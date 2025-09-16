Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple yeni teknolojisi ile Bluetooth sınırlarının ötesine geçti

    iPhone 17 serisi ile birlikte kullanıma sunulan Apple SPR AVS anlık ses iletim teknolojisi, Bluetooth ses aktarım yöntemlerinin sınırlarını aşmayı sağlıyor.     

    iPhone 17 Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 lansmanı sonrasında Apple’ın yeni seride yer verdiği yenilikler de birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni modem yongası ve bağlantı yongasının ardından kablosuz ses aktarımında da özel bir teknoloji kullanılıyor. 

    Apple SPR AVS nedir?

    Spatial Relay Audio-Visual Sync olarak açılımı yapılan Apple SPR AVS teknolojisi, Apple cihazları arasında kayıpsız bir şekilde ses aktarımı ve neredeyse anlık tepkisellik sağlamayı amaçlıyor. 

    Bilindiği üzere Bluetooth ses aktarımı özellikle oyun, video düzenleme ve müzik üretimi gibi konularda zaman zaman darboğaz yaşayabiliyor. Bu da seste gecikmeye ve gerçekleştirilen işlemlerde yanılmaya sebep oluyor. 

    Apple SPR AVS işte burada devreye giriyor. Gecikmeleri 10 milisaniye altına indiren teknoloji, kablosuz aktarım üzerinden kablolu aktarım kalitesinde oynatma seviyesi sunuyor. Ayrıca bant genişliğini çevresel seslere ve cihaz durumuna göre otomatik olarak ayarlayarak istikrarlı bir sinyal elde ediyor. Örneğin AirPods Max modeline sunulan USB Tip-C üzerinden for 24-bit/48 kHz desteği kablosuz olarak da sunulabilecek.

    Teknolojinin diğer bir artısı ise biyometrik ve sensör verilerini de toplayabilmesi. Böylece daha sıkı bir entegrasyon sağlanırken çoklu cihaz desteği ile de Apple ekosistemi arasında bağ kuruluyor. Apple SPR AVS sadece Apple cihazları arasında geçerli olacakken Bluetooth ses aktarımı ise evrensel olarak kullanılmaya devam edecek. Apple SPR AVS teknolojisini ilk olarak iPhone 17, AirPods Pro 3 ve Vision Pro modelleri kullanacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bactroban krem uçuk için kullanılır mı kontil kullananlar yorum debriyajdan ayağı çekince gelen gıcırtı en iyi iptv cihazı turkcell bedava internet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum