MIT robotları yapay zeka ile kontrol edecek

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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, robotların karşılaştığı geometrik ve fiziksel kısıtlamaları aşmalarına yardımcı olacak yeni bir model geliştirdi. Bileşimsel Difüzyon Sürekli Kısıtlama Çözücüsü (Diffusion-CCSP) olarak adlandırılan bu model, çeşitli taşıma sorunlarını ele almak için yapay zeka modellerini bir araya getiriyor.

Bu yeni model, robotların karşılaştığı sorunları çözmelerine yardımcı olmak için üretken yapay zeka kullanıyor. Bu sorunlar, özellikle hizmet robotlarının karmaşık insan ortamlarında karşılaştığı çeşitli kısıtlamaları içeriyor. Örneğin, nesnelerin belirli bir sırayla yerleştirilmesi gerekebilir. Bu görevi gerçekleştirmek için robotlarda yapay zeka modelleri kullanılıyor.

MAC kullanıcıları daha çok yapay zeka kullanıyor 1 gün önce eklendi

Araştırmacılar, her biri farklı türde bir kısıtlamayı ele alan farklı yapay zeka modellerini birleştirerek, bu sorunları çözmek için bir model geliştirdiler. Bu model, bir dizi alt sorunu aynı anda ele alıyor ve bunları bir araya getirerek daha karmaşık görevlerin üstesinden geliyor.

Araştırmanın başyazarı olan Zhutian Yang, bu modelin daha karmaşık sorunları çözmek için kullanılabileceğini ve iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Yang ayrıca, bu modelin veri gereksinimlerini azalttığını ve daha karmaşık senaryolarda test edilmesine izin verdiğini açıkladı.

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