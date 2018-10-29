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Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek

6 ay
14,3b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Yıllardır üzerinde çokça konuşulan ve kritik öneme sahip olan dost düşman tanıma sistemi ASELSAN tarafından yerli imkanlarla yerli imkanlarla geliştirildi ve Hava Kuvvetlerinin hizmetine sunuldu.
Bu videomuzda Türkiye'nin teknoloji,havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST 2018'deki stant ziyaretlerimizin ASELSAN ayağında, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve savaş uçaklarımızın dost ve düşman ayrımını yapmasını sağlayan yerli IFF cihazını ASELSAN mühendislerinden dinliyoruz.
Yıllarca gündemi meşgul eden ve savaş uçaklarımızın yabancı uçakları olası bir savaş durumunda dost göstererek vurmasını engelleyebileceği iddia edilen IFF sistemi ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi.
Artık Hava Kuvvetlerimiz dostu ve düşmanı tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği sistem ile bağımsız bir şekilde ayırt edebilecek. 

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Nevfel 6 ay en beğenilen Starrk35
Sizin gibi yerli düşmanları tespit etmeye gerek yok ki. Siz kendinizi, her türlü memlekete faydalı işin altına yazdığınız saçma sapan yorumlarla kabak gibi belli ediyorsunuz. Sizden iyi düşman mı olur?
Sizin gibi yerli düşmanları tespit etmeye gerek yok ki. Siz kendinizi, her türlü memlekete faydalı işin altına yazdığınız saçma sapan yorumlarla kabak gibi bel...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Denorath 6 ay
Harika bir haber, askeri donanımlardan sonra yazılımlarda da millileşme hızla ilerliyor. Birilerine gaz yaptırmış bu güzel haber yine. Emeği geçenlere sonsuz teşeklürler
Harika bir haber, askeri donanımlardan sonra yazılımlarda da millileşme hızla ilerliyor. Birilerine gaz yaptırmış bu güzel haber yine. Emeği geçenlere sonsuz t...
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Ekrem71.5 6 ay
Ülkemiz için büyük bir başarı olduğu aşikar... Lâkin artık savaş füzelerle toplarla tüfeklerle değil ekonomi silahı ile yapılıyor. yerli ve milli olarak bunları çare bulmalıyız..
Ülkemiz için büyük bir başarı olduğu aşikar... Lâkin artık savaş füzelerle toplarla tüfeklerle değil ekonomi silahı ile yapılıyor. yerli ve milli olarak bunları...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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selcuk_ 6 ay
Tamam kardeş anladım. Kısacası ben diyorum ki herkesin anlayacağı şekilde " Yiğidi öldür hakkını yeme" Hakkını vermediğin sürece onun tarafındaki insanları kazanamazsınız inandıramazsınız. Karşındakini geliştirmek için birazda senin onların gözünden gelişebilmen gerekir. Memleketin en az %40'ı ile uzalaşmalıyız ve bu durumu daha anlaşılır şekilde anlatmalıyız. Uzlaşma esnasında karşı tarafın iyilerini de yazmak söylemek gerekir. Sen her ne kadar Unix sisteminde hiyerarşi yapısından bahsedersen bahset karşı taraf anlamıyorsa boş viteste takılıyorsun demektir. Açık konuşayım kendi kendine mastürbasyon yapma karşılıklı seviş.. Mastürbasyonda genelde hayal kurarsın ama sevişmek gerçeğin ta kendisidir. KArşılıklı yani al gülüm ver gülüm.. Tek taraflı olmayalım. Aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz batacağız. Uzlaşma dili ve üslubu memleketin en önemli ihtiyacı..
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selcuk_ 6 ay
BAzıları ciddi ciddi boş viteste takılıyor.. Bu memleketin silah caydırıcılığı ve kuvveti olmasa şimdiye kadar üzerimizden silindir gibi geçmişlerdi. Bu silah gücünü yerli imkanlarla donatmayı başarabilirsek zaten silahlanmaya harcadığımız kaynağı ekonomiye döndürebiliriz. Bu sayede ekonomiye çok büyük katkı sağlarız. Zira Tc bütçesinin çoğunu silahlanmaya harcıyor. 5 liraya aldığımız silahları burada 1 liraya mal ettiğimizi düşünün o zaman anlayabiliriz yerli imkanlarla yapılan silahın önemini..
Ekonominin üzerinden bu ciddi yük bu şekilde kaldırılırsa daha bir ferahlarız. Ferahlayan ekonomiden daha güzel yerlileşme projeleri çıkar. Bugün ithalatı yerli mallar ile kısarsak yarın bir gün ihracatımız gelişir. Bu sayede vergi üzerinden gelişen geniş hacimli ekonomi değilde üretim ekonomisine geçiş yapmış güçlü üretim ekonomisi modeline geçmiş oluruz. Sözde Güçlü Türkiye değil gerçekten güçlü Türkiye için ilk adımları silah sanayinde atmamız bize hem tasarruf sağlar hemde silah kulllanımında tam kontrol elde edebiliriz.
BEn İstanbul Havalimanı ve askeri projeleri bu ülkenin kalkınması için çok stratejik görüyorum. Kim yapıyorsa da Allah razı olsun.
He Tayyibi pek sevmem.. Faydayla beraber memlekete çok zararı da oldu oluyor. Yçnetim şeklini Tc için büyük tehdit görüorum. Ama başarılarını da göz ardı edemeyiz. Adamın taktiği tarzı bu anladık. Bu şekilde başarılı olabiliyor. Ama tek adamlık mirası bırakırsa tüm yaptıkları heba olur gider. KEndinden sonra bu ülkeye kaos bırakmış olur..
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firat_kilic 6 ay selcuk_
hmmm.... yiyecek bir silahmıdır? ihraç edersen silah dışarı ithal edersen de kafana doğrulur. Bütüncül görmeden yazılı sözler. Silah caydırıcılığı? kime karşı? tankların 1nci körfez savaşından sonra Türkiyeye hibe edildiğini biliyormuydun? çok eksik var konuşmanda bilgi-sentez-birleştirip görmek eksik. Tabi bunlar bilgilendiğin kaynaklara göre değişiyor. Ayrıca birde birleştirmek ileriyi görmek/ilerideki bütünü görmek şüphe de kişisel eğitimle alakalı.... konuşulacak çok şey var... beyin bilgi-aktarımı yapmak lazım. Doğru yanlış diye mutabık kalmak lazım. İyi bakıyorsun. Mesela %50 şüphe %50 güvenle baktın mı? Beyninin içindeki şüphe-güven %sini kendin bulabilirmisin?
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O Rly Dude 6 ay
Beyler ATV'nin böyle bir dizisi vardı, bu sistemi yapan kişilere suikast düzenleniyordu. Ulan yoksa...
.
Bu arada haber çok iyi ama bunu uçaklara nasıl koyacaklar? Lockheed Martin buna izin verir mi ki?
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Tugrul_512bit 6 ay
Yerli sistemle düşmana kitlenebilmek en güzel gelişmelerden biri.
Amerikanın gemilerinde kullandığı sistemler güvenilmez. Dostu düşman olarak bile gösteriyor. Bakınız Muavenet olayı.
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Zorkof 6 ay Tugrul_512bit
Muavenet olayında Abd bilerek ve isteyerek ateş açıp gemimizi vurup askerlerimizi öldürmüştü diye hatırlıyorum. Kullanılan ekipman konusunda uzman bir kaç emekli asker de kazayla olmasının imkansızlığından bahsetmişti hatta tv de.
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stalag17 6 ay
Yarım asırlık hayatımda dost düşman ayıracak bir sistem geliştiremedim.
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Seyrim 6 ay
Yerli ve milliymiş.. Bu söz artık beni korkutuyor..
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ALKaraca 6 ay
Daha önceden yapılmamış mıydı bu sistem?Ben mi yanlış hatırlıyorum?Yoksa seçim için mi?
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Starrk35 6 ay
Seçimler yaklaşıyor ya, bitmek tükenmek bilmez yerli milli proje haberleri donanımhaber'de propagandaya başlıyor.
Ayrıca ;
"dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek" demişsiniz. Peki ülkenin kalbindeki, beynindeki ve kilit noktasındaki asıl düşmanları da tespit edebilecek mi?
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Nevfel 6 ay Starrk35
Sizin gibi yerli düşmanları tespit etmeye gerek yok ki. Siz kendinizi, her türlü memlekete faydalı işin altına yazdığınız saçma sapan yorumlarla kabak gibi belli ediyorsunuz. Sizden iyi düşman mı olur?
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Y-ZiyA 6 ay
3 kere yerli imkanlarla da olabilirdi. Gelişme potansiyeli görüyorum.
İsviçreli bilim adamlarının 3 açılı diş fırçasından sonra insanlığa en büyük hediyeleri 2 defa yerli imkanlarla geliştirilen teknoloji.
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Ekrem71.5 6 ay
Ülkemiz için büyük bir başarı olduğu aşikar... Lâkin artık savaş füzelerle toplarla tüfeklerle değil ekonomi silahı ile yapılıyor. yerli ve milli olarak bunları çare bulmalıyız..
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mustafasc 6 ay
2. Dünya savaşı belgesellerini bir izleyin. 1. Dünya savaşı sonrası büyüyüp gelişen abd de büyük buhran sonrası benimsenen ekonomik politika yüzünden çıkmıştır. Bütün büyük savaşlar öncesi ekonomik savaşlar olmuştur. Yani savaşlar aşama aşama gerçekleşiyor. Umarım yaşadığımız ekonomik durum böyle sonuçlanmaz..
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