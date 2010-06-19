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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 modellerini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, Radeon HD 5550 serisine iki yeni model ekliyor. Her ikisi de Mavi renkli baskılı devre kullanan ekran kartların, Arctic Cooling üretimi çift slot tasarımlı soğutucu ile referans tasarımlı modelle kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyorlar.

320x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli yeni kartların her ikisi de 512MB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartlarında görüntü aktarımı için D-Sub ile birlike DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sapphire'in yeni modelleri arasındaki farkı ise HyperMemory teknolojisi oluşturuyor. Bu desteği sunan kart ile birlikte, grafik işlemcinin kullanabildiği bellek kapasitesi, sistem belleğinden yapılacak takviye ile 3840MB'a kadar yükseltilebiliyor ve bu sayede yüksek bellek kapasitesi gerektiren uygulamalar daha rahat çalıştırılabiliyor.

Yeni modellere ek olarak Sapphire, ArcSoft firması ile iş birliğine gittiğini ve Radeon HD 5550 tabanlı yeni bir ekran kartı satın alan kullanıcıların, TotalMedia Theatre 3 yazılımının Platinum versiyonunu %50 daha ucuza satın alabileceklerini açıkladı.

Sapphire GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 modellerini duyurdu
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djpisagor 9 yıl
Fiyat olarak 100$ seviyesi olur ama o paraya DX11 destekli düşük performanslı bir kart için değer mi tartışılır?
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Batuist 9 yıl
kart giriş seviyesi için fena değil.. fiyat bilgiside olsaymış daha güzel olurmuş...
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nassair 9 yıl
üfff karta bak bea :D
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Trecc11 9 yıl
hakikaten bazı firmalara gün doğdu
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gorlinux 9 yıl
maşşallah ! teknoloji bu hızda ilerlemeye devam ederse (ki kesin) 2 yıl sonra neler olur acaba belki 128 bit işletim sistemlerine geçmeden direk 256 bit 'e geçeriz :)
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foreverFB1907 9 yıl
Haber için donanımhaber pazarlama aş'ye teşekkür!!!
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Bassplayerr 9 yıl
Casper'a müjde alıp koyarlar bunu sonra 3 gb ekran kartı var derler
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