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Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo

Batarya değişim teknolojisine sahip olan Seat Minimo konseptinin bataryası dakikalar içinde 100 km menzil sunacak şekilde yenileniyor. İki kişilik elektrikli Seat Minimo'nun tüm detayları haberimizde:
2 ay
4,3b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo
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Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde varlık gösteren otomobil üreticilerinden biri olan Seat, markanın gelecekteki “şehir içi ulaşım” anlayışını gözler önüne seren elektrikli Minimo konseptini tanıttı. İlk bakışta Renault Twizy’e doğrudan rakip olduğu anlaşılan Seat Minimo’nun 2021 yılında üretim bandına çıkacağı söyleniyor.

Motosikletlerin küçük boyutlarını otomobillerin güvenliği ve konforuyla birleştirmek adına ortaya çıkan Seat Minimo konsepti 2.5 metre uzunluğa ve 1.24 metre genişliğe sahip. Bu da aracın Renault Twizy’den biraz daha uzun ve geniş olduğunu gösteriyor. 1+1 koltuk düzeninde iki kişi taşıyabilen Seat Minimo, yolun sadece 3.1 m2’sini işgal ediyor. Bu da sıradan bir şehir aracından %50 daha az alan kapladığı anlamına geliyor.

Seat Minimo konsepti tasarım olarak Twizy ile neredeyse birebir aynı fakat ondan farklı olarak tamamen kapalı bir kabine sahip. Aracın kapıları dar alanlarda daha rahat kullanım sunmak adına yukarı doğru açılacak şekilde tasarlanmış. Seat Minimo’nun motosiklet park alanlarına park edilebildiğini düşünürsek bu özelliğin son derece faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Minimo’nun sağ kapısı soldakine göre biraz daha uzun. Bunun sebebi de arka taraftaki yolcunun araca daha kolay giriş yapabilmesini sağlamak.

Pil değişim sistemiyle dakikalar içinde 100 km menzil

Tam kapasitede 100 km sürüş menziline sahip olan Seat Minimo konseptinde entegre pil değişim sistemi bulunuyor. Aracın bataryası bittiğinde dakikalar içinde yenisiyle değiştirilebiliyor. Bu sayede sürücünün diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi şarj istasyonlarında beklemesine gerek kalmıyor. Dijital anahtar ve kablosuz Android Auto desteğine sahip olan Minimo’da entegre 5G teknolojisine yer veriliyor.

Bu da Renault Twizy 

Ehliyetsiz olarak da kullanılması mümkün olan Seat Minimo, sürücünün yaşını tespit ederek maksimum hızını 45 veya 90 km/s’e ayarlayabiliyor. Android Auto’daki Google Asistan uygulaması sayesinde aracın multimedya sistemi sesli komut özelliğiyle kullanılabiliyor. Seat Minimo’nun üretime hazır hale geldiğinde seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu arada unutmadan söyleyelim; Renault Twizy modeli Türkiye'de 81.900 TL liste fiyatına sahip.


https://www.seat-mediacenter.com/newspage/allnews/company/2019/SEAT-Minimo-the-concept-set-to-revolutionise-mobility.html Yorum Yaz
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muratai 2 ay en beğenilen
81.900 tl fiyati ile twizy de resmen bizimle dash-hack geciyor galiba?
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muratai 2 ay en beğenilen
81.900 tl fiyati ile twizy de resmen bizimle dash-hack geciyor galiba?
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WoXeD 2 ay
yanlarında CAM olması dolayısıyla daha güzel. twizy ciddi düşündüm bi ara ama yanlara çözümler çok uyduruk geldi.bide küçük duruyor ama öküz gibi 2 kişi binip gezmiştik tatil bölgesinde.
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scorpion20 2 ay WoXeD
aynen küçük duruyor bununla bi kıyaslar mısınız ebatları
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Taheri 2 ay
Mesut Çevik bunu beğendi :)
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