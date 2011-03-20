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Sapphire de Radeon HD 6990'ın OC Modu'nu garanti kapsamında tutuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 için kafa karıştıran bir uygulamaya gittiğini daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Kart üzerine bir anahtar yerleştiren ve bu sayede dileyen kullanıcılara ikinci BIOS'u devreye sokarak grafik işlemci hızlarını 830MHz'den 880MHz'e çıkartma olanağı tanıyan AMD, resmi dökümanlarında adım adım anlattığı bu uygulamayı garanti kapsamı dışında tuttarak tartışma başlatmıştı.

AMD'nin resmi açıklamasında sonra önce XFX ardında da PowerColor, Radeon HD 6990 için verdikleri garantinin OC Modu'nu da kapsadığını açıklayarak AMD'den farklı bir yol izlemişlerdi. Bu konuda adım atan üçüncü isim ise Sapphire oldu ve firma, Radeon HD 6990 için OC Modu'nun da garanti kapsamında olduğunu açıklarken, ikinci BIOS'ta kartın grafik işlemci hızlarının 880MHz'e, buna bağlı olarakta güç tüketiminin 450 Watt'a çıktığını dolayısıyla kullanıcıların artan güç ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte güç kaynağına sahip olmaları gerektiğini belirtti.


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jedah 8 yıl
en doğru kararı vermişler okadar para verdikten sonra o.c yapacak müşterinin kafasında soru işareti kalkar
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NecroCyber-777 8 yıl
peki şimdilik 3 fşrma buna destek veriyor peki diğleri?? mesela his garanti dışı mı bırakacak asus msi gigabyte vs
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Bu Bir Tavsiyedir 8 yıl
Önceki uyulama saçmaydı iyi oldu bu
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JrMaster 8 yıl

NECROCYBER

peki şimdilik 3 fşrma buna destek veriyor peki diğleri?? mesela his garanti dışı mı bırakacak asus msi gigabyte vs



rekabette kaybı göze alırsa bıraksın yok yemez iki kart daha fazla satarım garantiyide koyarım derse kazanır


güven özveri tecrubesi olan kartına garanti koyuyor
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sinanozk 8 yıl
en azından 850-900 w lık bi psu ile sorun çıkarıcanı sanmıyorum ki bu kartı alacak olanlar da güç tüketimini fazla önemsemiceklerdir...
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Solitude 8 yıl
Eeee sanırım o/c moduna garanti vermeyen marka kalmadı zaten garanti vermemeleri kendi ticari menfaatleri doğrultusunda büyük bir hata olurdu. Madem hepsi garanti veriyor ozaman bu polemiğin tek bir sebebi olmalı. Reklam
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theyapici 8 yıl
1000 watt psu m var param olsa fazladan alırdım yani problem değil.AMD nin de kart gönderip göndermemesi önemli değil alan yine alır.Biz sadece bakıp ''hımm güzel kartmış'' diyenlerden oalcağımız için.
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m-99 8 yıl
O kadar gürültü koparıldı, hepsi birer birer garanti veriyor işte.. Amd boşu boşuna kendini polemik konusu yaptırdı. Ta en baştan diyebilirdi geliştiricilerin destek sunacağını.
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Reddemon35 8 yıl
AMD garanti dışı tuttuysa bildiği bişey vardır surekli oc modda yanıyordur uretıcılerde bıos ıle sureklı oc modda kalmasını engellemıstır ancak benım tum dh uyelerı olarak AMD yı kınamamız gerekıyor cunku kartı ıncelemek ıcın DH ya yollamayacaklarmıs.
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Hk@n 8 yıl

Reddemon35

AMD garanti dışı tuttuysa bildiği bişey vardır surekli oc modda yanıyordur uretıcılerde bıos ıle sureklı oc modda kalmasını engellemıstır ancak benım tum dh uyelerı olarak AMD yı kınamamız gerekıyor cunku kartı ıncelemek ıcın DH ya yollamayacaklarmıs.

yollamasınlar kendileri kaybeder
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alito 8 yıl
bence AMD kendini gereksiz bir polemiğin içine soktu. bunlara hiç gerek yoktu. partnerleriyle masaya oturup işin garanti kısmını onlara bırakabilirdi ve zaten gelişen süreçte bütün partnerler şimdi olduğu gibi sırayla bu garantiyi vermek zorunda kalacaktı.
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LeßroN 8 yıl
eve ufak bir trafo kurmak gerekebilir
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CodeMachine 8 yıl
@wolkan_rx7 DH inceleme gelmeyebilirmiş 6990 için, ayrıca Nvidia haberlerinde nükleer santral geyiği çeviren AMD fanları neden 6990 ın 450 W güç tüketimini görünce sus pus oluyor anlamadım...
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theyapici 8 yıl
eee sorun hallolmuştur bence
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TiesTorN 8 yıl
Mantıklı olan da bu zaten... Fabrika ayarına garanti vermemek nasıl bi saçmalıktır...
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wolkan_rx7 8 yıl
Dh inceleme nerde kaldı tşk haber icin
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