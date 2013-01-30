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Sapphire'den Intel Celeron 847 işlemcili mini bilgisayar: EDGE HD4

6 yıl
1,3b
1
9
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sapphire'den Intel Celeron 847 işlemcili mini bilgisayar: EDGE HD4
AMD tabanlı başarılı ekran kartlarına imza atan Sapphire, bir diğer yandan mini bilgisayar alanındaki iddiasını sürdürüyor. Sapphire'in gün yüzüne çıkardığı yeni modeli EDGE HD4, bilgisayarlarda yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymayıp, boyut ve enerji sarfiyatı gibi kriterlere önem verenleri hedefine almış.
193 mm x 148 mm x 22 mm boyutlarında ve 530 gram ağırlığında tasarlanan EDGE HD4, gücünü çift çekirdekli Intel Celeron 847 işlemciden, Intel HD grafik işlem biriminden ve 4 GB DDR3 RAM'den alıyor. 32 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle hazırlanan Celeron 847 işlemci, 1.1 GHz saat hızında görev yapıyor, 17 watt ısıl tasarım gücü değeri sunuyor ve 2 MB'lık L3 tampon belleği bünyesinde barındırıyor.
EDGE HD4'ün bağlantı tarafında 1 adet HDMI çıkışı, 1 adet D-Sub (VGA) çıkışı, RJ-45 (10/100/1000 Mbps) bağlantısı, 3 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu ve ses girişi göze çarpıyor. Verilerin depolanması konusu ise 2.5-inç'lik 320 GB kapasiteli sabit diske emanet edilmiş.
Son olarak Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına destek veren mini bilgisayar, yük durumunda 30 watt kadar enerji harcıyor. Bu değerin, standart bir masaüstü bilgisayara kıyasla 10 kat daha düşük olduğunun altı çiziliyor.
Sapphire'den Intel Celeron 847 işlemcili mini bilgisayar: EDGE HD4
Sapphire'den Intel Celeron 847 işlemcili mini bilgisayar: EDGE HD4

http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=6&gid=1054&sgid=1218&pid=1778&psn=&lid=1&leg=0# Yorum Yaz
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Zordion 6 yıl
HTPC yapmaya calismislar ama olmamis. Bu tur alabileceginiz en iyi urun Apple Mac Mini.
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CoreXXX 6 yıl
sapphire neden intel yapmış acaba bunu ben onu merak ettim.altında bişey var bunun amd partneri bir firma çünkü.
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RockConn 6 yıl
Neden AMD'nin Bobcat serisi değilde Intel'in Celeron'u...
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Rubisco 6 yıl
3d bluray açamaz oyun oynatamaz, frekansı fazla düşük,ufak tefek şirin gerisi önemli değil diyenler için. Bu tür cihazların fiyatları çok çok uygun olursa bana göre alınabilir/rekabetçi olur. Android cihaz yerine bunu alalım demek için yani.
AMD a4 5300 + giga a55m hd2 + 4gb 1600 ram + slim kasa + 60gb ssd / 500gb hdd = 450tl civarı bişey. her tür filmi de açar bi miktar oyun da oynatır, yeterince düşük güç de harcar.
Yanıtla +3
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sendomi 6 yıl
htpc'de şu anda amd üstüne tanımam,gereksiz bir şey bu al amd apu'lu bir bilgisayar bak keyfine
1 Yanıt Yanıtla +2
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King ov Hell 6 yıl sendomi
sendomi
htpc'de şu anda amd üstüne tanımam,gereksiz bir şey bu al amd apu'lu bir bilgisayar bak keyfine

+1

1.1 nedir ya 720P film izleyemezsin.Atom CPU metin editlerken lag yapıyor, celeron yanar kül olur.
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LithiumCW 6 yıl
gereksiz.
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fukox 6 yıl
ne biçim bilgisaya lan o?pc oyun için vardır
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teknoforum-bs 6 yıl
celeronu gorunce şaşırdım bi ama güzl bir pc te benziyo iyi bir htpc olabilir
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