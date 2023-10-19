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    MIT robotları yapay zeka ile kontrol edecek

    MIT araştırmacıları tarafından yeni bir yapay zeka modeli geliştirildi. Geliştirilen bu model sayesinde robotlar kontrol edilerek, karmaşık görevleri yapabilecekler. 

    MIT robotları yapay zeka ile kontrol edecek Tam Boyutta Gör

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, robotların karşılaştığı geometrik ve fiziksel kısıtlamaları aşmalarına yardımcı olacak yeni bir model geliştirdi. Bileşimsel Difüzyon Sürekli Kısıtlama Çözücüsü (Diffusion-CCSP) olarak adlandırılan bu model, çeşitli taşıma sorunlarını ele almak için yapay zeka modellerini bir araya getiriyor.

    Bu yeni model, robotların karşılaştığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zeka kullanıyor. Bu sorunlar, özellikle hizmet robotlarının karmaşık insan ortamlarında karşılaştığı çeşitli kısıtlamaları içeriyor. Örneğin, nesnelerin belirli bir sırayla yerleştirilmesi gerekebilir. Bu görevi gerçekleştirmek için robotlarda yapay zeka modelleri kullanılıyor.

    Araştırmacılar, her biri farklı türde bir kısıtlamayı ele alan farklı yapay zeka modellerini birleştirerek, bu sorunları çözmek için bir model geliştirdiler. Bu model, bir dizi alt sorunu aynı anda ele alıyor ve bunları bir araya getirerek daha karmaşık görevlerin üstesinden geliyor.

    Araştırmanın başyazarı olan Zhutian Yang, bu modelin daha karmaşık sorunları çözmek için kullanılabileceğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Yang ayrıca, bu modelin veri gereksinimlerini azalttığını ve daha karmaşık senaryolarda test edilmesine izin verdiğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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