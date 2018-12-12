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Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın

Bitkiler de diğer canlılar gibi hissediyor ve uyaranlara tepki veriyor. Bu tepkiler bizim alıştığımız hızda ortaya çıkmıyor. Bilim insanları birkaç küçük güncellemeyle bu durumu tersine çevirmişler.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Çoğu zaman bitkileri diğer canlı türlerine kıyasla daha basit organizmalar olarak düşünürüz. Ancak bitkiler olağanüstü karmaşık yapılarıyla çevrelerinde olup biteni sezebilen ve bu uyaranlara tepki verebilen canlılar. Bitkiler için dezavantaj olarak sayabileceğimiz sezgisel ve tepkisel davranışlardaki yavaşlık Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Laboratuvarı sayesinde sorun olmak çıkıyor. MIT çalışanları, robot bir platform üzerine yerleştirilen “sayborg bitkilerin” istedikleri yere daha hızlı ulaşması sağladılar.

Elowan adı verilen sibernetik bitki, sıradan bir saksı bitkisi gibi görünüyor. Ancak onu akranlarından ayıran bir özelliği var, tekerlekleri. Elowan tekerlekleri sayesinde ve kendi isteğiyle ışığa doğru hareket edebiliyor.

Sinyal arttırıcı çözümü

MIT çalışanları, yaprakları ve kökleri sayesinde ısı ile ışık değişikliği, dokunma, yaralanma ve basınç gibi dış uyaranlara elektrik sinyalleri ile tepki veren bitkilerin bu organlarına elektrotlar yerleştirmiş. Yerleştirilen elektrotlar bir yükseltici marifetiyle hâlihazırda zayıf olan sinyallerin seviyesini arttırmış. Son olarak üzerine yerleştirildiği robota aktarılan sinyallerle birlikte bitki, istediği yöne hareket edebilmiş.

Elowan’a benzer şekilde üretilen sibernetik bitkiler sayesinde robot ve sensör yapımının kolaylaşacağı ifade ediliyor. Doğada var olan kusursuz bir sistemi baştan tasarlamaya ihtiyaç duymayan bilim insanları da bu vesileyle zamandan tasarruf edebilecekler. Bilim insanları şu ana kadar çiçeklerden dokunmatik kontrol paneli ve ıspanak yapraklarından da patlayıcı detektörü üretmeyi başarmışlar.

Aşağıda, Elowan’ı hareket halinde izleyebilirsiniz.


https://www.media.mit.edu/projects/elowan-a-plant-robot-hybrid/overview/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Bütün ormanı böyle yapmak lazım. Biri imara açmak için yakmaya çalıştığında hemen kaçıp ihbar etsinler. Fotosunu da polise yollasınlar.
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Xiaomiseverim 5 ay
Şimdi şöyle bir şey var, bitki tekerlekleri bir parçası olarak görerek mi Işın’ı-a doğru hareket ediyor yoksa robotun sensörleri ışığı takip edecek şekilde mi ayarlanmış? Eğer ayarlanmışsa sayborg bitki mit filen bunlar kılikbeyit
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Skeull 5 ay
hayal gücünü daha düzgün amaçlar için kullanmalısın bence
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Tugrul_512bit 5 ay en beğenilen
Bütün ormanı böyle yapmak lazım. Biri imara açmak için yakmaya çalıştığında hemen kaçıp ihbar etsinler. Fotosunu da polise yollasınlar.
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