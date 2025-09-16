Giriş
    House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms'ın yayın tarihleri açıklandı

    2026'da iki Game of Thrones dizisi birden geliyor. A Knight of the Seven Kingdoms'ın yayın tarihini açıklayan HBO, House of the Dragon'ın 3. sezonu için de tarih verdi.  

    House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms'ın yayın tarihleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones evreninde geçen dizilerinin sayısını arttırmaya devam eden HBO, normalde 2025'te de yeni bir Game of Thrones dizisi yayınlayacaktı. Ancak A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, son anda alınan kararla 2026'ya ertelendi. Bu yüzden şimdi 2026'da iki Game of Thrones dizisi birden yayınlanacak. HBO yöneticisinin son açıklamasıyla birlikte, bu iki dizinin yayın tarihleri netlik kazandı.

    A Knight of the Seven Kingdoms, Ocak Ayında Başlayacak

    Emmy Ödül Töreni sırasında basının sorularını yanıtlayan HBO Başkanı Casey Bloys, A Knight of the Seven Kingdoms'ın Ocak ayında başlayacağını açıkladı. House of the Dragon'ın 3. sezonunun ise bu Emmy sezonuna yetişmeyeceği ama hemen sonrasında yayınlanacağını söyledi. Emmy'ler için sezonlar mayısta başlayıp, mayısta kapanıyor. Bu da House of the Dragon'ın merakla beklenen 3. sezonunun mayıs ayından hemen sonra yayınlanacağı anlamına geliyor. Hatırlarsanız daha önce gelen haberlerde de Haziran 2026'da işaret ediliyordu.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

