Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6970 modelini kullanıma sunuyor

Ekran kartı üretiminde AMD'nin en büyük iş ortaklarından Sapphire, özel tasarımlı ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı Radeon HD 6950 modelinden sonra, Radeon HD 6970 tabanlı yeni bir model daha piyasaya sürülüyor. Mavi renkli baskılı devre üzerinde özel tasarımlı soğutucu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sundan güç alıyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine, 1536x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartının çalışma frekansıları ise henüz açıklanmadı. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni Radeon HD 6970 modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.