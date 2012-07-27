Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için farklı soğutma çözümleri hazırlayan Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi duyurdu.
132 mm x 140 mm x 130 mm ebatlarında ve 695 gram ağırlığında tasarlanan Kabuto 2'de, her biri 6 mm çapında olmak üzere 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor. Alüminyum yaprakların eşlik ettiği işlemci soğutucusunun üzerinde PWM fonksiyonlu 120 mm'lik bir fan mevcut. Maksimum 1300 devir / dakika hızında çalışabilen fan, 73.39 CFM hava üfleme kapasitesine sahip. Fanın çıkardığı ses ise 26.1 dB seviyesinde.
Intel cephesinde LGA 775 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 formundaki işlemcilere; AMD cephesinde AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / FM1 / FM2 formundaki işlemcilere destek veren Kabuto 2, önümüzdeki aydan itibaren 51$ fiyatla teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.
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alt blokla üst blok arasında dayanak yok yük bakır borularda ve bakırın mukavemeti çok zayıftır ve borularında et kalınlığının çok ince olduğunu düşünüyorum.
keşke merkeze bir destek koysalarmış.
direk ısı borusu temasını sevmiyorum ama tabanı keşke bakır yapsalarmış.
çok performanslı bi ürün olacağını sanmıyorum.
sessizlik arayanlara hitap eden bi ürün sanırım
Ne gerek var canım işlemci soğutucusu haberleri yapmaya. DH Mizah köşesi var ya. Güldürmeyen, düşündüren karikatürler yeter. Onu okuyun yeter.
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Saygılarımla :)