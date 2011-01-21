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Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu
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AMD'nin Radeon HD 6900 serisi ekran kartları için hazırladığı özel tasarımlı modellerle gündemde olan Sapphire, Radeon HD 6870 tabanlı Vapor-X ve Toxic çözümlerini duyurdu. Yaklaşan GeForce GTX 560 Ti lansmanı öncesinde hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modellerine ağırlık veren Sapphire, özel tasarımlı yeni modelleriyle ilgili fiyat segmentlerinde rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. Her iki model de özel soğutucularla gelirken, Vapor-X çözümü standart, Toxic ise arttırılmış saat hızlarında görev yapıyor.

10 fazlı güç kontrol ünitesi başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı yeni ekran kartları, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahipler. Sapphire'in Radeon HD 6870 Vapor-X modeli 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında görev yaparken, hız aşırtmalı olarak sunulan Toxic modeli ise 970MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartları, görüntü aktarımı içinse çift DVI, HDMI 1.4a ve iki adet mini DisplayPort konnektörüyle geliyorlar.

Sapphire'in yeni ekran kartlarından Radeon HD 6870 Toxic 222 Avro, Radeon HD 6870 Vapor-X ise 218 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.

Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu
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Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu
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Sapphire, Radeon HD 6870 Vapor-X ve HD 6870 Toxic modellerini duyurdu
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Musculation 8 yıl
almanyada satisa cikti fiyat olarak hd5870 vapor-x ten daha ucuzlar :) performans olarak ayni karti gecemiyorlar ama..
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vulcain 8 yıl
@hapocod hocam yaparlardı yapmasına ama sağlıklı olmayacağı kanısına varmış olabilirler ya da kullanıcıya da o.c potansiyeli bırakmış olabilirler, kaldı ki ben gtx 560 ti' nin 1 ghz sabit hızla geleceğinden şüpheliyim...
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ghost recon advanced 8 yıl
fiatlar son derece güzel uçuk değil ama bakalım bizde nasıl olacak
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hapocod 8 yıl
Toxic olan modelin az daha hızları yükseltip 1ghz de satamazlarmıydı?
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