı teknik detaylar ortaya çıktı. Orta segmentte konumlandırılan telefon, Samsung’un alışık olduğumuz çizgisini sürdürerek sade ama işlevsel bir tasarımla geliyor.

    Galaxy F36’nın ön yüzünde damla çentikli bir ekran yer alıyor. Bu tasarım günümüzde biraz eski kalsa da Samsung, özellikle bütçe dostu modellerde bu formu kullanmaya devam ediyor. Arka kısımda ise üçlü kamera sistemine ev sahipliği yapan kapsül biçimli bir modül dikkat çekiyor. İki kamera aynı çerçeve içinde toplanmışken, üçüncü kamera bu grubun altında ayrı bir alana yerleştirilmiş. LED flaş ise modülün sağ tarafına konumlandırılmış durumda.

    Ekran tarafında kullanıcıları 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan bir panel karşılıyor. Piksel yoğunluğu ise 450 ppi seviyesinde, bu da görüntülerin oldukça keskin olacağını gösteriyor. Gücünü Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 1380 işlemciden alan Galaxy F36, 6 GB RAM ile destekleniyor. Yazılım tarafında ise cihazın Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıktığı, Samsung’un One UI 7 arayüzünü taşıdığı bilgisi doğrulandı.

    Galaxy F36’nın sadece kendisiyle sınırlı bir model olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Aynı teknik altyapıya sahip Galaxy M36 ve Galaxy Jump 4 isimli iki model daha listelerde yer alıyor. Bu üç cihazın ortak kod adı “m36k” olarak belirtilmiş. M36 modeli daha geniş pazarlara yönelik olabilirken, Jump 4 adının yalnızca belirli bölgelere özel sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    P
    power-pc 43 dakika önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel zafira neden tutulmuyor en iyi kombi markası peugeot rifter alınır mı hentai animeler günde 1 kere büyük tuvaletini yapmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum