Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın

Çoğu zaman bitkileri diğer canlı türlerine kıyasla daha basit organizmalar olarak düşünürüz. Ancak bitkiler olağanüstü karmaşık yapılarıyla çevrelerinde olup biteni sezebilen ve bu uyaranlara tepki verebilen canlılar. Bitkiler için dezavantaj olarak sayabileceğimiz sezgisel ve tepkisel davranışlardaki yavaşlık Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Laboratuvarı sayesinde sorun olmak çıkıyor. MIT çalışanları, robot bir platform üzerine yerleştirilen “sayborg bitkilerin” istedikleri yere daha hızlı ulaşması sağladılar.

Elowan adı verilen sibernetik bitki, sıradan bir saksı bitkisi gibi görünüyor. Ancak onu akranlarından ayıran bir özelliği var, tekerlekleri. Elowan tekerlekleri sayesinde ve kendi isteğiyle ışığa doğru hareket edebiliyor.

Sinyal arttırıcı çözümü

MIT çalışanları, yaprakları ve kökleri sayesinde ısı ile ışık değişikliği, dokunma, yaralanma ve basınç gibi dış uyaranlara elektrik sinyalleri ile tepki veren bitkilerin bu organlarına elektrotlar yerleştirmiş. Yerleştirilen elektrotlar bir yükseltici marifetiyle hâlihazırda zayıf olan sinyallerin seviyesini arttırmış. Son olarak üzerine yerleştirildiği robota aktarılan sinyallerle birlikte bitki, istediği yöne hareket edebilmiş.

Elowan’a benzer şekilde üretilen sibernetik bitkiler sayesinde robot ve sensör yapımının kolaylaşacağı ifade ediliyor. Doğada var olan kusursuz bir sistemi baştan tasarlamaya ihtiyaç duymayan bilim insanları da bu vesileyle zamandan tasarruf edebilecekler. Bilim insanları şu ana kadar çiçeklerden dokunmatik kontrol paneli ve ıspanak yapraklarından da patlayıcı detektörü üretmeyi başarmışlar.

Aşağıda, Elowan’ı hareket halinde izleyebilirsiniz.

https://www.media.mit.edu/projects/elowan-a-plant-robot-hybrid/overview/