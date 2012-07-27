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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu.
132 mm x 140 mm x 130 mm ebatlarında ve 695 gram ağırlığında tasarlanan Kabuto 2'de, her biri 6 mm çapında olmak üzere 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor. Alüminyum yaprakların eşlik ettiği işlemci soğutucusunun üzerinde PWM fonksiyonlu 120 mm'lik bir fan mevcut. Maksimum 1300 devir / dakika hızında çalışabilen fan, 73.39 CFM hava üfleme kapasitesine sahip. Fanın çıkardığı ses ise 26.1 dB seviyesinde.

Intel cephesinde LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / FM1 / FM2 formundaki işlemcilere destek veren Kabuto 2, önümüzdeki aydan itibaren 51$ fiyatla teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.
Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu
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Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu
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ecs_elite_group 7 yıl
bu soğutucu bende olsaydı çoktan boruları eğilmiş yada kırılmış olurdu.
alt blokla üst blok arasında dayanak yok yük bakır borularda ve bakırın mukavemeti çok zayıftır ve borularında et kalınlığının çok ince olduğunu düşünüyorum.
keşke merkeze bir destek koysalarmış.
direk ısı borusu temasını sevmiyorum ama tabanı keşke bakır yapsalarmış.
çok performanslı bi ürün olacağını sanmıyorum.
sessizlik arayanlara hitap eden bi ürün sanırım
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prosecutor 7 yıl
tipi beş para etmez.
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OverClocK1ng 7 yıl
CVenturas
Uzunca bir süre işlemci soğutucusu haberi yayınlamayan yönetime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ne olursa olsun DonanımHaberin önceliği PC bileşenleri olmalıdır. Ve bu konuya son zamanlarda hassasiyet gösteriyorlar. Emin olun ki telefon incelemelerinden çok bileşen incelemeleri dikkatimi çekiyor. Tabi bunlar benim görüşüm.Saygılarımla :)

Ne gerek var canım işlemci soğutucusu haberleri yapmaya. DH Mizah köşesi var ya. Güldürmeyen, düşündüren karikatürler yeter. Onu okuyun yeter.
Yetmedi mi? İşinize gelirse...
Gelmiyorsa girmeyin DonanımHaber'e diyorlar...
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IceRulez 7 yıl
emin olun benimde telefon incelemelerinden çok bileşen incelemeleri dikkatimi çekiyor.
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FRoGKaTa 7 yıl
İşlemci soğutucusu tasarımları giderek gelenekselin dışına çıkıyor.
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CVenturas 7 yıl
Uzunca bir süre işlemci soğutucusu haberi yayınlamayan yönetime buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ne olursa olsun DonanımHaber'in önceliği PC bileşenleri olmalıdır. Ve bu konuya son zamanlarda hassasiyet gösteriyorlar. Emin olun ki telefon incelemelerinden çok bileşen incelemeleri dikkatimi çekiyor. Tabi bunlar benim görüşüm.
Saygılarımla :)
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B A T M A N 7 yıl
51 dolar biraz fazla olmuş sanki fiyatı çoğu kullanıcı akasa venom a yönelecektir.
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