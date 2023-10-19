MIT robotları yapay zeka ile kontrol edecek

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, robotların karşılaştığı geometrik ve fiziksel kısıtlamaları aşmalarına yardımcı olacak yeni bir model geliştirdi. Bileşimsel Difüzyon Sürekli Kısıtlama Çözücüsü (Diffusion-CCSP) olarak adlandırılan bu model, çeşitli taşıma sorunlarını ele almak için yapay zeka modellerini bir araya getiriyor.
Bu yeni model, robotların karşılaştığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zeka kullanıyor. Bu sorunlar, özellikle hizmet robotlarının karmaşık insan ortamlarında karşılaştığı çeşitli kısıtlamaları içeriyor. Örneğin, nesnelerin belirli bir sırayla yerleştirilmesi gerekebilir. Bu görevi gerçekleştirmek için robotlarda yapay zeka modelleri kullanılıyor.
Araştırmacılar, her biri farklı türde bir kısıtlamayı ele alan farklı yapay zeka modellerini birleştirerek, bu sorunları çözmek için bir model geliştirdiler. Bu model, bir dizi alt sorunu aynı anda ele alıyor ve bunları bir araya getirerek daha karmaşık görevlerin üstesinden geliyor.
Araştırmanın başyazarı olan Zhutian Yang, bu modelin daha karmaşık sorunları çözmek için kullanılabileceğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Yang ayrıca, bu modelin veri gereksinimlerini azalttığını ve daha karmaşık senaryolarda test edilmesine izin verdiğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.