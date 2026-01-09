Nvidia'dan sessiz karar: RTX 50 SUPER şimdilik gelmiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın RTX 50 SUPER serisine yönelik sızıntılar farklı bir boyut kazandı. Son raporlara göre şirket, RTX 50 SUPER yenilemesini net bir takvim vermeden süresiz olarak erteledi. AIC ortaklarına iletilen bilgilere göre, projenin artık standart bir lansman takvimine bağlı olmadığı belirtiliyor.

RTX 50 SUPER şimdilik gelmiyor

Kaçıranlar için daha önceki bilgiler, RTX 50 SUPER serisinin RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER ve RTX 5070 SUPER modellerini kapsayacağını öne sürüyordu. Bu yenilemenin yeni bir GPU mimarisinden ziyade, bellek tarafında yapılacak güncellemelerle sınırlı kalacağı belirtilmişti. Sızıntılara göre NVIDIA, 2 GB yerine 3 GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerine geçiş yapmayı planlıyordu.

Ancak güncel piyasa koşulları bu planı zorlaştırmış görünüyor. Bellek maliyetlerindeki artış, birden fazla modelde VRAM kapasitesinin yükseltilmesini ciddi şekilde pahalı hale getiriyor. Bu durum, tüketici sınıfı ekran kartlarının üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.Ayrıca özellikle veri merkezi ve yapay zekâ odaklı hesaplama GPU’larına olan talebin hızla artması, şirketin üretim kapasitesini bu alana kaydırmasına neden oluyor.

Daha yüksek kâr marjına sahip bu segment, RTX 50 SUPER gibi ara güncellemelerin geri plana itilmesine yol açmış durumda. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise rekabet cephesi. 2026 yılı için AMD tarafında yeni nesil RDNA tabanlı tüketici ekran kartlarına dair net bir baskı bulunmaması, Nvidia'nın mevcut RTX 50 serisini daha uzun süre piyasada tutabilmesine olanak sağlıyor.

Öte yandan RTX 60 ve AMD RDNA5 mimarisinin en erken 2027 ortalarında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla RTX 50 Super serisinin 2026 içerisinde veya DRAM krizi çözülmezse tamamen iptal edildiğini görebiliriz.

