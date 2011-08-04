Sapphire'den yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 Toxic Edition

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde pazarın lider isimlerinden biri olan Sapphire, yüksek performans segmenti için yeni bir ekran kartı daha hazırladı. Radeon HD 6950 Toxic olarak isimlendirilen yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro grafik yongasından güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile donatılan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1408 paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 880MHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapan kartın diğer özellikleri arasında dual BIOS ve dijital VRM tasarımı gibi detaylara yer veriliyor.

8+6 pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı, iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve bir adet HDMI konnektörü ile beş monitöre destek sunabiliyor. Kutu içeriğinde Dirt 3 oyununa da verilen Sapphire Radeon HD 6950 Toxic Edition'ın yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.