Sapphire'den Intel Celeron 847 işlemcili mini bilgisayar: EDGE HD4

AMD tabanlı başarılı ekran kartlarına imza atan Sapphire, bir diğer yandan mini bilgisayar alanındaki iddiasını sürdürüyor. Sapphire'in gün yüzüne çıkardığı yeni modeli EDGE HD4, bilgisayarlarda yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayıp, boyut ve enerji sarfiyatı gibi kriterlere önem verenleri hedefine almış.



193 mm x 148 mm x 22 mm boyutlarında ve 530 gram ağırlığında tasarlanan EDGE HD4, gücünü çift çekirdekli Intel Celeron 847 işlemciden, Intel HD grafik işlem biriminden ve 4 GB DDR3 RAM'den alıyor. 32 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle hazırlanan Celeron 847 işlemci, 1.1 GHz saat hızında görev yapıyor, 17 watt ısıl tasarım gücü değeri sunuyor ve 2 MB'lık L3 tampon belleği bünyesinde barındırıyor.

EDGE HD4'ün bağlantı tarafında 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, RJ-45 (10/100/1000 Mbps) bağlantısı, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve ses girişi göze çarpıyor. Verilerin depolanması konusu ise 2.5-inç'lik 320 GB kapasiteli sabit diske emanet edilmiş.



Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına destek veren mini bilgisayar, yük durumunda 30 watt kadar enerji harcıyor. Bu değerin, standart bir masaüstü bilgisayara kıyasla 10 kat daha düşük olduğunun altı çiziliyor.



http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=6&gid=1054&sgid=1218&pid=1778&psn=&lid=1&leg=0#