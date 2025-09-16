Apple yeni teknolojisi ile Bluetooth sınırlarının ötesine geçti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 lansmanı sonrasında Apple’ın yeni seride yer verdiği yenilikler de birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni modem yongası ve bağlantı yongasının ardından kablosuz ses aktarımında da özel bir teknoloji kullanılıyor.

Apple SPR AVS nedir?

Spatial Relay Audio-Visual Sync olarak açılımı yapılan Apple SPR AVS teknolojisi, Apple cihazları arasında kayıpsız bir şekilde ses aktarımı ve neredeyse anlık tepkisellik sağlamayı amaçlıyor.

Bilindiği üzere Bluetooth ses aktarımı özellikle oyun, video düzenleme ve müzik üretimi gibi konularda zaman zaman darboğaz yaşayabiliyor. Bu da seste gecikmeye ve gerçekleştirilen işlemlerde yanılmaya sebep oluyor.

Apple SPR AVS işte burada devreye giriyor. Gecikmeleri 10 milisaniye altına indiren teknoloji, kablosuz aktarım üzerinden kablolu aktarım kalitesinde oynatma seviyesi sunuyor. Ayrıca bant genişliğini çevresel seslere ve cihaz durumuna göre otomatik olarak ayarlayarak istikrarlı bir sinyal elde ediyor. Örneğin AirPods Max modeline sunulan USB Tip-C üzerinden for 24-bit/48 kHz desteği kablosuz olarak da sunulabilecek.

Teknolojinin diğer bir artısı ise biyometrik ve sensör verilerini de toplayabilmesi. Böylece daha sıkı bir entegrasyon sağlanırken çoklu cihaz desteği ile de Apple ekosistemi arasında bağ kuruluyor. Apple SPR AVS sadece Apple cihazları arasında geçerli olacakken Bluetooth ses aktarımı ise evrensel olarak kullanılmaya devam edecek. Apple SPR AVS teknolojisini ilk olarak iPhone 17, AirPods Pro 3 ve Vision Pro modelleri kullanacak.

