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Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini kullanıma sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından Sapphire, özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelinden sonra, Radeon HD 6970 tabanlı yeni bir model daha piyasaya sürülüyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde özel tasarımlı soğutucu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının çalışma frekansıları ise henüz açıklanmadı. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni Radeon HD 6970 modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini kullanıma sunuyor
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Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini kullanıma sunuyor
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ogkasa 8 yıl
tasarım bence gayet hoş. Sapphire'in çok arıza cıkarmasının sebebi cok satmasıdır. Bu hangi markada olsa aynısı olur azck farklı olsa bile
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mertekin 8 yıl
Sapphire'in şimdiye kadar sadece 1 modelini kullandım.Sorunsuzdu.Şimdi ne durumda bilmiyorum.
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Tanarri 8 yıl
sapphire en çok Ati kartı üreten firma fakat en çok da ağrıza çıkaranlardan bisi o yüzden fx5200 kulanırım demiş arkadaş ayrıca sizdeki sapphire düzgün çalıştı diye bu genelemede ağrıza yaratmasının gerçeğini değiştirmez! ayrıca pcb mavi renk yapıca ve sticker değişince özelmi modelmi oldu bu... standar hd6970 den bi farkını görmedim saat hızlarda muhtemel aynıdır aynı olmasada standartından soğutucu olarak bi farkı yok hızı yüksek olsa nolur...
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ghost recon advanced 8 yıl
bu kartın fiatı uçuk bi fiat olacağa benziyor
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arrivederci 8 yıl
sazanlar oltaya gelmiş bakıyorum.gir bak sistemime hangi kartları kullanıyorum asıl cahil olanlar benim yazdıgıma alıntı yapanlar kartla ilgili yorum buda sizin için bir tatmin yolu.
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vulcain 8 yıl
:D hih hih hih :D abi absolut'un üzerine bu kadar gitmeyin tamam söz ona ben alacağım bi avea hat :D karta gelince sadece bir görüntü ama içindeki ne yapıyor testlerine bakmak lazım... sapphire özel tasarım adı altında çıkartıyorsa adamlar güveniyordur herhalde :) ki sapphire yani... görmek lazım
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DH Misafiri 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: *absolut*
sapphire den kart alıcagıma fx5200 kullanırım daha iyi.
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cahil cahil konuşma. bu cahillikle ve önyargıyla sana fx 5200 bile çok.
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redline_59 8 yıl
kendinize bir iyilik yapın ve yeni bir designer alın sapphire kardeşim

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sabe 8 yıl
Orjinal tasarım ve malzeme kullanmadıkları için gönülleri pek fethedemediler.Genelde kartlarında olan özellikler diğer kartların hepsinde olan şeyler, fark yaratmak lazım bazen.
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TiesTorN 8 yıl
Soğutucu üstündeki sticker'ı değiştirince özel tasarım mı oluyormuş?
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arrivederci 8 yıl
sapphire den kart alıcagıma fx5200 kullanırım daha iyi.
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AL3ATROS 8 yıl

*absolut*

sapphire den kart alıcagıma fx5200 kullanırım daha iyi.

Nedenini anlıyamadım ama 5870 VaporX kullanıyorum gayet memnunum,ayreten en çok AMD&ATİ kart çıkaran firma budur .
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Skörtıl_Nimo 8 yıl

*absolut*

sapphire den kart alıcagıma fx5200 kullanırım daha iyi.

fx 5200Hayatında Kullandıgın En Pahalı KArt Oldugu Icın Dımı?
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theyapici 8 yıl

*absolut*

sapphire den kart alıcagıma fx5200 kullanırım daha iyi.

evet bizim okulda antika bir makine var 5200 takılı .Sistem açılana kadar akla karayı seçiyor ama...
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apokoc 8 yıl
nvidia tasarımlarına benzemiş :)
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hapocod 8 yıl

apokoc

nvidia tasarımlarına benzemiş :)

Kesinlikle.
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