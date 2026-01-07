AMD resmen 2nm dönemine girdi: Instinct MI400 serisi ve Helios detaylandı

Bu ölçek ve performans, doğal olarak ciddi güç tüketimi ve gelişmiş soğutma gereksinimlerini de beraberinde getiriyor. AMD, Helios’un yalnızca bu altyapıyı sağlayabilecek modern yapay zeka veri merkezleri için tasarlandığını özellikle vurguluyor.
EPYC Venice “Zen 6”
AMD, EPYC Venice ailesiyle birlikte %70’in üzerinde performans ve verimlilik artışı ile %30’dan fazla iş parçacığı yoğunluğu artışı vaat ediyor. Ayrıca işlemci, 192 çekirdekli standart Zen 6 varyantlarıyla da sunulacak. Bu modellerde 16 CCD, her birinde 12 Zen 6 çekirdeği ve toplamda 768 MB L3 önbellek yer alıyor.
AMD MI400 serisi
MI400 ailesi için daha önce paylaşılan teknik hedeflere göre hızlandırıcılar; FP4’te 40 PFLOPs, FP8’de 20 PFLOPs hesaplama gücü, 432 GB HBM4 bellek, çip başına 19,6 TB/s bellek bant genişliği, 3,6 TB/s scale-up ve 300 GB/s scale-out bant genişliği sunacak.
Yeni tanıtılan MI440X ve MI455X, düşük hassasiyetli yapay zeka iş yüklerine odaklanıyor ve FP4, FP8 ile BF16 formatları için optimize ediliyor. Daha önce duyurulan MI430X ise hem sovereign AI hem de HPC senaryolarını hedefliyor; bu nedenle FP32 ve FP64 gibi yüksek hassasiyetli hesaplamaları tam destekliyor. AMD, bu ayrıştırılmış tasarım yaklaşımı sayesinde gereksiz yürütme birimlerini ortadan kaldırarak güç verimliliği ve maliyet avantajı elde ettiğini belirtiyor.
Kurumsallık ve ölçeklenebilirlik ön planda
MI430X, MI440X ve MI455X hızlandırıcılar, ölçekleme tarafında Infinity Fabric ile birlikte UALink desteği sunacak. Bu özellik, söz konusu hızlandırıcıları UALink destekleyen ilk çözümler arasına taşıyor. Ancak AMD, UALink’in yaygın kullanımının Astera Labs, Auradine, Enfabrica ve Xconn gibi ekosistem ortaklarının geliştireceği anahtarlama çözümlerine bağlı olduğunu belirtiyor. Bu firmaların 2026’nın ikinci yarısında UALink anahtarlama silikonlarını sunması halinde, Helios sistemleri UALink üzerinden birbirine bağlanabilecek. Aksi durumda ise UALink-over-Ethernet, mesh ya da torus gibi daha geleneksel topolojiler kullanılacak.
Raflar arası ölçekleme için ise AMD, Helios platformunda Ultra Ethernet desteği sunmayı planlıyor. Bu yaklaşım, Pensando Pollara 400G ve ilerleyen dönemde çıkacak Pensando Vulcano 800G ağ kartları gibi mevcut adaptörlerle uyumlu çalışarak güncel veri merkezlerinde ileri seviye bağlantıyı mümkün kılıyor.