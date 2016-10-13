Şekilden şekile giren bilgisayar: Lenovo Yoga 910

Tek bir bilgisayarı hem tablet hem de dizüstü bilgisayar gibi kullanmak isteyenler için, işte yeni nesil Lenovo Yoga 910. Şekilden şekile giren bilgisayarın tüm detayları bu videomuzda.

Hem tablet hem dizüstü bilgisayar yani 2si1 arada bilgisayar. Bir süredir aşina olduğumuz bu sınıfta öyle bir model var ki adeta standartları belirliyor; Evet videonun başlığı itibariyle kendisini kolayca ele veren Lenovo Yoga ailesinden bahsediyorum.



Ailenin son üyesi olan Yoga 910, önemli yeniliklerle geliyor. Bana kalırsa en önemli güncelleme ekran tarafında karşımıza çıkıyor zira 13.3-inç'den 13.9-inç'e tırmanan ekran aynı zamanda kenarlardan çerçevesize yakın bir tasarım ortaya koyuyor. Daha önce Dell'in XPS modellerinde de gördüğümüz bu tasarımın bilgisayara farklı bir hava kazandırdığı ortada. Özellikle verimli bir klavye tasarımı için ihtiyaç duyulan ayakizi gereksiniminden dolayı Yoga 910'da süper iddialı kenarlardan farklı olarak ekranın alt kısmında çerçeve kalınlığı dikkatlerden kaçmıyor. Ailenin son üyesi olan Yoga 910, önemli yeniliklerle geliyor. Bana kalırsa en önemli güncelleme ekran tarafında karşımıza çıkıyor zira 13.3-inç'den 13.9-inç'e tırmanan ekran aynı zamanda kenarlardan çerçevesize yakın bir tasarım ortaya koyuyor. Daha önce Dell'in XPS modellerinde de gördüğümüz bu tasarımın bilgisayara farklı bir hava kazandırdığı ortada. Özellikle verimli bir klavye tasarımı için ihtiyaç duyulan ayakizi gereksiniminden dolayı Yoga 910'da süper iddialı kenarlardan farklı olarak ekranın alt kısmında çerçeve kalınlığı dikkatlerden kaçmıyor.



IPS panel kullanan ekranda sadece boyut değil aynı zamanda çözünürlük de artış göstermiş. Daha önceki Yoga modellerinde 3200 x 1800 piksel çözünürlük desteği veren Lenovo, bir adım ileri gidiyor ve 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlüğünde ekran kullanıyor. Tabi arzu edenler, özellikle pil ömrüne önem verenler açısından Full HD çözünürlük seçeneğinin olduğunu da not düşmeyelim. Açıkçası kullanım sürem boyunca yaptığım denemeler kapsamında ekranın gerek renk üretimi kabiliyet ve parlaklık seviyesi olarak beni tatmin ettiğini söylemem gerekiyor. Kullanılan panelin doğası gereği, görüş açıları da oldukça iyi düzeyde seyrediyor.



Yoga 910 performans konusunda da iddialı. Intel'in 7. nesil işlemci platformuna adapte olan bilgisayar, kimi rakiplerinden farklı olarak Y sınıfı i5 veya i7 işlemci yerine olması gerektiği gibi U sınıfı daha yüksek performanslı işlemcilere yöneliyor ve kullanıcılara Core i7-7000 serisi de farklı model seçenekleri veriyor. Aslına bakılırsa 7. jenerasyon radikal yenilikler getirmiyor, daha rafine bir tasasrım, frekans güncellemesi ve watt başına performansta gelişim vaad ediyor. Ancak Yoga 910 gibi modeller için en büyük güncelleme, yeni medya motoru sayesinde farklı kodeklerdeki 4K videolar için donanımsal hızlandırmayla oynatma özelliğinin gelmiş olması.Bunun dışında 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar PCIe tabanlı SSD gibi donanımlar da tercihe bağlı seçenekler olarak kullanıcılara sunulmuş olacak.



Tasarıma geri dönemli isterseniz. yOGA 910, Lenovo'dan alıştığımız saat kayışı tarzındaki menteşe sistemini devam ettiriyor. Yüzlerce metal parçadan oluşan sistem, ekranın 180 derece dönmesini kolayca gerçekleştirirken aynı zamanda şık bir görüntü sağlıyor. Menteşe sistemi ayrıca Lenovo'nun altını çizdiği 4 farklı kullanım modu için de anahtar rol üstleniyor. Ekranı büyümesine, özellikleri gelişmesine rağmen, önceki modele göre kalınlığın azaldığını görüyoruz. zira 14.9mm yerine 14.6mm kalınlığında bir bilgisayar duruyor önümüzde. Rakipleriyle kıyasladığımızda daha ince çeşitli makineler olsa da sunduğu değerler ile Lenovo Yoga 910 da son derece portatif ve mobilitesi yüksek bir cihaz. Hazır mobilite demişken bilgisayar ağırlığında bir artış var önceki model 1.3kg iken, Yoga 910, 1.38kg ağırlığında.



Lenovo Yoga 910, Asus ZenBook 3 gibi parmakizi okuyucusuna da sahip. Klavyenin sağ alt kısmına konumlanan sensör, Windlws Hello ile entegre çalışıyor ve cihazı uyandırmak için kullanabiliyorsunuz. Genel deneyim telefonlardaki parmakizi sensörü kadar başarılı olmasa da kurumsal kullanımda özellikle biyometrik güvenlik her zaman önem arz eden bir kriter olmuştur.



Yeni nesil bilgisayarlar için bağlantı portları da daha fazla önem arz ediyor çünkü tuhaf bir şekilde üreticiler giderek daha cimri olmaya başladılar. Lenovo Yoga 910 bu konuda nispeten bonkör olan ürünlerden çünkü cihazda iki adet USB Tip-C konnektörü var, bunlarda biri USB 3.0 ve veri transferi için diğeri ise USB 2.0 tabanlı ve şarj için kullanılıyor. Aynı zamanda bir adet USB 2.0 Tip-A konnektörü var ve bu da çevre bileşenleri için kullnaılıyor.



Gelelim klavye deneyimine. Lenovo'nun ada tipi klavyelerini her zaman beğenmişimdir, Yoga 910 da bu geleneği bozmuyor ve gerek tuş yüksekliği gerekse de butonun geri bildirim karakteristiği ile yazma keyfini arttıran bir grafik çiziyor. Benzer şekilde touchpad'den de ilk izlenim olarak memnun kaldığımı söylemem gerekiyor. Bu arada klavye arka aydınlatma özelliği de es geçilmemiş, bu da önemli detay. JBL imzalı hoparlörün iyi iş çıkardığı bilgisayar, çok formatlı kart okuycusuyla da farklı ihtiyaçlara çözüm üretebiliyor.



Lenovo Yoga 910, başarılı olan bir ultrabook ailesinin nasıl daha iyi olabileceğini gösteren önemli bir model. Bazı eksikleri var ancak genel olarak taşınabilirliği, işlesvselliği ve malzeme kalitesiyle iyi bir denge sunduğunu da söymem gerekiyor. Merak edenler için fiyat bilgisi de vereyim, yurt dışı için telaffuz edilen başlangıç fiyatı 1299 dolardı, en dolu modeli alırsanız fiyat tabi ki artacaktır.



Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Windows 10 ekosisteminin en başarılı ultrabook'larından Yoga 910'a yakından bakmış olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

