Seagate Enterprise Capacity v4 6TB SAS Disk Video İnceleme

Haber Editörü
|SSD'ler zamlanınca 6 TB HDD'lerde 299 doları gördü, malesef şu anda Samsung'un 1 TB SSD modeli bile 399 dolar, neye göye fiyatları arttırıyorlar bilmiyoruz açıkçası, yağmur yağdı belki.
|Fiyatı çok uçuk
Tam beklediğim bi hdd
Projelerimi saklayacağım yer kalmadı pcde
|
6 tb HDD nerde var Türkiyede geldimi Türkiyeye? google dan aradım buladım neresi satıyor bilen varmı?
|Usb den güç alanını yapsalar fena olmazdı
|su videolari sohbet (havasinda) etseniz olmaz mi ?
yani ben özelliklerini okumanizi istemiyorum onlari okumak istesem ben de okurum videolarda sohbet istiyorum, cok mu sey istiyorum :)
mesut cevik 1e 1bir programindaki gibi, yani neseli sohbet olsun inanin ürün hakkinda bilgiden cok sunumu seviyorum ben bilgiye ulasmak iki tusa bakiyor
sevgiler saygilar...
|6 Tb yi virüs bile dolduramaz ben mi doldurucam :)
Edit:Normal bi kullanıcı için aşırı gereksiz.
|Diyoruz ya bazen işin başı fiyat, henüz 285$'dan daha ucuz 6 TB çıkmadı. Şu sıralar da 299$, inmesini anlıyorumda, bazen çıkması hiç hoş olmuyor. amazon.com/...
| Bugün çıkmış ürünlerin sayesinde, dün çıkmış ürünler alınabilir durum geliyor.
Seviyoruz seni ERDİ Bey
|Video bir an kalktı, sanırım 10 dakika sonra tekrar geldi :) Hayrola :))
|Donanim testlerini özlemişim.
|Fotolar saklamak için 6tb iyi
Donanım Haber'de gerçekten donanım inceleyen Ender abiye teşekkürler.
yani ben özelliklerini okumanizi istemiyorum onlari okumak istesem ben de okurum videolarda sohbet istiyorum, cok mu sey istiyorum :)
mesut cevik 1e 1bir programindaki gibi, yani neseli sohbet olsun inanin ürün hakkinda bilgiden cok sunumu seviyorum ben bilgiye ulasmak iki tusa bakiyor
sevgiler saygilar...