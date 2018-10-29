Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek

Yıllardır üzerinde çokça konuşulan ve kritik öneme sahip olan dost düşman tanıma sistemi ASELSAN tarafından yerli imkanlarla yerli imkanlarla geliştirildi ve Hava Kuvvetlerinin hizmetine sunuldu.

Bu videomuzda Türkiye'nin teknoloji,havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST 2018'deki stant ziyaretlerimizin ASELSAN ayağında, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve savaş uçaklarımızın dost ve düşman ayrımını yapmasını sağlayan yerli IFF cihazını ASELSAN mühendislerinden dinliyoruz.

Yıllarca gündemi meşgul eden ve savaş uçaklarımızın yabancı uçakları olası bir savaş durumunda dost göstererek vurmasını engelleyebileceği iddia edilen IFF sistemi ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi.

Artık Hava Kuvvetlerimiz dostu ve düşmanı tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği sistem ile bağımsız bir şekilde ayırt edebilecek.