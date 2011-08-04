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Sapphire'den yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 Toxic Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 Toxic Edition
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde pazarın lider isimlerinden biri olan Sapphire, yüksek performans segmenti için yeni bir ekran kartı daha hazırladı. Radeon HD 6950 Toxic olarak isimlendirilen yeni model, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman Pro grafik yongasından güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.
Vapor Chamber tabanlı soğutucusu ile donatılan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1408 paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 880MHz'de, bellekleri ise 5200MHz'de görev yapan kartın diğer özellikleri arasında dual BIOS ve dijital VRM tasarımı gibi detaylara yer veriliyor.
8+6 pin güç konnektörlerine sahip olan ekran kartı, iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve bir adet HDMI konnektörü ile beş monitöre destek sunabiliyor. Kutu içeriğinde Dirt 3 oyununa da verilen Sapphire Radeon HD 6950 Toxic Edition'ın yakın zamanda pazara sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı. 
Sapphire'den yeni ekran kartı; Radeon HD 6950 Toxic Edition
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DH Misafiri 8 yıl
radeon hd 6850 toxic model ekran kartı aldım aldığıma bin pişman oldum 2008 yılının oyunlarında bile kasma yaptı 2008 bi yana age of mythology oyununu bile kastı başka bi setup yapaptığım sırada, metro 2033 oyununu arkadaş asus gtx450 ekran kartı ile full çözünürlük oynarken ben çözünürlüğü düşürmeme rağmen oyunu oynayamadım aynı setuptan yüklendi oyun yani setupta sorun yoktu... ekranda titreme yapıyor ekran kartı bir kez değişmesine rağmen sorun yine devam etti ve 5 aydır 4 kez servise gitti ama her seferinde aynen geri geldi böyle sorumsuz ve müşteri memnuniyetiyle alakası olmayan bir şirketle ben daha karşılaşmadım... vatan bilgisayarın teknik servisinnde sorunu görmesine rağmen hala daha test edip geri yolluyorlar iade almıyorlar. uzun lafın kısası alırken dikkat edin en ufak bi kusurda 15 günde değiştirin yoksa benm gibi sürünürsünüz...
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djduke 8 yıl
referans sapphire hd 6950 var. 2 gb. günlük 920 mhz çekirdek_1450(5800) mhz ram hızlarında kullanmaktayım.Sesten ödün verip fanı biraz yüksek ayarlıyorum kart 55 dereceyi geçmiyor. Zaten oyunda onun sesini duymak zor.
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Lordinarius 8 yıl
bende bu modeli var gayet memnunum ısınma problemi yok fanı gayet büyük ve bakır borularla desteklenmiş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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UzmaN345 8 yıl
Eyer 6950 fiyatı iyi ayarlanırsa 6970 satmaz D 880Mhz yav daha ne istiyim by_Sapphire
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Zeytinbey 8 yıl UzmaN345
UzmaN345

Eyer 6950 fiyatı iyi ayarlanırsa 6970 satmaz D 880Mhz yav daha ne istiyim by_Sapphire



zaten 6970 kullanan kaç kişi var 6950 kaç kişi var? mod olayından dolayı millet 6970 almaz oldu... bir de böyle overclocklu modeller varken 6970'i ne uyapsın millet?
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mundt 8 yıl
@t3
Evet tespitinize katılıyorum, acaba ortada gizli bir fan olabilirmi :)
Yada belkide dual yazısı fanı değil içindeki soğutma sistemini kastediyordur, ama sapphire eski toxic modelleri daha iyiydi sanki.
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Sajuuk 8 yıl
Bu modelin aynısının 6970'lerine sahibim, 2 fan falan yok ancak soğutması referans tasarımları görmedim ama bir blower'a göre hem daha sessiz hem de daha serin, 65C'yi zor geçiyor. Ama gene de blower tarzı, gerçi ben kasadan dışarı hava atmasını daha çok seviyorum ama neyse
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t3 8 yıl
Daha önceki toxic modelleri hep özel bir fan ile gelmişti ama bu blower fan tasarımına sahip. Blower fanlarında sesli çalıstıklarını biliyoruz. Sapphire'den beklenmedik bir toxic modeli olmuş. Kutunun üstündeki HD6950 yazısının altında ise dual cooling fan yazıyor ama kart tek fanlı?
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