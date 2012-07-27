Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu.

132 mm x 140 mm x 130 mm ebatlarında ve 695 gram ağırlığında tasarlanan Kabuto 2'de, her biri 6 mm çapında olmak üzere 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor. Alüminyum yaprakların eşlik ettiği işlemci soğutucusunun üzerinde PWM fonksiyonlu 120 mm'lik bir fan mevcut. Maksimum 1300 devir / dakika hızında çalışabilen fan, 73.39 CFM hava üfleme kapasitesine sahip. Fanın çıkardığı ses ise 26.1 dB seviyesinde.





Intel cephesinde LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / FM1 / FM2 formundaki işlemcilere destek veren Kabuto 2, önümüzdeki aydan itibaren 51$ fiyatla teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.