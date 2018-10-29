Savaş uçaklarımız artık dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek

Yıllardır üzerinde çokça konuşulan ve kritik öneme sahip olan dost düşman tanıma sistemi ASELSAN tarafından yerli imkanlarla yerli imkanlarla geliştirildi ve Hava Kuvvetlerinin hizmetine sunuldu.
Bu videomuzda Türkiye'nin teknoloji,havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST 2018'deki stant ziyaretlerimizin ASELSAN ayağında, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve savaş uçaklarımızın dost ve düşman ayrımını yapmasını sağlayan yerli IFF cihazını ASELSAN mühendislerinden dinliyoruz.
Yıllarca gündemi meşgul eden ve savaş uçaklarımızın yabancı uçakları olası bir savaş durumunda dost göstererek vurmasını engelleyebileceği iddia edilen IFF sistemi ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirildi.
Artık Hava Kuvvetlerimiz dostu ve düşmanı tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği sistem ile bağımsız bir şekilde ayırt edebilecek.
Paylaş Tweetle
Ekonominin üzerinden bu ciddi yük bu şekilde kaldırılırsa daha bir ferahlarız. Ferahlayan ekonomiden daha güzel yerlileşme projeleri çıkar. Bugün ithalatı yerli mallar ile kısarsak yarın bir gün ihracatımız gelişir. Bu sayede vergi üzerinden gelişen geniş hacimli ekonomi değilde üretim ekonomisine geçiş yapmış güçlü üretim ekonomisi modeline geçmiş oluruz. Sözde Güçlü Türkiye değil gerçekten güçlü Türkiye için ilk adımları silah sanayinde atmamız bize hem tasarruf sağlar hemde silah kulllanımında tam kontrol elde edebiliriz.
BEn İstanbul Havalimanı ve askeri projeleri bu ülkenin kalkınması için çok stratejik görüyorum. Kim yapıyorsa da Allah razı olsun.
He Tayyibi pek sevmem.. Faydayla beraber memlekete çok zararı da oldu oluyor. Yçnetim şeklini Tc için büyük tehdit görüorum. Ama başarılarını da göz ardı edemeyiz. Adamın taktiği tarzı bu anladık. Bu şekilde başarılı olabiliyor. Ama tek adamlık mirası bırakırsa tüm yaptıkları heba olur gider. KEndinden sonra bu ülkeye kaos bırakmış olur..
Bu arada haber çok iyi ama bunu uçaklara nasıl koyacaklar? Lockheed Martin buna izin verir mi ki?
Amerikanın gemilerinde kullandığı sistemler güvenilmez. Dostu düşman olarak bile gösteriyor. Bakınız Muavenet olayı.
Ayrıca ;
"dostu düşmanı yerli sistemle tespit edecek" demişsiniz. Peki ülkenin kalbindeki, beynindeki ve kilit noktasındaki asıl düşmanları da tespit edebilecek mi?
İsviçreli bilim adamlarının 3 açılı diş fırçasından sonra insanlığa en büyük hediyeleri 2 defa yerli imkanlarla geliştirilen teknoloji.