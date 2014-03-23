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Seed projesi ile tek bir cihazla birden çok aygıt çalıştırılabilecek

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Seed projesi ile tek bir cihazla birden çok aygıt çalıştırılabilecek

Asus'un PadFone konsepti, Çinli TransPhone ve Motorola'nın WebTop aksesuarı tek bir cihaz ile birden çok aksesuar veya aygıtın çalıştırılabilmesi konusunda önemli örneklerden sayılıyor. Seed projesi de bu konsepti temel alıyor.

Cape Town Üniversitesi mühendislerinden Nick Rout tarafından geliştirilen Seed projesi, bir akıllı telefonu merkez alarak farklı cihazlara yerleşerek çalışmasını konu ediniyor. 

Proje kapsamında Seed markalı bir akıllı telefon yer alıyor. Bu akıllı telefonun güç vereceği tablet ve dizüstü dockları mevcut. Ayrıca bağımsız bir dock ile PC veya harici ekranlara da bağlanabiliyor. Projede tüm sistem akıllı telefonun donanımından faydalanıyor. Sadece kullanıcı arayüzü boyuta göre uyarlanıyor. 

Rout projede Ubuntu işletim sistemine yer verecek. Ubuntu artık masaüstü ve mobil platformlara hitap ettiği için akıllı telefon hangi cihaza güç verirse versin, Ubuntu işletim sistemi boyuta göre uygun bir ölçekleme yapacak. Ayrıca bir uygulama mağazası da sistem içerisinde farklı uygulamalar kullanılmasına olanak tanıyacak. 

Seed akıllı telefonu baz sistem olacağı için iddialı bir donanımla üretilecek. 4.5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP çözünürlükte arka kamera, 2400mAh gücünde batarya bunlar arasında. Tablet ve dizüstü dockları ise Full HD çözünürlükte olacak ve kendi dahili bataryası ile gelecek.

Rout şimdiden pek çok yatırım firması ile görüşmeler yapıyor ve gelecekten oldukça umutlu. İşler yolunda gittiği takdirde yakın zamanda cihazın piyasaya çıkacağını tahmin ediyor. Ancak bu konseptin kısıtlı bir kitleye hitap ettiği ve fazla tercih edilmediği ortada. Seed'in bu bakımdan tüketici ilgisini çekmesi gerekiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/03/seed-wants-power-devices.html Yorum Yaz
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl en beğenilen
720p ve Snapdragon 805. O cihaz uçar

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darkaura 5 yıl
isin performans yonunde fazla problem olacagini sanmiyorum. esas problem bu isin standartlasmasi ve yayginlasmasi.
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Public_Enemy 5 yıl
Şu an için arm işlemciler desktop, notebook performansı verecek durumda değiller, ileride x86 işlemcileri yakalarlarsa bu konsept gündeme gelebilir. Zaten o zamanda apple çıkar bunu yeni birşeymiş gibi dünyaya lanse eder :)
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GetSomeRest 5 yıl
youtube.com/...
TElefonu çok güzel olmuş. Çinli üreticilerden bekliyoruz çakmasını.
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caglet 5 yıl
Ben uğraşmam bununla kullanıcı olarak
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carman 5 yıl
o set en aşağı 3000 dolar olur ve kesinlikle beklenen performansı vermez bence
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HatimİndirenSteveJOBS 5 yıl en beğenilen
720p ve Snapdragon 805. O cihaz uçar

1 Yanıt Yanıtla +9
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bilalyakut 5 yıl HatimİndirenSteveJOBS
HatimİndirenSteveJOBS
720p ve Snapdragon 805. O cihaz uçar



Uçmak ne kelime,ışınlanır
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