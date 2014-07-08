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Seagate Enterprise Capacity v4 6TB SAS Disk Video İnceleme

5 yıl
35b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Seagate'in veri merkezleri, bulut bilişim sistemleri ve SAS arayüzü üzerinden çalışan sunucular için tasarladığı 6TB kapasiteli sabit diskini inceliyoruz.
 

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burakesan 5 yıl en beğenilen
Ürün mekanik bir disk olarak göründüğü kadarıyla o kadar iyi ki eksi bir yanı olsun, video reklama kaçmasın diye güç tüketimi eksi tarafa alınmış. Halbuki HDD'ler zaten 8-10W arasında güç tüketimine sahip. 1W'nin hesabı yapılmamıştır da eksi tarafa yazılabilecek tek şey kaldığı için eksi tarafa alınmıştır diye düşünüyorum.
Donanım Haber'de gerçekten donanım inceleyen Ender abiye teşekkürler.
Ürün mekanik bir disk olarak göründüğü kadarıyla o kadar iyi ki eksi bir yanı olsun, video reklama kaçmasın diye güç tüketimi eksi tarafa alınmış. Halbuki HDD'l...
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elmek6 5 yıl
su videolari sohbet (havasinda) etseniz olmaz mi ?
yani ben özelliklerini okumanizi istemiyorum onlari okumak istesem ben de okurum videolarda sohbet istiyorum, cok mu sey istiyorum :)
mesut cevik 1e 1bir programindaki gibi, yani neseli sohbet olsun inanin ürün hakkinda bilgiden cok sunumu seviyorum ben bilgiye ulasmak iki tusa bakiyor
sevgiler saygilar...
su videolari sohbet (havasinda) etseniz olmaz mi ?yani ben özelliklerini okumanizi istemiyorum onlari okumak istesem ben de okurum videolarda sohbet istiyor...
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hacı.basat 5 yıl
SSD'ler zamlanınca 6 TB HDD'lerde 299 doları gördü, malesef şu anda Samsung'un 1 TB SSD modeli bile 399 dolar, neye göye fiyatları arttırıyorlar bilmiyoruz açıkçası, yağmur yağdı belki.
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soneday 5 yıl
Fiyatı çok uçuk
Tam beklediğim bi hdd
Projelerimi saklayacağım yer kalmadı pcde
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sight 5 yıl

6 tb HDD nerde var Türkiyede geldimi Türkiyeye? google dan aradım buladım neresi satıyor bilen varmı?
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SteveMeade 5 yıl
Usb den güç alanını yapsalar fena olmazdı
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elmek6 5 yıl
su videolari sohbet (havasinda) etseniz olmaz mi ?
yani ben özelliklerini okumanizi istemiyorum onlari okumak istesem ben de okurum videolarda sohbet istiyorum, cok mu sey istiyorum :)
mesut cevik 1e 1bir programindaki gibi, yani neseli sohbet olsun inanin ürün hakkinda bilgiden cok sunumu seviyorum ben bilgiye ulasmak iki tusa bakiyor
sevgiler saygilar...
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menagon61 5 yıl
6 Tb yi virüs bile dolduramaz ben mi doldurucam :)
Edit:Normal bi kullanıcı için aşırı gereksiz.
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abdulmusavvir 5 yıl
Diyoruz ya bazen işin başı fiyat, henüz 285$'dan daha ucuz 6 TB çıkmadı. Şu sıralar da 299$, inmesini anlıyorumda, bazen çıkması hiç hoş olmuyor. amazon.com/...
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er36po 5 yıl
Bugün çıkmış ürünlerin sayesinde, dün çıkmış ürünler alınabilir durum geliyor.

Seviyoruz seni ERDİ Bey
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Qnzxt00w 5 yıl
Video bir an kalktı, sanırım 10 dakika sonra tekrar geldi :) Hayrola :))
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Godolphin 5 yıl
Donanim testlerini özlemişim.
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Gece772 5 yıl
Fotolar saklamak için 6tb iyi
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