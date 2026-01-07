AMD resmen 2nm dönemine girdi: Instinct MI400 serisi ve Helios detaylandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, CES kapsamında Instinct MI430X, MI440X ve MI455X hızlandırıcılarını kapsayan yeni MI400 serisini tanıtırken aynı zamanda ilk raf ölçekli yapay zeka donanım platformu Helios mimarisi hakkında kapsamlı teknik bilgiler paylaştı. AMD’nin açıklamaları, farklı ölçek ve ihtiyaçlara hitap eden bütüncül bir veri merkezi yaklaşımına işaret ediyor.

AMD Helios

Tam Boyutta Gör AMD’nin ilk raf ölçekli sistem çözümü olan Helios, Zen 6 tabanlı EPYC “Venice” işlemciler üzerine inşa edildi. Sistem, tek bir yapı içerisinde 72 adet Instinct MI455X hızlandırıcı barındırıyor. Ağ ve veri aktarımı tarafında ise AMD Pensando “Salina” 400 DPU ile Pensando “Vulcano” 800 AI NIC çözümleri kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Toplamda 31 TB HBM4 bellek kapasitesine sahip Helios, 1,4 PB/s seviyesinde toplam bellek bant genişliği sunuyor. Performans tarafında ise sistemin, yapay zeka çıkarımı için 2,9 FP4 exaFLOPS ve yapay zeka eğitimi için 1,4 FP8 exaFLOPS düzeylerine ulaşması hedefleniyor. Bu değerler 4.600 CPU çekirdekli ve 18.000 GPU çekirdekli ölçekleme için geçerli.

Bu ölçek ve performans, doğal olarak ciddi güç tüketimi ve gelişmiş soğutma gereksinimlerini de beraberinde getiriyor. AMD, Helios’un yalnızca bu altyapıyı sağlayabilecek modern yapay zeka veri merkezleri için tasarlandığını özellikle vurguluyor.

EPYC Venice “Zen 6”

Tam Boyutta Gör Yeni nesil EPYC Venice “Zen 6”, Zen 6C mimarisi üzerine inşa ediliyor ve 256 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. İşlemci, 8 adet Zen 6C CCD, iki IOD ve ek yönetim chipletlerinden oluşan karmaşık bir yapı sunuyor.

AMD, EPYC Venice ailesiyle birlikte %70’in üzerinde performans ve verimlilik artışı ile %30’dan fazla iş parçacığı yoğunluğu artışı vaat ediyor. Ayrıca işlemci, 192 çekirdekli standart Zen 6 varyantlarıyla da sunulacak. Bu modellerde 16 CCD, her birinde 12 Zen 6 çekirdeği ve toplamda 768 MB L3 önbellek yer alıyor.

AMD MI400 serisi

Tam Boyutta Gör Instinct MI455X, AMD’nin bugüne kadar geliştirdiği en büyük ve en karmaşık GPU’lardan biri olarak konumlanıyor. Hızlandırıcı; iki büyük GCD (Graphics Compute Die), iki MCD (Memory Controller Die) ve 16 adet HBM4 bellek yongası içeriyor. AMD CEO’su Dr. Lisa Su, etkinlik sırasında hem EPYC Venice hem de MI455X’in fiziksel örneklerini sergileyerek şirketin 2 nm üretim sürecine fiilen geçtiğini doğruladı.

MI400 ailesi için daha önce paylaşılan teknik hedeflere göre hızlandırıcılar; FP4’te 40 PFLOPs, FP8’de 20 PFLOPs hesaplama gücü, 432 GB HBM4 bellek, çip başına 19,6 TB/s bellek bant genişliği, 3,6 TB/s scale-up ve 300 GB/s scale-out bant genişliği sunacak.

Tam Boyutta Gör Helios’un merkezinde yer alan MI455X’in yanı sıra Instinct MI400X ailesi, AMD açısından önemli bir ilke imza atıyor. Serideki GPU’lar, TSMC’nin N2 (2 nm sınıfı) üretim süreci ile üretilen hesaplama chipletlerine sahip olacak. Bu da MI400 serisini 2 nm teknolojisini kullanan ilk GPU’lar arasına yerleştiriyor. AMD, ayrıca bu seride CDNA 5 mimarisini ilk kez farklı alt kümelere ayırarak, her hızlandırıcıyı hedeflenen iş yüküne göre özel olarak optimize ediyor.

Yeni tanıtılan MI440X ve MI455X, düşük hassasiyetli yapay zeka iş yüklerine odaklanıyor ve FP4, FP8 ile BF16 formatları için optimize ediliyor. Daha önce duyurulan MI430X ise hem sovereign AI hem de HPC senaryolarını hedefliyor; bu nedenle FP32 ve FP64 gibi yüksek hassasiyetli hesaplamaları tam destekliyor. AMD, bu ayrıştırılmış tasarım yaklaşımı sayesinde gereksiz yürütme birimlerini ortadan kaldırarak güç verimliliği ve maliyet avantajı elde ettiğini belirtiyor.

Kurumsallık ve ölçeklenebilirlik ön planda

Tam Boyutta Gör Instinct MI440X, AMD’nin yeni Enterprise AI platformunun merkezinde yer alıyor. Bu platform, bir EPYC “Venice” işlemci ve sekiz adet MI440X GPU içeren standart bir raf sunucu olarak konumlandırılıyor. Eğitim, ince ayar ve çıkarım iş yüklerini hedefleyen sistem, mevcut veri merkezi güç ve soğutma altyapılarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandı ve mimari değişiklik gerektirmeden entegrasyon sunuyor.

AMD Ryzen AI Halo çıktı: Nvidia DGX Spark’a doğrudan rakip 1 gün önce eklendi

MI430X, MI440X ve MI455X hızlandırıcılar, ölçekleme tarafında Infinity Fabric ile birlikte UALink desteği sunacak. Bu özellik, söz konusu hızlandırıcıları UALink destekleyen ilk çözümler arasına taşıyor. Ancak AMD, UALink’in yaygın kullanımının Astera Labs, Auradine, Enfabrica ve Xconn gibi ekosistem ortaklarının geliştireceği anahtarlama çözümlerine bağlı olduğunu belirtiyor. Bu firmaların 2026’nın ikinci yarısında UALink anahtarlama silikonlarını sunması halinde, Helios sistemleri UALink üzerinden birbirine bağlanabilecek. Aksi durumda ise UALink-over-Ethernet, mesh ya da torus gibi daha geleneksel topolojiler kullanılacak.

Raflar arası ölçekleme için ise AMD, Helios platformunda Ultra Ethernet desteği sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, Pensando Pollara 400G ve ilerleyen dönemde çıkacak Pensando Vulcano 800G ağ kartları gibi mevcut adaptörlerle uyumlu çalışarak güncel veri merkezlerinde ileri seviye bağlantıyı mümkün kılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

AMD 2nm dönemine girdi: Instinct MI400 ve Helios detaylandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: