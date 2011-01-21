Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu

AMD'nin Radeon HD 6900 serisi ekran kartları için hazırladığı özel tasarımlı modellerle gündemde olan Sapphire, Radeon HD 6870 tabanlı Vapor-X ve Toxic çözümlerini duyurdu. Yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modellerine ağırlık veren Sapphire, özel tasarımlı yeni modelleriyle ilgili fiyat segmentlerinde rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. Her iki model de özel soğutucularla gelirken, Vapor-X çözümü standart, Toxic ise arttırılmış saat hızlarında görev yapıyor.

10 fazlı güç kontrol ünitesi başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı yeni ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahipler. Sapphire'in Radeon HD 6870 Vapor-X modeli 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında görev yaparken, hız aşırtmalı olarak sunulan Toxic modeli ise 970MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI 1.4a ve iki adet mini DisplayPort konnektörüyle geliyorlar.

Sapphire'in yeni ekran kartlarından Radeon HD 6870 Toxic 222 Avro, Radeon HD 6870 Vapor-X ise 218 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.