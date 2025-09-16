House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms'ın yayın tarihleri açıklandı

A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak Ayında Başlayacak
Emmy Ödül Töreni sırasında basının sorularını yanıtlayan HBO Başkanı Casey Bloys, A Knight of the Seven Kingdoms'ın Ocak ayında başlayacağını açıkladı. House of the Dragon'ın 3. sezonunun ise bu Emmy sezonuna yetişmeyeceği ama hemen sonrasında yayınlanacağını söyledi. Emmy'ler için sezonlar mayısta başlayıp, mayısta kapanıyor. Bu da House of the Dragon'ın merakla beklenen 3. sezonunun mayıs ayından hemen sonra yayınlanacağı anlamına geliyor. Hatırlarsanız daha önce gelen haberlerde de Haziran 2026'da işaret ediliyordu.
George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros'un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg'in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan'ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros'un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.
