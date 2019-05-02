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Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor"
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Burak Şolt
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ODTÜ ve Lomonosov Moskova Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Dijital Dönüşüm Sempozyumu kapsamında Moskova Üniversitesi Dijital Ekonomi Merkezi Genel Sistem Tasarımcısı Evgeny Babayan ile görüştük.
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caneycaney
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Burak Şolt'un eğitimi bu alanda olsa da İngilizcesini pek beğenmedim.
Tam bir Türk aksanıyla konuşuyorsun hocam senden daha iyisini beklerdim.
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pseudofate
2 hf.
editörün seçimi
Çok başarılı!
Şu DH'de Burak Şolt kadar kayda değer haber ve içerik tanıtımı yapan yok. Kimsenin hakkını yemeyim, herkesin farklı tatta bir katkısı var elbette, ama en az bulunanı Burak'ınkiler.
Ne kadar sorumluluk alırsan o kadar başarılı olacağına inanıyorum! o/
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Ridianod
2 hf.
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PROFPS
2 hf.
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Reis adeta call of duty den fırlamış mükemmel aksan
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smart1978
2 hf.
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Bu tur olusumlar dijitallesmenin pozitif katalizorlugu ile potansiyele sahip lakin buna benzer olusumlar illa dijital teknoloji pek yaygin olmadigi 20-30 yil onceki ortamlarda da sektor ve universitlere birlesmesi gerekiyordu ama tek tuk birkac universite haric cogunda bu kultur yoktur varsa da gostermeliktir gerek devlet gerek vakif gerek yari vakif/devlet universitlerinde .
Fransa da %90 olmasi bu kultur altyapi zaten var olmasidir. Lakin Turkiye'de bu kultur altyapi olmayisi bir handikap olacaktir :/
Teknoloji sayesinde belki bir kipirdanma olabilir.
Rusya ve Rusya dan ayrilan Turki Cumhuriyetler gercekten onemli bir pazar gucune sahiptir.
Turkiye'nin farkli pazarlarda planlari olmalidir ki Mikro Ekonomideki iyilesmeler elbette Makro Ekonomik acidan kayda deger iyilesmeler vesile olacaktir .
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Tam bir Türk aksanıyla konuşuyorsun hocam senden daha iyisini beklerdim.
Şu DH'de Burak Şolt kadar kayda değer haber ve içerik tanıtımı yapan yok. Kimsenin hakkını yemeyim, herkesin farklı tatta bir katkısı var elbette, ama en az bulunanı Burak'ınkiler.
Ne kadar sorumluluk alırsan o kadar başarılı olacağına inanıyorum! o/
Fransa da %90 olmasi bu kultur altyapi zaten var olmasidir. Lakin Turkiye'de bu kultur altyapi olmayisi bir handikap olacaktir :/
Teknoloji sayesinde belki bir kipirdanma olabilir.
Rusya ve Rusya dan ayrilan Turki Cumhuriyetler gercekten onemli bir pazar gucune sahiptir.
Turkiye'nin farkli pazarlarda planlari olmalidir ki Mikro Ekonomideki iyilesmeler elbette Makro Ekonomik acidan kayda deger iyilesmeler vesile olacaktir .