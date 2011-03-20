Sapphire de Radeon HD 6990'ın OC Modu'nu garanti kapsamında tutuyor

AMD'nin, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için kafa karıştıran bir uygulamaya gittiğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Kart üzerine bir anahtar yerleştiren ve bu sayede dileyen kullanıcılara ikinci BIOS'u devreye sokarak grafik işlemci hızlarını 830MHz'den 880MHz'e çıkartma olanağı tanıyan AMD, resmi dökümanlarında adım adım anlattığı bu uygulamayı garanti kapsamı dışında tuttarak tartışma başlatmıştı.

AMD'nin resmi açıklamasında sonra önce XFX ardında da PowerColor, Radeon HD 6990 için verdikleri garantinin OC Modu'nu da kapsadığını açıklayarak AMD'den farklı bir yol izlemişlerdi. Bu konuda adım atan üçüncü isim ise Sapphire oldu ve firma, Radeon HD 6990 için OC Modu'nun da garanti kapsamında olduğunu açıklarken, ikinci BIOS'ta kartın grafik işlemci hızlarının 880MHz'e, buna bağlı olarakta güç tüketiminin 450 Watt'a çıktığını dolayısıyla kullanıcıların artan güç ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte güç kaynağına sahip olmaları gerektiğini belirtti.